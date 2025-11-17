UPDATE! ISU Delta evacuează locuitorii din Plauru și Ceatalchioi; pericol de explozie a unei nave cu GPL pe Dunăre, lovită de drone rusești

UPDATE: „Riscul de explozie se reevaluează încet, încet, iar locuitorii comunei Ceatalchioi se pot întoarce la casele lor”, a anunțat, marți dimineață, șeful DSU, Raed Arafat. Autoritățile ucrainene au reușit să stingă o parte din incendiul de pe nava avariată de drone rusești pe Dunăre.

Știre inițială:

Un atac al ruşilor în Ucraina pe malul Dunării, în noaptea de duminică spre luni, a lovit o navă încărcată cu 4.000 de tone de GPL, care se află în pericol de explozie în zona localității Ismail, Ucraina.

Autoritățile române i-au evacuat pe cei 40 de locuitori ai satului Plauru, situat la 300 de metri de nava care arde de peste 18 ore.

Însă acțiunea se desfășoară cu dificultate în localitatea Ceatalchioi, județul Tulcea, deoarece mulți dintre cei 100 de oameni nu vor să-și părăsească gospodăriile.„O mare parte a populației a reușit să se evacueze cu mijloace proprii. A doua etapă a acțiunii este evacuarea cu mijloace aparținând ISU Delta. Este destul de dificil. Oamenii sunt în vârstă și nu doresc să-și părăsească gospodăriile. Au fost evacuate șase familii. Avem peste 10 mijloace pentru transportul persoanelor, iar la solicitarea noastră, a ISU Delta și a Prefecturii județului Tulcea, bacul nu-și va suspenda activitatea pe timpul nopții”, a declarat inspectorul șef al ISU Delta, Daniel Petrov. Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat că cei care doresc să rămână trebuie să dea o declarație pe propria răspundere.

Peste 100 de localnici au fost evacuați, până luni seară.