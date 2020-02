Predoiu l-a propus pe plagiatorul Licu prim-adjunct al procurorului general al României

Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu (PNL), l-a propus, luni, pentru funcția de prim-adjunct al procurorului general al României, pe plagiatorul Bogdan Licu, care a dus-o bine și pe vremea PSD, ocupând aceeași funcție în perioada 2013 – 2016, iar de aproape un an fiind procuror general interimar, diupă pensionarea lui Augustin Lazăr.

Licu a fost, de altfel, singurul candidat pentru acest post – semn că îi fusese rezervat iar oamenii din sistem aflaseră.

La interviului susținut în ianuarie în fața comisiei conduse de Cătălin Predoiu, Bogdan Licu a fost întrebat despre faptul că a plagiat în teza sa de doctorat.

El a susținut că își reproșează că la momentul elaborării tezei nu a fost suficient de pregătit “pentru acea etapă” și că a tratat-o cu superficialitate.

Dar nu consideră că este un furt: “Da, recunosc, am realizat o teză cu unele erori , dar de aici până la a a susține că am realizat un furt este o cale lungă (…). Nu pot admite să fiu un țap ispășitor pentru niște comportamente înrădăcinate în viața academică din România”.

A plagiat în teza de doctorat, în urma căreia salariul i-a crescut considerabil…

“Este vorba despre așa-zisul plagiat al tezei mele de doctorat. (…) Am considerat încă de la început lucrarea de doctorat doar o modalitate de finalizare a unor cursuri de formare continuă într-un domeniu adiacent celui profesional. Nu am solicitat niciodată și nu am obținut vreun grad didactic în învățământul superior, nu am utilizat niciodată acronimul „dr.” de la doctor în vreun înscris oficial, singura mențiune despre obținerea acestui titlu regăsindu-se în CV-ul meu. Nu am intenționat ca prin obținerea titlului să beneficiez de vreun avantaj material”, a adăugat Licu.

A plagiat și într-o carte publicată în 2005, în urma căreia obține venituri din drepturi de autor

Însă nu este singurul său plagiat. În decembrie 2019, a apărut informația că Bogdan Licu a comis un al doilea plagiat. Concret, Sorin Semeniuc a scris, pe site-ul linx.crji.org, că Licu a „copiat mare parte dintr-un capitol pe care l-a scris într-o carte apărută în 2005”.

Este vorba de capitolul „Criminogeneza corupției” care conține, potrivit sursei citate, „fragmente sustrase din opt surse care nu sunt menționate nicăieri”.

Absolvent de ”Spiru Haret”

Bogdan Licu a studiat dreptul la Universitatea Spiru Haret din București (1991 – 1995). Ulterior, a urmat un cursuri la Colegiul Naţional de Apărare (pe unde au trecut ”hoarde” de politicieni, inclusiv condamnata penală Elena Udrea) și la Colegiul Superior de Siguranţă Naţională.

Maria Magdalena Militaru, propusă adjunct al procurorului general

Tot luni, Predoiu a propus-o pe Maria Magdalena Militaru în funcția de adjunct al procurorului general.

Pentru funcția de procuror general a fost propusă deja Gabriela Scutea, care a fost secretar de stat în timpul mandatului lui tudorel toader de ministru al Justiției și a contribuit la elaborarea scandaloasei OUG 13 menită să-l scape de dosar pe Liviu Dragnea.

Alte propuneri făcute luni ministrul Predoiu:

Procuror şef al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a PICCJ – Adriana Denisa Cristodor;

Procuror Şef al Secţiei parchetelor militare a PICCJ – Cătălin Ranco Pițu;

Adjunct al Procurorului şef al DIICOT – Oana Daniela Pâțu;

Adjunct al Procurorului şef al DNA – Mădălina Scarlat. Propunerile vor fi trimise, marți, către Secţia pentru procurori a CSM, pentru avizul consultativ. Pentru celelalte posturi vacante pentru care a fost organizată selecţia, Ministrul Justiţiei nu va face propuneri de numire, optând pentru respingerea candidaturilor și organizarea unei alte proceduri de selecţie, în lunile martie – aprilie 2020.

După avizul CSM, propunerile amintite vor merge la președintele Klaus Iohannis, care va semna decretele de numire – dacă va fi de acord, dar este mai mult ca sigur că a convenit cu Predoiu asupra acestora.