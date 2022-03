Rectorul UPB, Mihnea Costoiu, „mângâiat” de ÎCCJ cu 3 ani de închisoare cu suspendare. „Muncă” în folosul comunității la Arhiepiscopie

Condamnare pe ochi frumoși, pentru infracțiunea de abuz în serviciu: rectorul UPB, Mihnea Costoiu – mâna dreaptă a fostului ministru Ecaterina Andonescu, a fost „mângâiat” de judecătorii ÎCCJ cu 3 ani de închisoare cu suspendare și „muncă” în folosul comunității la Arhiepiscopia Bucureștilor sau ADP Sector 1.

Pe scurt, în anul 2009, pe vremea când era secundul lui Cati Andronescu la Ministerul Educației, Costoiu a semnat ilegal (oare gratuit?) în locul ei, iar apoi a devenit rectorul Universității Politehnica București (UPB) – tot în locul ei.

Judecătorii ÎCCJ au reușit să pronunțe sentința, joi, după trei amânări, în dosarul cu prejudiciu de 10 milioane euro legat de închirierea bazei sportive „Cutezătorii” către fostul tenismen Dinu Pescariu.

Totodată judecătorii au confiscat de la Costoiu aproape 270.000 de euro și au menținut sechestrele pe bunurile mobile și imobile ale acestuia.

Decizia nu este definitivă.

„Am semnat ca la notar, practic, actul care corecta actul adițional semnat de doamna Andronescu…”

Judecătorii ICCJ i-au amintit lui Costoiu, înainte de depoziția sa, că atât la DNA, cât și până acum în instanță, a uzat de dreptul la tăcere și i-au explicat că are în continuare acest drept.

Magistrații l-au întrebat dacă „acel contract era din 2004, cel cu fundația Dinu Pescariu. Era pe zece ani”

De data aceasta, Costoiu a vorbit – însă doar ca să se disculpe:

„Da. În 2009 eram secretar de stat la ministerul Educației. În februarie – noiembrie 2009. Eram numit la recomandarea doamnei Andronescu Ecaterina. Insist să spun că am fost numit la solicitarea doamnei Andronescu pe baza relației de încredere acumulată în peste 10 de ani de colaborare, la acea vreme. E important să spun că am primit dreptul de a semna în locul dumneaei în lipsa sa.

Erau trei ordine de ministru ce vizau atribuții stabilite de dumneaei mie. Niciodata nu am semnat vreun act fără știința dumneaei. Ea cunoștea totul în minister. Eu nu decideam în locul ministrului. Nu exista să semnez altceva decât ce indica dumneaei.

(…)

Spun foarte categoric: nu am încheiat eu actul adițional, cel efectiv. Eu am semnat o îndreptare de eroare materială, la cererea doamnei privind acel act invocat.

Am semnat practic un act adițional rectificativ. Aveam în față actul adițional cu eroarea materială. Eroarea materială era aceea că pe el scria Fundatia Dinu Patriciu dar deținea toate datele fundației Dinu Pescariu. Trebuia practic scris Dinu Pescariu în loc de Patriciu.

Ca sa fac o comparație. Am semnat ca la notar practic. Am semnat actul care corecta actul adițional semnat de doamna Andronescu. Eu nu am intervenit pe actul de îndreptare a actului adițional”.

4 ani până la prima sentință

În martie 2018, Mihnea Costoiu, la data faptelor secretar de stat în Ministerul Educaţiei Naţionale, pe vremea mandatului Ecaterinei Andronescu, a fost trimis în judecată de procurorii anticorupţie pentru abuz în serviciu, în acelaşi dosar fiind dispusă soluţia clasării în cazul lui Dinu Pescariu ca urmare a lipsei de probe.

Dosarul are ca obiect închirierea nelegală a bazei sportive “Cutezătorii” către o fundaţie a lui Dinu Pescariu.

