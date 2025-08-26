Protest: Magistrații suspendă procesele chiar înainte de modificarea Legii pensiilor speciale

Magistrații declanșează protestele, înaintea angajării răspunderii Guvernului Bolojan pe Pachetul II de măsuri de austeritate, între care se numără și modificarea Legii pensiilor speciale.

Astfel, proiectul de act normativ prevede că judecătorii și procurorii ar urma să se pensioneze la 65 de ani, cu 35 ani vechime în muncă, dintre care 25 de ani vechime exclusiv în magistratură. În plus, cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.

Curțile de apel au decis să suspende ședințele de judecată, începând de miercuri, iar procurorii – activitatea.

Comunicatul CSM:

„Astăzi, 26.08.2025, în cadrul adunărilor generale ale judecătorilor de la nivelul curților de apel, toate cele 16 curți de apel au solicitat celorlalte două puteri ale statului retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor și încetarea campaniei agresive împotriva autorităţii judecătoreşti, care afectează grav statul de drept, drepturile şi libertăţile cetăţenilor ce pot fi garantate efectiv doar de o justiţie independentă.

În acest context s-a hotărât ca, începând cu data de 27.08.2025, activitatea să se desfășoare conform hotărârilor adunărilor generale ale judecătorilor, pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la riscul major de destabilizare a sistemului judiciar generat de demersul normativ menționat”.

Totodată, Adunarea Generală a procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, precum și cea de la Braşov au decis suspendarea activităţii pe termen nelimitat.

Guvernul va aproba proiectul de lege privind Pachetul II de măsuri de austeritate, urmând ca premierul Ilie Bolojan să își angajeze răspunderea pe acesta în fața Parlamentului, care va fi convocat pentru vineri, în ședință extraordinară.