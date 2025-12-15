Trupul fostei ministre PSD a Justiției, Rodica Stănoiu, a fost deshumat de anchetatori. Moarte suspectă; vizat iubitul mai tânăr cu 50 de ani

Trupul fostei ministre a Justiției în timpul guvernării Năstase, Rodica Stănoiu, a fost deshumat de anchetatori luni, după moartea acesteia pe 3 decembrie și înmormântarea rapidă de către iubitul – sau soțul, potrivit unor surse – mai tânăr cu 50 de ani decât aceasta.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic. Aceasta, după ce au apărut controverse în legătură cu decesul fostului ministru.

Astfel, presa a relatat că Rodica Stănoiu, în vârstă de 86 de ani, ar fi fost internată într-un spital din București cu câteva zile înainte de deces și a fost externată, pe semnătură, de partenerul ei mult mai tânăr. Ea ar fi avut urme vizibile de lovituri la cap și în zona ochilor.

Rodica Stănoiu nu a avut copii, iar apropiații fostului ministru îl suspectează pe partener că vrea să pună mâna pe avere.

Rodica Stănoiu a fost ministru al Justiției în Guvernul Adrian Năstase (2000-2004) şi senator PSD timp de 3 mandate.