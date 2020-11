Reacția lui Tudorache, la ieșirea din DNA: „Ce reclamă atâta urgență în cazul unor presupuse fapte din 2008?”

Daniel Tudorache, care candidează pe poziția a doua, după medicul Alexandru Rafila, pe lista PSD București la Camera Deputaților, a postat pe Facebook, după ce a ieșit de la audierile la DNA, un mesaj sfidător.

El a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA, după ce l-au audiat toată noaptea de vineri spre sâmbătă, astfel că acesta trebuie să plătească o cauțiune de 1 milion de euro dacă nu vrea să fie arestat.

Iată ce a scris Tudorache pe FacebooK:

„Indiferent cât de neplăcut este acest subiect, am promis că vă voi ține la curent cu mersul anchetei.

Aseară am fost convocat la DNA, unde am zăbovit mai mult de 12 ore, cerându-mi-se explicații pentru presupuse fapte din urmă cu mai mult de 12 ani.

Nu m-am prevalat de dreptul la tăcere, pentru că, așa cum am spus, nu am nimic de ascuns. Am încredere în Justiție și voi contribui activ la aflarea adevărului.

Totusi, nu pot să nu mă întreb: oare ce reclamă atâta urgență, în cazul unor presupuse fapte din 2008??? Acum, cu 2 săptămâni înainte de alegerile parlamentare!

Cu toate acestea, refuz să intru pe tărâmul speculațiilor, deși tentația este foarte mare…”.

Potrivit unui comunicat al DNA, în acelaşi dosar s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale și faţă de alte două persoane fizice, fosta soţie şi o persoană fizică aflată în anturajul primarului, pentru infracţiunea de complicitate la spălarea banilor, respectiv trafic de influenţă.

Celor trei inculpaţi li s-au fixat cauţiuni care trebuie depuse până la data de 27 noiembrie 2020: un milion de euro pentru Dan Tudorache, 200.000 de euro pentru fosta soţie şi 75.000 de euro pentru persoana fizică aflată în anturajul primarului, a precizat DNA.

Tudorache este cercetat și într-un at dosar, privind achiziționarea de tablete pentru elevi, în care au fost efectuate joi 38 de percheziții.

Avocatul lui Tudorache a declarat:

„Nu poate face declarații, având calitate în acest dosar. Din punctul nostru de vedere, sunt chestiuni care trebuie lămurite cu documente. După cum bine știți, e vorba despre două dosare, dintre care unul vizează achizițiile de tablete, care, din punctul nostru de vedere, au fost complet legate. În celălalt sunt așa-zise fapte foarte vechi, din 2006-2007. E absolut imposibil să-ți amintești ce ai făcut acum 12-14 ani. De aceea vom aduce și noi probe în zilele următoare și cred că vom clarifica, dacă nu 100%, 99%”.