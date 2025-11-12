Savonea (ÎCCJ) cere „măsuri de fidelizare” pe bani pentru magistrați, sub forma unei „cote compensatorii”. Reacția lui Nicușor Dan

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), condusă de Lia Savonea, propune un acord pentru depășirea crizei din Justiție generate de reforma pensiilor speciale ale magistraților.

Instanța supremă cere, totodată plata unor „cote compensatorii” din banii necheltuiți prin neocuparea posturilor vacante.

Propunerile au fost făcute publice chiar înainte de întâlnirea convocată miercuri de președintele Nicușor Dan la Cotroceni cu premierul Ilie Bolojan, liderul PSD, Sorin Grindeanu, Lia Savonea și șefa CSM, Elena Costache.

Comunicatul ÎCCJ:

„În contextul întâlnirii convocate de către președintele României la Palatul Cotroceni pe tema pensiilor magistraților, Înalta Curte de Casație și Justiție propune Acordul pentru Justiție și Stabilitate, angajament comun al instituțiilor fundamentale ale statului român pentru protejarea statului de drept și pentru asigurarea stabilității în perioada de redresare economică.

Acest acord cuprinde șase puncte în principal, cu mai multe subpuncte:

• Respectarea Justiției în statul de drept

Toate puterile statului se angajează să respecte independența și rolul constituțional al Justiției, ca fundament al democrației și garanție a drepturilor cetățenilor. Respectarea hotărârilor instanțelor judecătorești, a deciziilor Curții Constituționale și a recomandărilor Comisiei Europene reprezintă expresia angajamentului României față de valorile statului de drept și de apartenența sa la Uniunea Europeană.

Nicio măsură administrativă, fiscală sau politică nu va putea fi adoptată în contradicție cu principiile independenței Justiției și ale echilibrului constituțional al puterilor în stat.

• Încetarea atacului politic asupra Justiției

Reprezentanți ai autorităților publice să își asume angajamentul comun de a asigura un climat de respect, echilibru și neutralitate politică în raport cu sistemul judiciar. Justiția nu poate fi subiect de campanie, țintă de atac politic sau instrument de deturnare a responsabilităților altor puteri ale statului.

Un exemplu relevant îl constituie situația prescripției răspunderii penale, generată de Deciziile Curții Constituționale prin care s-a declarat neconstituțională sintagma ‘oricărui act de procedură în cauză’ din art. 155 alin. (1) Cod penală. După publicarea deciziei, articolul a devenit inaplicabil, iar instanțele nu mai puteau prelungi termenul de prescripție în lipsa unei intervenții legislative.

Conform art. 147 alin. (1) din Constituție, Parlamentul și, în subsidiar, Guvernul aveau obligația de a pune Codul penal în acord cu decizia CCR. Această obligație nu a fost îndeplinită, ceea ce a generat un vid normativ și efecte grave în cauzele penale.

În locul unei asumări responsabile, s-a manifestat o atitudine de delegare a responsabilității către sistemul judiciar, însoțită de atacuri publice la adresa magistraților.

Judecătorii și procurorii nu pot crea legea, ci doar o aplică. A cere Justiției să repare prin interpretare omisiunile altor puteri înseamnă a-i cere să încalce Constituția.

Orice formă de atac politic, discurs denigrator sau presiune publică la adresa instanțelor ori a magistraților este incompatibilă cu principiile statului de drept. Justiția trebuie respectată, protejată și sprijinită în exercitarea rolului său constituțional, nu transformată într-un instrument al confruntării politice.

* Comunicare publică responsabilă

Toate autoritățile statului își asumă un cod de conduită publică privind comunicarea pe teme de justiție, bazat pe adevăr, echilibru și respect instituțional, pentru a preveni denaturarea informațiilor, presiunile și politizarea actului de justiție. Acest cod va consacra principiile respectului reciproc, transparenței, echilibrului și protejării independenței magistraților, asigurând un climat de încredere între instituțiile statului și cetățeni.

