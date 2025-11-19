Proteste în fața Guvernului, dar și la Timișoara, Iași, Pitești, Arad: „Independența judecătorilor ≠ Pensii Speciale”

Pensiile speciale îi scot în stradă din nou pe românii revoltați. Comunitatea Declic, alături de Corupția Ucide și Inițiativa România, organizează vineri, de la ora 18:00, proteste în Piața Victoriei din București, dar și la Iași (Piața Unirii), Pitești(Curtea de Apel), Timișoara (Piața Operei) și Arad (Parcul Eminescu).

Organizațiile civice cer o reformă reală a pensiilor speciale, prin aplicarea principiului contributivității pentru toate pensiile din România.

Declic a lansat o campanie pentru declanșarea unui referendum privind eliminarea tuturor pensiilor speciale – nu numai ale magistraților.

Comunicatul Declic:

„Guvernul și președintele au negociat intens cu magistrații reprezentați de Înalta Curte și de CSM. Nicușor Dan și Ilie Bolojan au încercat să-i înduplece să accepte o reducere a pensiilor speciale la 70% din salariu, cu o tranziție a acestei reforme întinsă pe 15 ani.

Magistrații se țin tare și nu vor să renunțe la niciun leuț, plus că mai cer și 20 de ani termen de grație pentru implementarea reformei. Asta, în timp ce noi, cetățenii, suportăm măsuri anticriză fără să facem grevă sau să ne mai dăm atât de ceasul morții, precum judecătorii și procurorii.

Aseară, premierul a anunțat un nou proiect de reformă a pensiilor magistraților, care e mai degrabă „de formă”. Hai să spunem lucrurilor pe nume. Cu 15 ani de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare și pensii cât 70% din ultimul salariul net nu putem să vorbim despre o reformă reală, care oricum vine cu vreo 5 sau 10 ani întârziere. În plus, în scenariul premierului Bolojan, pensiile speciale scad cu foarte puțin.

De exemplu, o pensie specială de 56.000 de lei ar ajunge, după reforma Bolojan, la 42.000 de lei. De 15 ori mai mult decât pensia medie din România, care este de 2.770 de lei.

Asta nu poate fi considerată reformă. Dar magistrații nu acceptă nici măcar această variantă. Vor să aibă pensii egale cu salariile judecătorilor care încă merg la serviciu. Da, pentru că pensiile lor se indexează cu salariile în plată, adică se actualizează mereu. Nu sunt speciale degeaba.

Ar cam fi fost momentul pentru o reformă adevărată, una care să tranșeze definitiv problema privilegiilor numite pensii speciale. Una dintre soluțiile propuse de noi e organizarea unui referendum prin care să fim întrebați dacă suntem de acord cu introducerea unui principiu simplu și corect: contributivitate. Adică fiecare primește după cât a contribuit.

Vrem acest referendum tocmai pentru că trăim într-o societate modernă, unde cetățenii merg la vot, nu una feudală în care regele împarte privilegii cui are chef. Și vrem contributivitate pentru toate categoriile de pensii speciale, nu doar ale magistraților.

Însă vocea noastră nu se vrea auzită nici de Guvern și nici de președintele Nicușor Dan. Iar când cineva îndrăznește să fie de acord cu noi și să spună că toate pensiile ar trebui să fie pe principiul contributivității, e imediat sancționat”.

Cei de la Declic au pregătit 100 de pancarte cu mesaje precum „Pensiile speciale sunt antisociale!”, „Cetățenii cer referendum pentru reforma pensiilor speciale”.

„Vom aduce cu noi elefantul roz, pe care îl revopsim și pe care scriem „Independența judecătorilor ≠ Pensii Speciale”, „Vrem pensii pe principiul contributivității!””, se mai arată în apelul Declic.