Procurorii lui Scutea au clasat dosarul de evaziune fiscală al noului ministru al Finanțelor, Dan Vîlceanu

Parchetul General condus de Gabriela Scutea a clasat dosarul de evaziune fiscală al deputatului PNL Dan Vîlceanu, numit miercuri ministru al Finanțelor, la propunerea premierului Florin Cîțu și prin decret semnat de președintele Klaus Iohannis.

Un dosar deschis în urma unui control al ANAF

În dosarul penal a fost deschis în urma unui control al ANAF Gorj și era vizată firma părinților lui Vîțceanu, Trefo SRL din Rovinari, la care ministrul a lucrat.

Inspectorii au sesizat Parchetul Tribunalului Gorj, iar cazul a fost declinat la Parchetul General, deoarece Dan Vîlceanu este parlamentar.

Potrivit unei anchete de presă publicate în România liberă anul trecut, de jurnalistul gorjean Narcis Daju, inspectorii de la ANAF Gorj au făcut un control, în anul 2019, la firma Trefo SRL din Rovinari, deţinută de Elisabeta Vîlceanu şi condusă de directorul Eugen Vîlceanu, părinţii deputatului PNL Dan Vîlceanu.

Vîlceanu a transmis într-un drept la replică trimis României libere:

,,Precizez, faptul că nu mai am nicio legătură cu firma TREFO SRL, deținută de familia mea. Am ocupat funcția de director economic la această societate, timpde 3 luni, înainte de a deveni deputat, perioadă în care am făcut și demersurile pentru radierea celor douăsocietăți la care eram actionar . Eronat, în articol se afirmă că dețin două firme. Una dintre societățile pecare le-am deținut a fost deja radiată, iar celalată este înprocedură de radiere”.

Inspectorii au primit sesizări din alte judeţe în legătură cu un comportament de tip fantomă din partea mai multor firme care au livrat materie primă către Trefo Rovinari.

Inspectorii ANAF aveau suspiciuni că tranzacţiile erau fictive, erau doar pe hârtie, cu scopul de a diminua impozitul pe profit şi de a deduce TVA. Un lucru a atras atenţia inspectorilor ANAF. Facturile firmelor care livrau materie primă către Trefo erau semnate toate de persoane care se numeau Stănescu şi aveau acelaşi scris, deşi proveanu din zone diferite ale ţării.

În plus, inspectorii ANAF au descoperit că, din 2017, deputatul PNL Dan Vîlceanu a închiriat o maşină de la firma părinţilor săi, un BMW X5. Echipa de control a stabilit că firma Trefo a dedus TVA în valoare de 22.599 de lei, „reprezentând 50% din taxa pe valoare adăugată aferentă achiziţiei autoturismului”, dar nu a putut stabili dacă autoturismul a fost folosit exclusiv în scop economic.

Potrivit CV-ului, Dan Vîlceanu a fost economist la firma familiei, Trefo SRL, în 2004. În 2006, era director economic la firma sa, Rominex Mining Engineering SA, iar în 2016, din nou, la Trefo SRL, de această dată, director economic.

Directorii ANAF Gorj care au îndrăznit să sesizeze Parchetul, mutați disciplinar când șef la Finanțe era Cîțu

În ancheta jurnalistică se precizează că directorii de la ANAF Gorj au fost mutaţi disciplinar în alte judeţe, după controlul la firma familiei lui Vîlceanu, anul trecut, când ministru al Finanţelor era chiar actualul premier Florin Cîţu.

Dan Vîlceanu a negat, în dreptul la replică, orice implicare în această manevră:

„Autorul materialului, prin divagare, foloseşte numele ministrului de finanţe (Florin Cîţu – n.r.) pentru a denigra şi a creşte artificial anvergura articolului şi amploarea ueni campanii mediatice de denigrare a mea, pe care autorul articolului, Narcis Daju, fost ofiţer de informaţii, o orchestrează, alături de un grup de interese politico-economice din judeţul Gorj. Precizez că detaşările, demiterile şi alte decizii privind funcţiile publice de conducere din cadrul instituţiilor deconcertate, în speţă Direcţia Finanţelor Publice Gorj, sunt apanajul preşedinteleui ANAF, nu al lui Dan Vîlceanu”.

