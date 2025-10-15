Primarul PNL al stațiunii Sinaia scapă de arestul la domiciliu în dosarul de corupție

Primarul stațiunii Sinaia, Vlad Oprea (PNL), a fost salvat de arestul la domiciliu, marți, printr-o decizie a judecătorilor Tribunalului București, în dosarul de corupție în care acesta este cercetat de DNA.

„În dosarul 35084/3/2025 s-a constatat nulitatea absolută a propunerii de prelungire a arestării la domiciliu, formulată de DNA în dosarul penal 384/2/P/2023, privitor la inculpatul O. V. G. S-a constatat că măsura arestului la domiciliu luată față de inculpatul O.V.G. va înceta de drept conform art. 241 alin.1 lit. a din Codul de procedură penală, la expirarea termenului stabilit de judecătorul de drepturi și libertăți prin încheierea din 12.09.2025, în dosarul cu nr.31081/3/2025 al Tribunalului București, respectiv data de 17 octombrie 2025, inclusiv. Cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la comunicare’, este decizia pronunțată de Tribunalul București.

Inițial, primarul Vlad Oprea a fost plasat sub control judiciar, în luna ianuarie, fiind cercetat de procurorii DNA și având mai multe interdicții. Printre acestea se numără cele de a exercita funcția de edil și de a lua legătura cu martorii din dosar, atât direct, cât și indirect.

Însă edilul a fost arestat preventiv în luna mai, după ce a încălcat interdicțiile pe care le avea în cadrul controlului judiciar. Pe 4 martie și 13 martie, Vlad Oprea s-a întâlnit, în camera tehnică a unui hotel din Sinaia, cu viceprimarul orașului, care exercita atribuțiile de primar.

Întâlnirile și discuțiile dintre cei doi au fost înregistrate de anchetatori. Ulterior, acesta a fost plasat în arest ladomiciliu, iar acum judecătorii nu au mai acceptat prelungirea acestei măsuri preventive.

Vlad Oprea este urmărit penal de DNA pentru mai multe infracțiuni, între care trei în formă continuată: luare de mită, trafic de influență și fals în declarațiile de avere. Totodată, este acuzat de efectuare de operațiuni financiare, ca acte de comerț, incompatibile cu funcția, ori încheierea de tranzacții financiare utilizând informațiile obținute în virtutea funcției, atribuției sau însărcinării sale.

De asemenea, edilul este urmărit penal pentru abuz în serviciu, dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, folosirea influenței ori autorității de către o persoană care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, spălarea banilor și executarea fără autorizație legală ori cu nerespectarea prevederilor autorizațiilor emise a lucrărilor de construire sau de desființare a unor imobile situate în orașul Sinaia.