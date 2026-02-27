Președintele Nicușor Dan a dat ok-ul pensionării a 24 de magistrați și unei demisii; alți 8 judecători se fac procurori

Președintele Nicușor Dan a semnat, vineri, decretele de pensionare a 24 de magistrați și o demisie. Prin alte decrete, opt judecători au fost eliberați din funcție și devin procurori.
Tot vineri, șeful statului a promulgat noua lege de modificare a pensiilor speciale ale magistraților
UPDATE! Nicușor Dan a promulgat legea prin care scad, din acest an, pensiile speciale ale magistraţilor; vârsta de pensionare urcă la 65 de ani, până în 2041
Dar iată cine sunt magistrații care au primit ok-ul pensionării, demisiei, sau trecerii de la funcția de judecător la cea de procuror:
- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a domnului Beșu Ionel-Laurențiu de la Tribunalul București şi numirea în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, începând cu data de 1 martie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Bulintiș-Gulin Cătălina-Maria de la Tribunalul Dolj şi numirea în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, începând cu data de 1 martie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Dincă Oana-Elena de la Judecătoria Cornetu şi numirea în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești, începând cu data de 1 martie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Naș Oana-Valeria de la Judecătoria Sectorului 1 București și numirea în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu, începând cu data de 1 martie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a domnului Roșoiu Dragoș-Nicușor de la Judecătoria Craiova şi numirea în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara, începând cu data de 1 martie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Vîrtopeanu Laura-Mihaela de la Judecătoria Târgoviște şi numirea în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgoviște, începând cu data de 1 martie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Ștefănescu Anca-Elena de la Tribunalul București şi numirea în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, începând cu data de 1 martie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Țărău-Radvanski Izabella-Reka de la Judecătoria Chișineu-Criș şi numirea în funcția de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Gurahonț, începând cu data de 1 martie 2026.
- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a domnului Constantinescu Gheorghe, judecător la Tribunalul Gorj – pensionare, la data de 28 februarie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Ghercă Daniela-Elena, judecător la Curtea de Apel Iași – pensionare, la data de 28 februarie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a domnului Gurlui Claudiu-Marius, judecător la Tribunalul Bistrița-Năsăud – pensionare, la data de 28 februarie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a domnului Doica Alin-Florin, judecător la Tribunalul Cluj – pensionare, la data de 28 februarie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Mihai Simona, judecător la Judecătoria Cluj-Napoca – pensionare, la data de 28 februarie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Feneșan Monica, judecător la Judecătoria Cluj-Napoca – pensionare, la data de 28 februarie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Maciuc Sorin-Ilie, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 București, cu grad profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – pensionare, la data de 1 martie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de procuror a doamnei Rasovan Alina-Diana, procuror general adjunct la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia – pensionare, la data de 1 martie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Savu Alfred-Virgiliu, procuror în cadrul DIICOT-Serviciul Teritorial Ploiești – pensionare, la data de 1 martie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Gheorghe Florian, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, în prezent delegat în funcția de procuror-șef Secție judiciară la aceeași unitate de parchet – pensionare, la data de 1 martie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de procuror a doamnei Gligan Ana-Maria, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București – pensionare, la data de 1 martie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de procuror a domnului Mare Felix-Șerban-Ionuț, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu – demisie, la data de 1 martie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Vișan Mirela, judecător la Secția I civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție – pensionare, la data de 1 martie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Pătrașcu Paula-Vasilica, judecător la Judecătoria Sectorului 1 București – pensionare, la data de 1 martie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Putere Cristina, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Prahova – pensionare, la data de 1 martie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Filimon Cornelia, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Hunedoara – pensionare, la data de 1 martie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Cucu Alexandrina-Mariana, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul București – pensionare, la data de 1 martie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Savu Mihaela-Iuliana, judecător la Curtea de Apel Craiova – pensionare, la data de 1 martie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a domnului Ispas Marius-Cristian, judecător la Curtea de Apel București – pensionare, la data de 1 martie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a domnului Preda Cosmin-Florin, judecător la Curtea de Apel București – pensionare, la data de 1 aprilie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Ciobotaru Sorina, judecător la Curtea de Apel București, în prezent detașată la Inspecția Judiciară– pensionare, la data de 1 aprilie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Benescu Luminița, judecător la Curtea de Apel Galați – pensionare, la data de 20 aprilie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Savin Alina-Liliana, judecător la Curtea de Apel Galați – pensionare, la data de 20 aprilie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a doamnei Ioan Anica, judecător la Curtea de Apel Galați – pensionare, la data de 20 aprilie 2026;
- Decret privind eliberarea din funcția de judecător a domnului Benescu Doru, președintele Curții de Apel Galați – pensionare, la data de 20 aprilie 2026.