Președintele Nicușor Dan a dat ok-ul pensionării a 24 de magistrați și unei demisii; alți 8 judecători se fac procurori

Președintele Nicușor Dan a semnat, vineri, decretele de pensionare a 24 de magistrați și o demisie. Prin alte decrete, opt judecători au fost eliberați din funcție și devin procurori.

Tot vineri, șeful statului a promulgat noua lege de modificare a pensiilor speciale ale magistraților

Dar iată cine sunt magistrații care au primit ok-ul pensionării, demisiei, sau trecerii de la funcția de judecător la cea de procuror:

Decret privind eliberarea din funcția de judecător a domnului Beșu Ionel-Laurențiu de la Tribunalul București şi numirea în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, începând cu data de 1 martie 2026;

şi numirea în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, începând cu data de 1 martie 2026; Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Bulintiș-Gulin Cătălina-Maria de la Tribunalul Dolj şi numirea în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova , începând cu data de 1 martie 2026;

, începând cu data de 1 martie 2026; Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Dincă Oana-Elena de la Judecătoria Cornetu şi numirea în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești , începând cu data de 1 martie 2026;

, începând cu data de 1 martie 2026; Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Naș Oana-Valeria de la Judecătoria Sectorului 1 București și numirea în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu , începând cu data de 1 martie 2026;

, începând cu data de 1 martie 2026; Decret privind eliberarea din funcția de judecător a domnului Roșoiu Dragoș-Nicușor de la Judecătoria Craiova şi numirea în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara , începând cu data de 1 martie 2026;

, începând cu data de 1 martie 2026; Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Vîrtopeanu Laura-Mihaela de la Judecătoria Târgoviște şi numirea în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște , începând cu data de 1 martie 2026;

, începând cu data de 1 martie 2026; Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Ștefănescu Anca-Elena de la Tribunalul București şi numirea în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea , începând cu data de 1 martie 2026;

, începând cu data de 1 martie 2026; Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Țărău-Radvanski Izabella-Reka de la Judecătoria Chișineu-Criș şi numirea în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonț, începând cu data de 1 martie 2026.