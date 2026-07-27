Șefii APIA şi ANF, suspendaţi din funcţii după ce au fost trimişi în judecată de DNA

Directorii generali ai APIA şi ANF au fost suspendaţi din funcţii după ce au fost trimişi în judecată de procurorii DNA, informează Ministerul Agriculturii.

Fostul secretar de stat în Ministerul Agriculturii, Adrian Pintea – șef al APIA, şi directorul general al Autorităţii Naţionale Fitosanitare (ANF), Romeo Şoldea, au fost trimişi în judecată pe 24 iulie, în stare de libertate.

Pintea este acuzat de instigare la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată, iar Şoldea, pentru abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucureşti, iar procurorii anticorupţie au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unui bun imobil deţinut de Adrian Pintea şi asupra unui bun mobil deţinut de Romeo Şoldea, până la concurenţa sumei de 148.542 lei şi a cheltuielilor judiciare.

Conducerea MADR a decis ca, până la data de 31 iulie 2026, atribuţiile aferente funcţiilor de director general vor fi îndeplinite interimar de Kerekes Melinda Klara, director al Direcţiei Economice, pentru APIA, iar pentru ANF, Nechifor Ramona Ionela, director general adjunct, şi de Manole Filofteia, director al Laboratorului Naţional Fitosanitar.