Premierul Bolojan, avertisment în scandalul din Justiție: „Cei care au ocupat un post de conducere, miniștri sau în administrație, au o răspundere”

Premierul Bolojan a transmis vineri un avertisment, în prima sa reacție în scandalul din Justiție izbucnit după publicarea documentarului-anchetă realizat de jurnaliștii de la Recorder.

Justiţia din România a fost capturată, relevă un documentar realizat de Recorder. Schema salvării de închisoare a tot mai mulți inculpați potenţi politic și financiar „Fiecare dintre cei care au ocupat un post de conducere, miniștri ai justiției sau în administrație, au o răspundere, mai mare sau mai mică, pentru ce s-a întâmplat în sistemele unde au avut responsabilități. Responsabilitatea asta trebuie evaluată. Ministerul Justiției și ministrul justiției au o responsabilitate. Este membru CSM și poate cere anumite lucruri, poate face propuneri, poate face sesizări. După modificările care au fost făcute, competențele Ministerului Justiției au fost transferate în principal către CSM. Pentru a evalua un sistem, trebuie să vezi ce s-a întâmplat câte anchete, ce rezultate au fost. După evaluare poți să vii și să faci propuneri, altfel îți dai cu părerea și nu vreau să fac asta”, a precizat el.

Bolojan a insistat că „sunt două zone care țin de statul român și în care, în acești ani, românii și-au pierdut încrederea: politicienii și zona de justiție”. „Nu este bine. Lungirea unor procese, ajungerea la prescriere, soluții contradictorii (…) Nu au cum să contribuie la creșterea încrederii”, a adăugat premierul.

„E nevoie de reguli (…) trebuie să vedem ce proceduri legale nu generează o bună funcționare. (…) La sfârșitul ședinței de guvern, din această săptămână, am convenit să facem un grup de lucru care să analizeze aceste aspecte care țin de partea de legislație. Colaborând cu profesioniștii din sistem, cu asociațiile de magistrați, cu experții Ministerului Justiției, să vedem dacă se impun propuneri care să fie susținute, în așa fel încât să fie îmbunătățită și legislați. Depinde de oamenii din sistem modul în care sunt puse în practică prevederile legale”, a mai spus Ilie Bolojan.

„Să vedem, după o perioadă de funcționare pe o anumită legislație care a fost adoptată, în ce măsură ține cont de realități. Aspectele care țin de prescrierea unor fapte trebuie tratate într-o anumită formulă, durata proceselor trebuie scurtată, cele care țin de delegări trebuie clar reglementate și orice alt aspect care face ca un sistem, cum e justiția, să funcționeze mai bine. Am convenit să facem un grup de lucru care să analizeze aspectele care țin de partea de legislație, cu experți din Ministerul Justiției, experți din sistem, ca să vedem ce se impune să reglementăm, ca să fie îmbunătățită legislația. Mereu e vorba de legislație, oameni și echilibre care să corecteze anumite derapaje”, a arătat premierul.