    „Spectacolul” Potra continuă: Parchetul General a descoperit „mercenariatul” acestuia fără plata impozitelor; dosar nou, pentru evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani

    By Justitie

    Extrădarea mercenarului Horațiu Potra s-a transformat într-un spectacol, pregătit de procurorii Parchetului General condus de Alex Florența, care mai vrea un mandat de procuror general.

    Astfel, anchetatorii au descoperit că acesta desfășura acțiuni de mercenariat și îl acuză de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani.

    El a fost pus sub acuzare, luni, pentru că nu ar fi declarat și nu ar fi plătit impozit pentru sumele obținute în Congo din activități de „management al securității”. Prejudiciul estimat se ridică la peste 1,4 milioane de dolari.

    Mercenarul fugar Potra, extrădat cu fiul și nepotul, din Dubai

    Potrivit unui comunicat al Parchetului General, Potra ar fi dus militari sau foști militari români în Congo pentru acțiuni de mercenariat.

    Scandalul Potra l-a trezit pe ministrul Apărării, Angel Tîlvăr: Sesizează Parchetul în cazul militarilor care și-au luat concediu pentru creșterea copilului, dar s-au angajat mercenari în Congo

    Acesta este al doilea dosar penal deschis lui Potra, după cel în care el a fost deja trimis în judecată în luna septembrie, pentru infracțiunea de tentativă de comitere de acțiuni împotriva ordinii constituționale. În acest prim dosar este acuzat, pentru complicitate,  și fostul candidat la președinție, Călin Georgescu.

    Procurorii susțin că Potra și Georgescu ar fi încercat să organizeze proteste violente după ce, în 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a anulat alegerile prezidențiale.

    ÎCCJ a arestat 18 inculpați din gruparea mercenarului Potra și a emis mandate de arestare în lipsă pentru acesta, fiul și nepotul său. Planul lui cu Călin Georgescu
    Parchetul General: Călin Georgescu, acuzat de complicitate cu mercenarii fugarului Potra la acțiuni contra ordinii constituționale
    EXCLUSIVITATE. FOTOGRAFII! Fugarul Potra, Rusoaica valutară, SIE și alegerile prezidențiale
