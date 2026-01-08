Close Menu

    Procedura de selecţie a șefilor Parchetului General, DNA și DIICOT a început

    By Justitie

    Ministerul Justiţiei a început procedura de selecţie pentru funcţiile de procuror general şi adjunctul său, precum și pentru cele de procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DNA şi ai DIICOT.

    Potrivit anunțului publicat joi de Ministerul Justiției, în perioada 8 ianuarie – 2 martie va avea loc selecția procurorilor în vederea formulării de către președintele Nicușor Dan a propunerilor de numire pentru ocuparea acestor funcții de conducere din cadrul parchetelor.

    Termenul pentru depunerea candidaturilor la Direcția Resurse Umane din cadrul Ministerului Justiției este 9 februarie, ora 12.0.

    Pe 2 martie, propunerile vor fi trimise la CSM de către ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, pentru avizul consultativ.

    Vacantarea funcțiilor este la:

    31 martie – procuror general și adjunct al procurorului general;
    31 martie – procuror-șef DNA:
    29 iunie – procuror șef adjunct DNA:
    14 aprilie – procuror șef DIICOT:
    29 iunie – procuror șef adjunct DIICOT (două posturi)