„În perioada martie – septembrie 2009, Mihnea Cosmin Costoiu, în calitatea menţionată, cu încălcarea dispoziţiilor legale privind bunurile proprietate publică, a încheiat cu Fundaţia ‘Dinu Pescariu’ un act adiţional la un contract de locaţiune încheiat anterior cu Regia Autonomă – Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA – APPS). Actul adiţional a fost încheiat fără a exista o aprobare dată printr-o hotărâre de guvern, fără organizarea unei licitaţii publice în condiţiile legii, precum şi în lipsa avizului direcţiilor de specialitate din cadrul ministerului”, spune DNA.

Conform aceleiaşi surse, documentul a fost încheiat în condiţiile în care Ministerul Educaţiei Naţionale dăduse în judecată Fundaţia „Dinu Pescariu” pentru rezilierea contractului, procesul fiind la acel moment în curs de judecată. Procurorii susţin că situaţia creată prin semnarea actului adiţional era menită să oprească procesul în care Ministerul Educaţiei Naţionale solicitase încetarea contractului de locaţiune.

„Prin această modalitate s-a cauzat Ministerului Educaţiei Naţionale un prejudiciu în valoare totală de 10.796.662 euro reprezentând diferenţa dintre valoarea reală de piaţă a chiriei în sumă de 11.741.662,8 euro (111.825,36 euro/lună x 105 luni în perioada iulie 2009-martie 2018) şi suma efectiv plătită de Fundaţia „Dinu Pescariu” de 945.000 euro (9000 euro/lună x 105 luni în perioada iulie 2009-martie 2018)”, spun procurorii.

Temen de supraveghere: 3 ani

„În baza art. 93 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

– să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Bucureşti, la datele fixate de acesta;

– să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;

– să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;

– să comunice schimbarea locului de muncă;

– să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităii pe o perioadă de 60 de zile, în cadrul uneia dintre următoarele instituții: Administrația Domeniului Public București – Sector 1 sau Arhiepiscopia Bucureştilor, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă.

Conform art. 91 alin. (4) din Codul penal, atrage atenția inculpatului asupra consecințelor săvârșirii unei noi infracțiuni, ale nerespectării măsurilor de supraveghere și a obligațiilor dispuse pe durata termenului de supraveghere.

Pune în vedere inculpatului prevederile art. 96 din Codul penal referitoare la revocarea suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

În baza art.112 lit.e) din Codul penal, confiscă de la inculpat suma de 267.577 Euro (echivalent 1.248.487,52 RON), bunuri dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală.

Menține măsura sechestrului asigurător dispusă prin ordonanţa nr. 458/P/2017 din data de 20.03.2018, astfel cum a fost modificată prin încheierea nr. 309 din 17 mai 2018 a Judecătorului de Cameră preliminară de la Înalta Curte (dosar nr. 802/1/2018), până la concurenţa sumei de 267.577 Euro (echivalent 1.248.487,52 RON), asupra următoarelor bunuri, proprietatea inculpatului Costoiu Mihnea Cosmin:

– cotă parte de 1 din imobilul situat …, constând în teren intravilan în suprafață de 1.900 mp din acte și de 1.732 mp – măsurată, imobil înscris în Cartea Funciară nr. … a loc. … – O.C.P.I. … – B.C.P.I. …;

– cotă parte de 1 din imobilul situat în …., constând în teren intravilan în suprafață de 5.100 mp din acte și de 5.307 mp – măsurată, imobil înscris în Cartea Funciară nr. … a loc. … – O.C.P.I. … – B.C.P.I. …

În baza art.274 alin.(1) din Codul de procedură penală, obligă inculpatul la plata sumei de 145.000 lei, cu titlul de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul parţial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, până la prezentarea apărătorilor aleşi ai inculpatului, în sumă de 300 lei, rămâne în sarcina statului. Cu drept de apel, pentru procuror și părți, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 31 martie 2022”, au mai notat magistrații ÎCCJ, în minuta deciziei de joi.