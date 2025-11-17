UPDATE! ISU Delta evacuează locuitorii din Plauru și Ceatalchioi; pericol de explozie a unei nave cu GPL pe Dunăre, lovită de drone rusești

UPDATE: „Riscul de explozie se reevaluează încet, încet, iar locuitorii comunei Ceatalchioi se pot întoarce la casele lor”, a anunțat, marți dimineață, șeful DSU, Raed Arafat. Autoritățile ucrainene au reușit să stingă o parte din incendiul de pe nava avariată de drone rusești pe Dunăre.
Știre inițială:
Un atac al ruşilor în Ucraina pe malul Dunării, în noaptea de duminică spre luni, a lovit o navă încărcată cu 4.000 de tone de GPL, care se află în pericol de explozie în zona localității Ismail, Ucraina.
Autoritățile române i-au evacuat pe cei 40 de locuitori ai satului Plauru, situat la 300 de metri de nava care arde de peste 18 ore.
Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat că cei care doresc să rămână trebuie să dea o declarație pe propria răspundere.
Peste 100 de localnici au fost evacuați, până luni seară.