Sechestru de 47 milioane de euro pentru decontări de ambalaje inexistente. TB a respins arestarea inculpaților

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au pus sechestru pe bunuri de 47 milioane de euro (aproximativ 236 de milioane de lei) deținute de 14 inculpați implicați într-un circuit fraudulos prin care au fost decontate fictiv sume uriașe din activitatea de colectare a ambalajelor.

Acestea este prejudiciul adus Administrației Fondului pentru Mediu. Ancheta se derulează într-un dosar privind managementul integrat al deșeurilor, cu accent pe colectare, finanțare și decontare. Procurorii au efectuat 83 de percheziții în București și în județele Ilfov, Mehedinți, Ialomița, Argeș, Vâlcea, Olt, Gorj, Călărași, Buzău, Teleorman, Dolj, Hunedoara și Constanța.

Inculpații sunt acuzați de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, spălarea banilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată, tot în formă continuată.

Tribunalul București a respins arestarea preventivă a acestora și a dispus plasarea sub control judiciar a cinci dintre ei. Pentru alți trei inculpați, pentru care procurorii au propus arestarea în lipsă, judecătorul urmează să se pronunțe.

Potrivit procurorilor, în perioada decembrie 2021 – decembrie 2023, inculpații au creat și operat circuite fictive de raportare a unor cantități de deșeuri mult mai mari decât cele reale, transmise către organizațiile pentru transferul responsabilității (O.I.R.E.P). Scopul era îndeplinirea artificială a obligațiilor anuale asumate față de producători și obținerea frauduloasă a unor sume importante de bani.

Sechestrul a fost pus pe toate bunurile mobile și imobile ale suspecților, precum și popriri pe conturile bancare, până la concurența sumei totale a prejudiciului.

Concret, măsura sechestrului a fost aplicată efectiv asupra a 5 imobile, 4 terenuri, 30 de autoturisme și asupra sumei de 17.000 de euro, bunuri evaluate în total la 10.413.953 de euro.