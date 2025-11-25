Românii își pot retrage integral banii din Pilonul 2, la pensionare: CCR a declarat neconstituțională Legea privind plata pensiilor private

Curtea Constituțională a României (CCR) a decis marți, după două amânări, că Legea privind plata pensiilor private (Pilonul 2 și Pilonul 3) încalcă Legea fundamentală.

Legea privind plata pensiilor private, adoptată de Parlament în regim de urgență, urma să meargă la promulgare la președintele Nicușor Dan.

Instanța supremă și parlamentarii AUR au contestat actul normativ, iar CCR a amânat pronunțarea unei hotărâri prima dată pe 5 noiembrie și a doua oară pe 12 noiembrie.

În prezent, românii care ies la pensie își pot retrage integral banii din pensiile private, însă acest lucru nu ar mai fi fost posibil prin noua lege.

Parlamentul – și mai întâi Guvernul Bolojan, care a trimis spre dezbatere și adoptare în procedură de urgență proiectul de lege – a decis că poate fi retras doar un avans de 30%.

Restul sumei a fi putut fi returnat eșalonat, în cuantumul indemnizației sociale (1.280 lei/lună, în prezent) de care beneficiază pensionarii care au contribuit doar câțiva ani la sistemul public de pensii, nu 34 de ani, cât este stagiul complet prevăzut de Legea pensiilor.