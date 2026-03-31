UPDATE! 350.000 de euro în cutii de pantofi, descoperiți de DNA la directorul ARR, Cristian Anton, fostul șef de cabinet al lui Grindeanu la MTI

UPDATE ora 19.50: Șeful ARR, Cristian Anton, a fost reținut de procurori pentru 24 de ore.

UPDATE: Sorin Grindeanu, la Brașov, a fost întrebat cum comentează descinderile procurorilor DNA la Cristian Anton. Iată răspunsul: „Am văzut în această dimineață… Cine nu respectă legea, să plătească. Nu știu amănunte. Îmi doresc pentru el, personal, să fie nevinovat. Dar, repet, dacă cineva greșește… Nu contează că a fost șef de cabinet sau ministru și așa mai departe. Cine nu respectă legea plătește”.

Trebuie precizat că descinderile anchetatorilor survin exact în ziua în care funcția de procuror-șef al DNA rămâne vacantă, deoarece lui Marius Voineag îi expiră, marți, mandatul.

Voineag va activa la un parchet inferior – Parchetul de pe lângă Tribunalul București .

Tot marți, pentru a patra oară, cei cinci membri ai Secției pentru procurori a CSM, plus ministrul Justiției, Radu Marinescu, nu au reușit să constituie o majoritate care să emită un avuz (pozitiv sau negativ), care este de fapt consultativ, dar obligatoriu, în cazul lui Voineag, propus de Marinescu să ocupe funcția de adjunct al procurorului general.

Nici în cazul lui Alex Florența, procuror general căreia îi expiră, de asemenea, mandatul, marți, și care este popus pentru funcția de adjunct al viitorului șef al DIICOT, nu s-a putut lua o decizie.

Atât Voineag, cât și Florența au primit trei voturi „pentru” și trei „împotrivă”. În consecință, votul va fi reluat la o dată ulterioară.

Știre inițială:

Procurorii DNA au descoperit 350.000 de euro în cutii de pantofi, la perchezițiile efectuate marți în locuințele lui Cristian Anton, directorul general al Autorității Rutiere Române (ARR) – instituția care dă autorizațiile pentru transport marfă și transport persoane – și fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu pe vremea când era ministru al Transporturilor.

Banii au fost găsiți în locuințele din Timișoara și București (Floreasca și Viilor). O parte din bani erau în cutii de pantofi, cei mai mulți într-un dulap din parcarea subterană din Viilor, iar alții într-o valiză. Imagini au apărut pe surse.

Anchetatorii l-au ridicat pe Anton din Timișoara și îl duc la audieri, unde vor decide dacă îl rețin pentru arestare preventivă sau îl plasează sub control judiciar.

Grup infracțional organizat

În total sunt vizate 12 persoane, pentru constituire de grup infracțional organizat, trafic de influență, cumpărare de influență și dare de mită în legătură cu examenele organizate în cadrul ARR, în mai multe județe, pentru atestatele necesare șoferilor profesioniști care transportă marfă.

Examenele ar fi fost fraudate, potrivit anchetatorilor. În unele cazuri, probele ar fi fost susținute de alte persoane în locul candidaților, iar în altele, răspunsurile ar fi fost oferite chiar în timpul testelor, în schimbul unor sume de bani, potrivit unor surse judiciare.

Mita pentru promovarea examenelor ar fi variat între 600 și 1.500 de euro.

Comunicatul DNA este, deocamdată, unul sumar:

„Ca răspuns la solicitările formulate de reprezentanți ai mass-media, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2025 – prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv de constituire a unui grup infracțional organizat.

În cursul zilei de 31 martie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 23 de locații situate pe raza municipiului București, respectiv a județelor Bacău, Dolj, Timiș și Vâlcea, dintre care una este sediul unei instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

Activitățile se desfășoară cu sprijinul DNA Structura centrală, a Serviciilor Teritoriale Bacău, Craiova, Pitești și Timișoara, precum și a Jandarmeriei Române.

Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”.

Cristian Anton, 5 joburi bănoase

Potrivit Snoop, Cristian Anton (57 ani) a declarat în 2025, pentru 2024, venituri de la Autoritatea Rutieră Română, Ministerul Transporturilor, podul de la Calafat, Aeroportul Traian Vuia din Timișoara și o companie de apă din Călărași. Este un apropiat al șefului PSD, căruia i-a fost coleg de consiliu local acum aproape două decenii, apoi i-a devenit șef de cabinet.

Declarația sa de avere a dispărut de pe site-ul Ministerului Transporturilor miercuri, 27 august 2025, a doua zi după ce a fost sunat de reporterul Snoop.

În declarația sa de avere din 2025, aferentă anului 2024, depusă ca director de cabinet la Ministerul Transporturilor, a declarat următoarele sume:

24.000 lei de la Ecoaqua SA, Consiliu de Administrație, indemnizație, 2023-2024.

de la Ecoaqua SA, Consiliu de Administrație, indemnizație, 2023-2024. 273.000 lei de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), salariu, director juridic, din 2012;

de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), salariu, director juridic, din 2012; 56.000 lei de la Ministerul Transporturilor, salariu, șef de cabinet, din 2021;

de la Ministerul Transporturilor, salariu, șef de cabinet, din 2021; 28.000 lei de la Aeroportul Traian Vuia din Timișoara, indemnizație, membru Consiliu de Administrație, din 2021;

de la Aeroportul Traian Vuia din Timișoara, indemnizație, membru Consiliu de Administrație, din 2021; 256.000 lei de la Danube Bridge Vidin Calafat, consiliu de supraveghere, indemnizație, din 2022.

În total, suma se ridică la 637.000 lei, adică 125.000 euro. Peste 10.000 euro pe lună.

Și asta din trei județe aflate în trei zone diferite ale României: Dolj – Oltenia, Timiș – Banat și Călărași – Muntenia. Plus Municipiul București.

Întrebat cum își împarte timpul între cele cinci locuri de muncă, Anton a declarat pentru Snoop: „Cum își împarte orice gospodar”.

Din suma totală câștigată în fiecare lună, aproape jumătate e indemnizația de la firma Danube Bridge, cea care gestionează podul de la Calafat, unul dintre cele două de peste Dunăre spre Bulgaria.