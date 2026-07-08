Puciștii câștigă din nou pe mâna Alinei Gorghiu: TB a suspendat hotărârile Congresului din 21 iunie, inclusiv cea prin care PNL nu mai face coaliție cu PSD

Cei 18 puciști din PNL au câștigat din noi în justiție, miercuri, pe mâna Alinei Gorghiu: Tribunalul București (TB) a suspendat hotărârile Congresului din 21 iunie, în care s-a decis, între altele, ca Ilie Bolojan să fie secondat la conducerea partidului de doar un singur prim-vicepreședinte: Dan Motreanu.

Acum, dacă se revine la situația de dinainte de congres, vor reveni în funcție cei patru prim-vicepreședinți, între care trei puciști: Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc și Cătălin Predoiu.

Însă decizia Tribunalului București nu este definitivă. Totuși ea este executorie, cu drept de apel în termen de cinci zile de la pronunțare.

Între hotărârile Congresului extraordinar al PNL din 21 iunie este și cea prin care a fost reconfirmată poziția PNL de a nu mai face coaliție cu PSD.

„Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanți în contradictoriu cu pârâtul Partidul Național Liberal, prin președinte Bolojan Ilie-Gavril, astfel cum a fost precizată. Suspendă provizoriu executarea și efectele următoarelor hotărâri, până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 26120/3/2026, aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a V-a Civilă: 1. Hotărârea Congresului Extraordinar al Partidului Național Liberal nr. 01/2026 din data de 21.06.2026; 2. Hotărârea Congresului Extraordinar al Partidului Național Liberal nr. 02/2026 din data de 21.06.2026; 3. Hotărârea Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026 prin care s-a aprobat alegerea organelor de conducere ale Partidului Național Liberal, adoptată ca urmare a aprobării moțiunii ‘Modernizare cu rădăcini’, potrivit procesului-verbal al desfășurării lucrărilor Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026; 4. Hotărârea Congresului Extraordinar al PNL din data de 21.06.2026 prin care s-a aprobat ratificarea modificării Statutului Partidului Național Liberal aprobat prin Hotărârea Consiliului Național Extraordinar nr. 02/2026 din data de 19.06.2026”, se arată în hotărârea instanței TB.

De asemenea, se suspendă și actele subsecvente adoptate în temeiul hotărârilor de la Congresul PNL, respectiv: deciziile 1-11 ale Biroului Permanent Național (BPN) din 21 și 23 iunie,prin care au fost demisi puciștii de la șefia filialelor PNL pe care le conduceau, inclusiv Alina Gorghiu de la PNL Argeș. Toți sunt acum simpli membri ai partidului.

Judecătoarea Mihaela Luciani, subalterna Alinei Gorghiu

Dosarul a fost repartizat judecătoarei Mihaela Luciani, care a lucrat la Ministerul Justiției în perioada 2023 – 2025, când ministră era Alina Gorghiu, aflată acum pe lista reclamanților.

Mihaela Luciani face parte din cei șase magistrați de la Tribunalul București desemnați de curând să facă parte din completuri specializate pentru judecarea cauzelor având ca obiect partidele politice. Măsura a fost contestată de PNL, care a considerat-o „cu dedicație”.

În timpul procesului de miercuri, avocatul Valeriu Stoica a solicitat, în calitate de apărător al PNL, recuzarea judecătoarei Mihaela Luciani, despre care a spus că ar fi trebuit să se abțină de la acest ca. Însă cererea i-a fost respinsă lui Valeriu Stoica.

De cealaltă parte, avocatul puciștilor a susținut că a doua hotărâre a Congresului, prin care se solicită demisia unor membri din tabăra anti-Bolojan, încalcă dreptul la apărare al acestora.

El a reclamat că alegerea noii conduceri a PNL este nelegală, deoarece se aplică o procedură prevăzută în noul Statut al PNL, care nu era încă aprobat.

Acesta este al treilea proces câștigat de gruparea anti-Bolojan, din care fac parte, printre alții, Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroe, Adrian Veștea și Hubert Thuma.

Pe 18 iunie, Tribunalul Ilfov a dispus suspendarea deciziilor luate în BPN al PNL din 15 iunie privind sancționare parlamentarilor partidului care ar vota pentru învestirea Guvernului Veștea. Decizia a fost dată în timp record, respectiv în aceeași zi în care a fost înregistrată cererea în instanță.

Ulterior, pe 1 iulie, Tribunalul București a suspendat executarea și efectele Hotărârii Consiliului Național Extraordinar al PNL din 19 iunie referitoare la convocarea Congresului Extraordinar al formațiunii politice din 21 iunie.