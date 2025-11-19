Proteste în fața Guvernului, dar și la Timișoara, Iași, Pitești, Arad: „Independența judecătorilor nu este egală cu pensiile speciale!”

Pensiile speciale îi scot în stradă din nou pe românii revoltați. Comunitatea Declic, alături de Corupția Ucide și Inițiativa România, organizează vineri, de la ora 18:00, proteste în Piața Victoriei din București, dar și la Timișoara, Iași, Pitești și Arad.

Organizațiile civice cer o reformă reală a pensiilor speciale, prin aplicarea principiului contributivității pentru toate pensiile din România.

Declic a lansat o campanie pentru declanșarea unui referendum privind eliminarea tuturor pensiilor speciale – nu numai ale magistraților.

„Dubla măsură a politicienilor doare mai tare decât gaura bugetară. Guvernul și președintele se roagă de magistrați să accepte pensii de «doar» 15 ori mai mari decât pensia medie din România, în timp ce oamenii obișnuiți au fost nevoiți să suporte măsurile ‘anticriză’ de îndată. Executivul are răbdare cu magistrații cărora le acordă o tranziție de 10 – 15 ani până la implementarea legii, în timp pensionarii obișnuiți au aflat de la o lună la alta că rămân fără 10% din pensii. Asta nu e reformă, e protejarea privilegiilor”, declară, intr-un comunicat, Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei Declic pentru declanșarea unui referendum pentru eliminarea pensiilor speciale.

Conform inițiatorilor protestului, în timp ce privilegiile rămân protejate, restul cetățenilor sunt nevoiți să suporte măsurile anticriză: creșterea taxelor, tăieri de venituri pentru pensionarii obișnuiți, impozitare suplimentară pentru mamele în concediu de creștere copil și burse reduse pentru studenți.

Una dintre soluțiile propuse de cetățeni este introducerea un principiu simplu și corect: fiecare primește după cât a contribuit, se arată în comunicat.

„Ieșim în stradă pentru că echitatea nu poate exista într-un stat în care o singură categorie își rezervă privilegii pe viață, plătite de toți ceilalți. Cerem un sistem de pensii pentru magistrați construit pe responsabilitate și echilibru, nu pe excepții care rup încrederea dintre societate și justiție”, a declarat Diana Voicu de la Inițiativa România.