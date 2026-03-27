Raed Arafat confirmă ancheta Parchetului Militar la DSU; procurorii i-au ridicat telefonul. Angajări fictive, sporuri încasate

Secretarul de stat în MAI, Raed Arafat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) confirmă că procurorii militari ai Parchetului Curții de Apel au descins la sediul instituției și au ridicat documente și telefoane, într-un dosar in rem (vizează fapte, și nu persoane).

Inclusiv telefonul lui Arafat a fost ridicat de anchetatori, potrivit unor surse judiciare. Raed Arafat a refuzat să dea detalii, invocând că este o anchetă în curs.

Cercetarea penală vizează angajări fictive la DSU și sporuri luate de doi medici militari, precum și achiziții publice. Conform unor surse judiciare, unul dintre medicii care ar fi lucrat în acte şi la DSU, dar nu s-a prezentat, este de la Spitalul Floreasca, iar celălalt este de la Spitalul MAI „Dimitrie Gerota”. Perioada infracțiunilor este începută în timpul pandemiei.

Vineri seară, DSU a transmis un comunicat:

„În contextul desfășurării unor activități procedurale într-un dosar aflat în faza de urmărire penală in rem, organele competente au dispus comunicarea unor documente relevante pentru clarificarea situației investigate, care urmează a fi transmise în cel mai scurt timp și au ridicat telefoane mobile aparținând unor angajați din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență.

Subliniem faptul că, până la acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat în cauză, nefiind dispusă vreo măsură procesuală în acest sens ori adusă la cunoștința vreunei persoane o astfel de calitate.

Departamentul pentru Situații de Urgență își exprimă întreaga disponibilitate de a coopera cu organele judiciare, în vederea clarificării tuturor aspectelor aflate în analiză. În acest sens, precizează că vor fi puse la dispoziție toate informațiile și documentele necesare stabilirii situației de fapt.

Totodată, DSU reafirmă angajamentul instituției pentru respectarea legalității, transparență și buna desfășurare a activităților specifice, în deplin acord cu atribuțiile ce îi revin”.