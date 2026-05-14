Șeful Autorității Vamale Române, Mihai Savin, adus în cătușe la audieri de procurorii Parchetului Curții de Apel București

Șeful Autorității Vamale Române, Mihai Savin, care a fost numit în funcție de premierul Ilie Bolojan pe 26 ianuarie, a fost ridicat și adus în cătușe la audieri, de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București.

Împreună cu el sunt audiați de anchetatori un consilier şi un alt funcţionar de la Galaţi.

Savin este suspectat că a emis retroativ un ordin de misiune, pentru a-l salva pe un angajat de suspendarea permisul de conducere. Potrivit unor surse judiciare, a fost deschis un dosar penal de fals şi uz de fals.

În urmă cu o lună, un oficial al AVR, alături de un consilier, a fost prins de Poliție, în timp ce conducea cu girofarul și cu viteză, deși nu avea acest drept. Consilierul a rămas fără permis, iar pentru a-l recupera a fost emis un ordin de misiune, care îi oferea dreptul de a circula cu girofarul.

Potrivit surselor citate, dosarul a fost deschis de Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Române.

Amintim că Savin a fost numit în funcție – cu rang de secretar de stat – după ce premierul Bolojan l-a demis pe fostul șef al AVR, Bogdan Bălan, la propunerea ministrului finanșelor, Alexandru Nazare.

La acea dată, Mihai Savin a ocupat funcția de vicepreședinte al AVR.

Șeful demis, Bogdan Bălan, a fost urmărit de DNA în dosarul fostului patron Romprest, Florian Walter, dosar care a fost clasat în luna mai 2025.

Timp de trei ani, Mihai Savin a fost directorul adjunct al Apa Nova București, fiind numit ulterior membru al CA al Companiei Municipale de Dezvoltare Durabilă București.

Acesta a mai ocupat, pentru câteva luni, și postul de director general al Companiei de Termoficare Prahova SA. (martie-noiembrie 2022).

Autoritatea Vamală Română a anunțat încă din noiembrie anul trecut că trece printr-un proces de reorganizare.

La începutul lunii aprilie anul acesta, Guvernul Bolojan a aprobat reorganizarea AVR, cu tăiere de cheltuieli anuale în valoare de 4,5 milioane de lei (3,1 milioane lei pentru ce a rămas din bugetul alocat în 2026), față de propunerea inițială de 6,2 milioane lei anual. Reducerea vizează eliminarea sau retrogradarea a zeci de posturi de conducere.