ROMATSA: Eurocontrol a pus poprire în executarea silită cerută de Pfizer împotriva statului român. Traficul aerian nu este afectat

ROMATSA a fost notificată de Eurocontrol cu privire la instituirea popririi asupra conturilor în executarea silită cerută de Pfizer împotriva statului român pentru vaccinurile anti-COVID.

Măsura vizează recuperarea a 18,5 milioane de euro cheltuieli de judecată și 3,4 miliarde de lei reprezentând creanța principală, la care se adaugă dobânzile aferente.

ROMATSA precizează că, în prezent, serviciile de navigație aeriană se desfășoară fără niciun impact asupra siguranței, continuității sau calității traficului aerian, iar instituția va reveni cu informații pe măsură ce vor exista evoluții relevante.

Potrivit unui comunicat al Regiei Autonome „Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian”, notificarea vizează rolul EUROCONTROL de terț poprit, organizația fiind responsabilă de colectarea taxelor de rută aferente serviciilor de navigație aeriană furnizate de regie. În baza procedurii, EUROCONTROL trebuie să declare, în termen de 15 zile, sumele datorate statului român și să le indisponibilizeze temporar, până la soluționarea litigiului.

Reprezentanții regiei subliniază că ROMATSA nu este și nu a fost parte în procesul dintre Pfizer și statul român, iar executarea silită este îndreptată exclusiv împotriva statului. Cu toate acestea, măsura poate afecta temporar veniturile instituției, întrucât acestea sunt colectate prin intermediul EUROCONTROL.

„Notificarea primită reprezintă o etapă procedurală a unei executări silite care privește statul, nu regia, ale cărei venituri sunt însă afectate”, se arată în comunicat.

ROMATSA amintește că este a treia situație de acest tip, după cazurile de executare din dosarul Micula, din 2015 și 2019.

În urma notificării, instituția a demarat toate demersurile necesare pentru protejarea intereselor sale. A fost contactată casa de avocatură din Belgia care a reprezentat ROMATSA în cazurile anterioare, pentru analizarea opțiunilor juridice, inclusiv a posibilității suspendării executării.

De asemenea, Ministerul Transporturilor și Ministerul Finanțelor au fost informate, iar autoritățile colaborează cu EUROCONTROL pentru clarificarea implicațiilor juridice și financiare ale situației.