Sora vitregă a fostei ministre de Interne Carmen Dan, reținută de polițiști pentru înșelăciuni de 1,3 milioane euro

Simona Stan, sora vitregă fostului ministru de Interne Carmen Dan, a fost reținută de polițiști pentru 24 de ore, alături de o complice, pentru înșelăciuni de 1,3 milioane euro.

Cele două sunt prezentate judecătorilor, cu propunere de arestare preventivă, pentru că s-ar fi folosit de calități nereale pentru a înșela mai multe persoane. Între păgubiți sunt medici stomatologi și avocați, care le-au plătit excroacelor între 30.000 și 80.000 de euro pentru a obține apartamente în centrul Capitalei sau mașini de lux.

Bunurile făceau obiectul unor executări silite și urmau să fie scoase la licitație. Cum afacerea nu s-a concretizat, iar persoanele în cauză nu au primit banii înapoi, este dificilă recuperarea prejudiciului.

Totuși, anchetatorii dispun de convorbiri purtate pe WhatsApp și alte rețele sociale, în care sora fostului ministru și compliceaei ar fi fost somate să restituie sumele de bani.

Victimele ar fi fost convinse că pot cumpăra apartamente sau mașini de lux la prețuri mult sub valoarea reală, însă în final ar fi rămas fără bani și fără bunurile promise. Prejudiciul total este estimat la peste 1,3 milioane de euro.

Carmen Dan: „S-a folosit de numele meu”

Carmen Dan a fost audiată de poliţişti, joi, iar la ieșire le-a declarat jurnaliștilor: „Fiecare răspunde pentru ceea ce face. S-a folosit numele meu, pentru a prezența garanție. Nu te folosești de numele unei persoane cunoscute pentru a comite fapte pe lângă lege. S-a folosit numele meu, mi s-a transmis și din partea unei persoane care ale legătură cu dosarul că garanția pentru care ar fi dat o sumă de bani a fost numele meu”.

Printre numele folosite este şi cel al lui Cristi Borcea, care însă neagă că ar cunoaște-o pe escroacă: „Nu am văzut-o în viața mea, nu știu cine e. Nici pe doamna ministru, nici pe sora, nici pe nimeni. Din câte am înțeles, a fost angajată sora, dar vă dați seama, eu am 2.000 de angajați, nu știu cât am fost eu la pușcărie. A fost angajată la una din societățile unde familia este acționar. Și de acolo a folosit numele de Borcea și de Gătîi, asociatul meu, și toate astea”.