Ulterior, directorii ANAF Gorj, Marin Ciumag şi Alin-Gabriel Goleanu, au dat instituţia în judecată, au câştigat şi au revenit pe vechile poziţii.

Contracte cu statul ale firmei părinților lui Vîlceanu

Firma mamei lui Vîlceanu face afaceri cu Complexul Energetic Oltenia (CEO), în asociere cu o alta, controlată de afaceristul gorjean Nicu Sarcină, soţul judecătoarei Laura Sarcină de la Tribunalul Gorj, anchetat de DIICOT, scrie G4Media. Potrivit SEAP, în februarie 2021, Trefo SRL – în asociere cu Grupul Reparaţii Industriale si Montaj Excavatoare X din Sectorul 5, București, Artego din Târgu-Jiu și M.A.R.S.A.T. SA din Târgu-Jiu – şi-au adjudecat un contract de peste 1,2 milioane de euro cu CEO pentru modernizarea transportoarelor cu bandă din depozitul nou de cărbune al Carierei Roșia.

Grupul de firme Succes, controlat de Nicolae Sarcină, este vizat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. În noiembrie 2014, procurorii DIICOT Craiova au facut 19 perchezitii în Ilfov, Dolj, Gorj și Cluj, iar 7 persoane erau suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de 7 milioane de euro. Deși e de 7 ani în anchetă, cazul nu este soluționat nici acum.

Sarcină este considerat unul dintre cei mai bogați gorjeni. Potrivit topului 300 Capital, în 2012 avea o avere de 55-56 de milioane de euro. Gazeta Sporturilor a scris că Nicu Sarcină este și finanțatorul echipelor de Liga 2, Luceafărul Oradea și Viitorul Pandurii.

CEO, condus de un director susţinut de Dan Vîlceanu

Din aprilie acest an, Complexul Energetic Oltenia este condus de Daniel Burlan, un fost director al companiei de pe vremea PDL (când se numea Societatea Naţională a Lignitului Oltenia – SNLO).

Burlan a fost susţinut pentru conducerea CEO chiar de către deputatul PNL Dan Vîlceanu, acre a declarat, în noiembrie 2020: „Burlan a eficientizat SNLO. Asta vrem să facă şi acum cu CEO” – vezi aici.

Firma părinților lui Vîlceanu are contracte și cu CEO

Firma mamei lui Vîlceanu a câştigat contracte pe bani publici și cu CEO.

De exemplu, potrivit SEAP, pe 7 iulie 2021, Trefo SRL a semnat un contract de aproape 80.000 de euro cu CEO pentru montarea unei structuri de susţinere la banda transportoare de la Sucursala Electrocentrale Rovinari.

CEO a primit de la Guvernul Cîţu, prin Ordonanţa de Urgenţă (OUG) nr. 21 din 31 martie 2021, un ajutor de stat de 241 milioane de euro pentru achiziționarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră eferente producției de energie de anul trecut. Vezi aici.

În februarie anul trecut, când Cîțu era ministru al finanțelor în Guvernul Orban, CE Oltenia mai primit un ajutor de stat, de 1,2 miliarde lei.

Comisia Europeană investighează ajutoarele de stat acordate CEO de Cîțu

Pe 5 februarie 2021, Comisia Europeană a anunțat că a deschis o investigație pentru a evalua dacă măsurile de sprijin acordate de autoritățile române Complexului Energetic Oltenia, prevăzute în planul de restructurare a companiei, sunt conforme cu normele UE privind ajutoarele de stat acordate companiilor aflate în dificultate.

Comisia și-a exprimat îndoiala atât cu privire la legalitatea planului, cât și asupra șanselor de reușită ale acestuia.