Atacurile politice, denigrările sau distorsionarea faptelor juridice sunt incompatibile cu principiile statului de drept.

• Protejarea sistemului judiciar ca fundament al statului de drept și garantarea statutului magistraților

Justiția trebuie recunoscută ca infrastructură de stabilitate instituțională, fără de care nu există economie funcțională, investiții, nici credibilitate europeană. Se garantează un cadru legislativ stabil, previzibil și echitabil pentru statutul magistraților, care să asigure independența judecătorilor și protecția acestora împotriva oricărei forme de presiune sau ingerință.

Acordul pentru Justiție este, în fapt, un pact pentru România – pentru echilibru, legalitate și încredere.

• Cooperare instituțională loială

Se instituie principiul consultării reale și prealabile între Guvern, Parlament și CSM pentru orice inițiativă legislativă care afectează organizarea și funcționarea sistemului judiciar.

Reforma nu se face împotriva justiției, ci împreună cu justiția.

• Responsabilitate și colaborare loială pentru îndeplinirea angajamentelor din PNRR

Semnalăm nevoia de deplină responsabilitate care să asigure cooperarea loială și eficientă între toate instituțiile statului, în vederea finalizării cu succes a angajamentelor României din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), astfel încât fondurile europene să nu fie periclitate din cauza conflictelor politice sau a instabilității instituționale. Sistemul judiciar reafirmă că responsabilitatea, echilibrul și cooperarea loială între instituțiile statului sunt cheia depășirii momentului de criză. Sistemul judiciar își asumă partea sa de reformă și propune un parteneriat real cu Guvernul, Parlamentul și Președinția pentru consolidarea statului de drept și menținerea credibilității României în Uniunea Europeană.

• Depășirea neîntârziată a situației actuale de criză

Înalta Curte subliniază urgența restabilirii echilibrului instituțional și bugetar până la data de 28 noiembrie 2025, prin: clarificarea publică, printr-o poziție comună, în sensul că jalonul 215 privind pensiile magistraților a fost îndeplinit și nu afectează eligibilitatea fondurilor europene; adoptarea unei soluții legislative unitare privind regimul de pensionare, în deplină conformitate cu deciziile Curții Constituționale și standardele dreptului european; asigurarea stabilității instituționale și a predictibilității financiare pentru a evita pierderea fondurilor PNRR și afectarea încrederii partenerilor europeni.

Justiția își face datoria; solicităm aceeași responsabilitate din partea celorlalte puteri ale statului.

• Proporție rezonabilă între salariu și pensia de serviciu – Plan de etapizare echitabil

Înalta Curte propune instituirea unui principiu de echitate între veniturile din activitate și pensiile de serviciu, care să garanteze o proporție rezonabilă și predictibilă între salariul în plată și cuantumul pensiei. Această măsură urmărește: menținerea echilibrului financiar și a coerenței statutului profesional; eliminarea discrepanțelor între generațiile de magistrați; protejarea principiului stabilității drepturilor câștigate, în acord cu jurisprudența Curții Constituționale și cu standardele europene.

De asemenea, Înalta Curte solicită elaborarea unui plan realist de etapizare a aplicării oricăror modificări legislative privind pensiile și veniturile magistraților, astfel încât tranziția să se facă gradual, echitabil și fără pierderi bruște de venit, protejând toți magistrații aflați în funcție – de la instanțele de prim grad până la Înalta Curte și parchetele corespunzătoare.

Se impune asigurarea protecției statutului profesional și material pentru toți colegii din sistemul judiciar, în mod egal și corespunzător, indiferent de nivelul instanței sau al parchetului. Unitatea statutului magistratului este condiția fundamentală a independenței sistemului de justiție.

• Măsuri de fidelizare și stabilitate pentru magistrații aflați în activitate

Magistrații care rămân în activitate susțin stabilitatea sistemului și duc un volum disproporționat de muncă. Recunoașterea și recompensarea echitabilă a efortului lor reprezintă o datorie instituțională, nu un privilegiu.

