UPDATE! Florența îi face pe plac lui Nicușor Dan și vorbește despre „probele” anulării alegerilor. „Există date certe că Potra ar face demersuri pentru a obține azil în Rusia”. Călin Georgescu și mercenarii, trimiși în judecată

Procurorul general Alex Florența a declarat marți că există date certe că mercenarul Horațiu Potra ar face demersuri pentru a obține azil în Rusia. Amintim că Potra, șeful mercenarilor români și apropiat al fostului candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a fugit din țară chiar înainte de a fi arestat preventiv de subalternii lui Florența.

Marți, Parchetul General i-a trimis în judecată pe Călin Georgescu și pe alți 21 de inculpați, între care mercenarii lui Potra, precum și pe acesta din urmă, pentru comiterea de împotriva ordinii constituționale.

Tot marți, Alex Florenţa a organizat o conferinţă de presă ca să-i facă pe plac președintelui Nicușor Dan, care estedin ce în ce mai des presat de jurnaliști să prezinte public dovezile pentru anularea alegerilor prezidențiale de la sfârșitul anului trecut.

Întrebat dacă ştie unde află Horaţiu Potra şi dacă acesta va fi adus vreodată în ţară, procurorul general a răspuns:„Elemente concrete cu privire la locul unde se află exact, pentru a se putea solicita statului respectiv unde se află extradărea în România în baza mandatului internaţional de arestare, nu avem. Avem indicii. Ce vă mai pot spune, în schimb: că există date certe, care au rezultat din anchetă, că în acest moment Horaţiu Potra încearcă să-şi obţină, face demersuri în legătură cu autorităţile din Rusia pentru obţinere de azil”.

Chestionat despre modul cum de ştie acest lucru, având în vedere că nu cunoaşte locul unde se află Potra, Florența a spus: „A rezultat din anumite elemente probatorii faptul că face astfel de demersuri. Cum aş putea eu devoala în acest moment fix proba din care rezultă acest element?”.

UPDATE: Președintele Nicușor Dan s-a grăbit să îl felicite pe procurorul general:

„Cercetarea prezentată azi de procurorul general reprezintă o dovadă consistentă a acțiunilor de dezinformare sistematice ale Rusiei în România din ultimii ani și a influențării substanțiale a alegerilor prezidențiale din 2024.

Pentru că este o chestiune de siguranță națională, invit media să cerceteze în continuare faptele pe care parchetul le-a putut face publice și să le prezinte publicului.

Pentru că este o chestiune care a afectat coeziunea socială, îi invit pe toți românii să se informeze cu privire la ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024 și în ultimii ani în spațiul comunicațional românesc.

Felicit Parchetul General pentru cercetarea prezentată azi, păstrându-mi criticile pe care le-am exprimat de-a lungul timpului asupra activității lor generale”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

„România se confruntă cu un război hibrid”

Potrivit procurorului general, România se confruntă cu un „război hibrid” desfășurat de actori cu legături certe în Federația Rusă, care presupune „folosirea în paralel, împreună sau separat, dar în mod clar coordonat, a mai multor tipuri de instrumente care vizează un stat. Fie că vorbim de instrumente economice și administrative, de atacuri cibernetice, acțiuni secrete destabilizatoare pentru ordinea publică, subversiune politică și, desigur, dezinformarea și propaganda”.

Florența a subliniat că „în spatele tuturor acestor acțiuni există, în momentul de față, actori cu legături certe cu Rusia, în special grupuri de hackeri cunoscute”.

Potrivit acestuia, „în 2024, atacurile cibernetice rusești s-au intensificat asupra instituțiilor și companiilor românești. Cele mai periculoase atacuri, în special cele de tip ransomware, au fost asociate unor grupuri pro-ruse, precum Lockbit, Lynx, Akira sau Ransom Hub, și s-au remarcat printr-o activitate deosebit de intensă în cursul anului trecut”.

„Aceste atacuri au vizat mai mult de 13 instituții din administrația publică, 12 companii de transport de interes național, 17 instituții bancare și așa mai departe”, a adăugat Florenta, arătând că și procesul electoral din 2024 a fost ținta unor atacuri: „Trebuie să avem în vedere că s-au derulat mai mult de 85.000 de atacuri cibernetice lansate asupra infrastructurii electorale, care au urmărit obținerea și sustragerea unor credențiale, în special de la Autoritatea Electorală Centrală și Biroul Electoral Central. Multe dintre acestea au fost ulterior diseminate în grupuri de Telegram din infrastructura rusească.”

Comunicatul Parchetului General:

22 persoane, trimise în judecată în dosarul vizând comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale