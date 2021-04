UPDATE! Europarlamentarul PSD Claudiu Manda, trimis în judecată pentru corupție

Este vorba despre „folosirea influenței ori autorității ca persoană cu funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite”.

UPDATE

„Am aflat cu surprindere ca sunt trimis in judecată de către DNA, mai precis de către procurorul Jean Uncheșelu, „făuritorul de dreptate’’ , de la Craiova. (…) Precizez ca eu nu aveam o relație directă cu, cu un an înainte, iar eu discutam cu doi dintre ei, care deveniseră Vicepreședinți PSD, deci nu aveam cum sa am “O PUTERE IMENSĂ”, așa cum eronat si nefondat arată ‘harnicul’ procuror”.