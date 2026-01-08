Procedura de selecţie a șefilor Parchetului General, DNA și DIICOT a început

Ministerul Justiţiei a început procedura de selecţie pentru funcţiile de procuror general şi adjunctul său, precum și pentru cele de procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DNA şi ai DIICOT.

Potrivit anunțului publicat joi de Ministerul Justiției, în perioada 8 ianuarie – 2 martie va avea loc selecția procurorilor în vederea formulării de către președintele Nicușor Dan a propunerilor de numire pentru ocuparea acestor funcții de conducere din cadrul parchetelor.

Termenul pentru depunerea candidaturilor la Direcția Resurse Umane din cadrul Ministerului Justiției este 9 februarie, ora 12.0.

Pe 2 martie, propunerile vor fi trimise la CSM de către ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, pentru avizul consultativ.

Vacantarea funcțiilor este la:

31 martie – procuror general și adjunct al procurorului general;

31 martie – procuror-șef DNA:

29 iunie – procuror șef adjunct DNA:

14 aprilie – procuror șef DIICOT:

29 iunie – procuror șef adjunct DIICOT (două posturi)