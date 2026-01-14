Revizuirea legilor Justiției. Comitetul de analiză s-a reunit pentru a doua oară la Guvern

Comitetul pentru analiza și revizuirea legilor Justiției s-a reunit pentru a doua oară la sediul Guvernului, miercuri, după o primă întâlnire pe 23 decembrie, la care a participat și premierul Ilie Bolojan.

Au participat judecători din CSM, liderii unor asociații de magistrați – între care Dana Gârbovan și Andreea Ciucă – precum și reprezentanți ai unor asociații civice – Expert Forum, Funky Citizens și Declic.

Judecătorul Claudiu Drăgușin, membru în secția de specialitate a Consiliului Superior al Magistraturii, a afirmat că textele de lege transmisespre analiză sunt „un pic neserioase”.

„Nu am participat la întâlnirea anterioară, am venit să vedem care sunt intențiile acestui grup de lucru, să ne dăm seama și care e competența lui, în ce parametrii își desfășoară sau își propune să-și desfășoare activitatea. Ce s-a discutat astăzi la grupul de lucru au fost niște chestiuni administrative, nu am ajuns la propuneri de legislație. (…) Nu s-au discutat modificări, noi am discutat de câți grefieri avem nevoie, dacă desființăm instanțe sau Parchete, lucruri care sunt administrative și pentru care nu trebuia făcut un astfel de grup de lucru”, a declarat Drăgușin.

„Noi am venit astăzi pentru că ni s-au trimis niște texte de lege care, în opinia noastră, sunt un pic neserioase. Poate ar fi cazul să dau și un exemplu – continuitatea completului. Se propune să aibă ca excepție decesul judecătorului. Și, evident, mă întrebam dacă e nevoie să punem acest text într-o lege. Adică nu cred că a fost vreo situație în care un judecător a mai rămas în complet după ce a decedat. (…) Propunerile care au venit nu sunt asumate în totalitate, nu știm cine le-a făcut, de ce, nu sunt motivate și, atunci, practic, prezența noastră, astăzi, a vrut să determine aceste lucruri. Nu le-am aflat. Există, și la Secția de judecători noi am analizat aceste lucruri, există nevoia de discuții pentru corecții ale Legilor Justiției, însă nu în acești parametri care ne-au fost prezentați. Noi colectăm problemele din sistem, am vorbit cu colegii noștri judecători, am făcut și un chestionar, o consultare cu colegii, recent, știm care sunt problemele și sunt corecturi de făcut”, a adăugat el.

El a susținut că printre chestiunile care ar putea fi discutate se numără componența Colegiilor de conducere de la instanțe, procedura pentru examenele de promovare. „Dar, lucrurile acestea trebuie discutate la rece, cu specialiști, nu în condiții de emoție publică, în care a fost creat acest comitet. Pentru că el, știți în ce condiții a apărut, și noi de asta am și vrut să venim, să vedem ce-și propune, care e scopul, pentru că nu ne este foarte clar, după părerea noastră e un pic neserios demersul”, a mai spus Claudiu Drăgușin.

Miercurea viitoare va avea loc o nouă întâlnire. Obiectivul asumat de Comitet este stabilirea unor soluții normative concrete pentru problemele identificate în dezbaterea publică, inclusiv prin investigații jurnalistice și petiții asumate de magistrați, preciza, la acea dată, Guvernul.

Comitetul a fost constituit printr-o decizie a premierului, fiind format din reprezentanți ai Cancelariei Prim-ministrului și reprezentanți ai Ministerului Justiției, în calitate de membri permanenți. La lucrările Comitetului pot participa, pe baza invitației prim-ministrului, reprezentanți ai altor autorități și instituții publice, ai societății civile și ai organizațiilor internaționale. .