Stelian Ion: „Nu am avut nicio întâlnire cu președintele Iohannis pe reformele din justiție. E absolut necesară”

Ministrul Justiției, Stelian Ion, a declarat marți că o întâlnire cu preşedintele Klaus Iohannis pe tema reformelor din justiţie „este absolut necesară”.

„Nu am avut nicio întâlnire. (…) Probabil că în perioada următoare vom avea o întâlnire, este absolut necesar din punctul meu de vedere. Am încercat şi voi încerca în continuare”, a spus Stelian Ion, înaintea şedinţei coaliţiei de guvernare, de la Palatul Parlamentului.

Întrebat dacă a primit un răspuns de la Palatul Cotroceni, ministrul a răspuns: „Nu aş vrea sa pun gaz pe foc pe un subiect care trebuie rezolvat şi eu îmi doresc foarte mult să-l rezolvăm”. El a adăugat că pe procedura privind numirile în Parchet nu are niciun feedback, iar pe propunerea legislativă care vizează o nouă procedură „sunt nişte discuţii cu colegii din coaliţie”, care speră să se accelereze.

„Alegerile acestea interne reprezintă, vrem nu vrem, un impediment. (..) Nu s-a rupt (legătura cu preşedintele României – n.r.). Când vorbim de o ruptură, vorbim de o chestiune definitivă, nu s-a rupt nicio legătură. Referitor la numirile în Parchet, de principiu am discutat acum vreo două luni de zile. (…) Eu am spus că am avut această solicitare de a discuta punctual. (:..) Este vorba despre demararea procedurii pentru mai multe posturi. (…) Acum ştim şi că fiecare instituţie are propriul calendar, vom vedea când reuşim să ne întâlnim şi să discutăm despre aceste probleme”, a arătat Stelian Ion.

„Orice ministru este remaniabil”

Întrebat dacă se simte că ar fi remaniabil, el a răspuns: Orice ministru este remaniabil. Primul ministru însuși este supus unei evaluări din partea Parlamentului și poate fi schimbat. Nu se pune problema deocamdată”.

Chestionat în ce condiții ar putea fi schimbat premierul și în caz că se va ajunge acolo, dacă mai schimbă un ministru USR PLUS, Stelian Ion a precizat: „Nu suntem acolo, chiar nu e cazul să mai punem gaz pe foc. Nu discutăm despre remanieri. Nici măcar premierul nu a vorbit despre așa ceva”