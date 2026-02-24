Reforma pensiilor magistraților. Președintele Nicușor Dan încă așteaptă comunicarea CCR, pentru a promulga legea

Președintele Nicușor Dan încă așteaptă comunicarea de la CCR pentru a promulga legea privind reforma pensiilor magistraților, declarată constituțională pe 18 februarie.

Comunicatul Administrației Prezidențiale:

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la existența unor posibile întârzieri în procesul de promulgare a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, de Curtea Constituțională în data de 18 februarie 2026, Administrația Prezidențială face următoarea precizare: Conform articolului 77, alineatul 3 din Constituția României, o lege care a făcut obiectul unei sesizări de neconstituționalitate poate fi promulgată de Președintele României doar după primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a confirmat constituționalitatea”.

După primirea comunicării din partea CCR, legea va ajunge la Președintele României pentru promulgare, se mai spune în comunicat.

De promulgarea legii pensiilor magistraților depinde comunicarea cu Comisia Europeană, care așteaptă documentația finală pentru a se decide în privința plății celor 231 de milioane de euro din PNRR, din jalonul privitor la reforma pensiilor.