Prin urmare, este necesar: recunoașterea oficială și publică a faptului că, în prezent, magistrații aflați în activitate preiau un volum de muncă disproporționat, determinat de numărul ridicat de posturi vacante și neocupate la nivelul instanțelor și parchetelor, precum și a faptului că această realitate afectează ritmul și calitatea actului de justiție și conduce la o uzură profesională semnificativă; acordarea unei cote compensatorii din economiile salariale generate de neocuparea posturilor vacante, direcționate transparent către magistrații care asigură efectiv funcționarea instanțelor și parchetelor.

Implementarea reformelor din PNRR trebuie să se facă prin dialog, profesionalism și respect reciproc între puterile statului, în spiritul interesului public și al credibilității europene a României”.

Nicușor Dan: „Salariile magistraților sunt mult mai mari decât în alte categorii profesionale”

Președintele Nicușor Dan a aflat că ÎCCJ a transmis comunicatul chiar în timp ce el susținea o conferință de presă. Iată desclarațiile sale:

„În primul rând, nu am avut această informație. Pe prima liniuță din ce ați citit, sunt absolut de acord. Cred însă că trebuie să fim echilibrați. M-am văzut beștelit de câțiva magistrați zilele trecute, fără să am nicio vină. Eu cred că, dimpotrivă, am încercat să fiu echilibrat în a rezolva această problemă a societății.

Niciodată nu strică să mai spui ceva explicit, deși lucrurile sunt scrise implicit. Sunt mai multe decizii ale Curții Constituționale care vorbesc despre raporturile de putere, dar niciodată nu strică să explicităm niște lucruri. Cred că ar fi util ca, pe acest subiect sensibil, și unii, și alții să fie mai ponderați în manifestările lor publice.

De principiu, orice formă de propunere într-un dialog între părți e binevenită.

În privința fidelizării magistraților, e prima oară când aud subiectul ăsta în spațiul public. Eu cred că există un echilibru, în acest moment, în ceea ce privește salariile. Ele sunt mult mai mari decât în alte categorii profesionale.

Remunerațiile ridicate pentru magistrați sunt justificate, tocmai pentru a garanta independența și integritatea deciziilor lor. Se întâmplă peste tot în lume – trebuie să-i asiguri judecătorului confortul necesar și să-l oprești de la tentația de a nu judeca corect.

Putem să avem această discuție, dar nu cred că este urgentă în momentul ăsta.

În societate, actul de justiţie este confundat cu 50 de persoane care judecă dosarele marilor corupţi.

Dincolo de jalonul PNRR, e anormal ca pensia să fie cât salariul. Să transformi asta în ură la adresa unei categorii sociale nu e benefic pentru societate, cu atât mai mult cu cât de acea categorie depind mulţi oameni.

Dincolo de 10-15 ani (perioada de tranziție până la creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani – n/r.), 70% (din salariul net de magistrat, la pensie, așa cum vrea premierul Ilie Bolojan, în loc de 80% din salariul brut, cât este în prezent – n.r.) – avem o tensiune socială şi trebuie să găsim un echilibru”.

În 6 luni, nu a fost la nicio ședință a CSM, pe care ar și prezida-o

Întrebat cumcomentează valul de eliberări din închisoare ale marilor corupți de către Instanța Supremă condusă de Lia Savonea și clasarea pe bandă rulantă a dosarelor, Nicușor Dan a spus: „E un semnal foarte prost pentru societate. Abia aștept să discut cu CSM despre lipsa dosarelor de corupție la magistrați, despre promovările în sistem și despre cum funcționează Inspecția Judiciară”.

Trebuie să precizăm, însă, că, în șase luni de când a fost ales președinte, el nu a mers niciodată la o ședință a CSM – pe care ar și prezida-o, conform legii.

Stelian Ion, fost ministru al Justiției: „ÎCCJ nu are competențe de negociere a politicilor publice ori a regimurilor financiare ale magistraților”

Stelian Ion, fost ministru al Justiției, a transmis un mesaj pe Facebook: