Robert Negoiță, repus în funcția de primar printr-o decizie a Tribunalului București (definitivă)

Primarul Robert Negoiță, care fusese plasat sub control judiciar pe cauțiune (800.000 de lei) de procurorii DNA, a fost repus în funcție, joi, printr-o decizie definitivă a Tribunalului București.

Edilul a transmis un mesaj video din biroul său de la Primărie: „Nu doresc nimănui să treacă prin așa ceva, dar viața ne mai duce uneori și prin zone complicate. (…) Iată că justiția funcționează. Încă o dată: recunoștință maximă justiției din România. Am crezut permanent în nevinovăția mea. Din acest moment sunt în biroul meu de la primărie, așa că vom relua ce am lăsat acum o săptămână”.

Anchetatorii susțin că edilul a construit din bani publici o șosea de 1 km pe un teren privat deținut de fratele său. Prejudiciul produs Primăriei este estimat la aproximativ 900.000 de lei.

Procurorii arată că Robert Negoiță a ignorat avertismentele pe care i le-au transmis atât eprezentanții Transgaz, cât și cei ai Comitetului pentru Situații de Urgență al Municipiului București.