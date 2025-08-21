Primarul din Mangalia, Cristian Radu (PNL), a fost reținut de procurorii DNA Constanța, pentru mită

Primarul din Mangalia, Cristian Radu (PNL), a fost reținut de procurorii DNA Constanța, după mai multe ore de audieri și 10 ore de percheziții la domiciliul său și la biroul din primărie.

Edilul este acuzat de anchetatori că ar fi luat mită peste o jumătate de milion de euro, de mai multe ori, pentru a elibera documente administrative, cum ar fi certificate de urbanism sau autorizații de construcire.

Cristian Radu este primar în Mangalia din 2012, aflându-se la al patrulea mandat.

Liberalul a fost trimis în judecată de procurorii DNA, în 2023, pentru abuz în serviciu, cu un prejudiciu de aproape 14 milioane de lei.