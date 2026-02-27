UPDATE! Nicușor Dan a promulgat legea prin care scad, din acest an, pensiile speciale ale magistraţilor; vârsta de pensionare urcă la 65 de ani, până în 2041

Nicușor Dan a promulgat, vineri, legea prin care scad pensiile speciale ale magistraţilor de la 80% la sută net din ultimul salariu, la 70% brut, începând din acest an.

Vechime

Totodată, actul normativ prevede că vârsta de pensionare pentru judecătorii, procurorii, magistrații-asistenți de la ÎCCJ, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 221 alin. (1) din Legea 303/2022, magistrații-asistenți de la Curtea Constituțională și personalul de specialitate juridică asimilat acestora urcă la 65 de ani, etapizat, până în anul 2041.

Aceștia trebuie să aibă o vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții.

UPDATE: Legea 26/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost publicată în Monitorul Oficial. (Vezi document mai jos în articol)

Iată ce prevede Art. V, alin. (5) din noua lege:

a) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2026-31 decembrie 2026 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 49 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste;

b) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2027-31 decembrie 2027 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 50 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste;

c) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2028-31 decembrie 2028 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 51 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste;

d) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2029-31 decembrie 2029 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 52 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste;

e) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2030-31 decembrie 2030 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 53 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste;

f) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2031-31 decembrie 2031 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 54 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste;

g) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2032-31 decembrie 2032 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 55 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste;

h) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2033-31 decembrie 2033 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 56 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste, sub condiția unei vechimi totale în muncă de cel puțin 26 de ani;

i) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2034-31 decembrie 2034 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 57 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste, sub condiția unei vechimi totale în muncă de cel puțin 27 de ani;

j) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2035-31 decembrie 2035 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 58 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste, sub condiția unei vechimi totale în muncă de cel puțin 28 de ani;

k) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2036-31 decembrie 2036 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 59 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste, sub condiția unei vechimi totale în muncă de cel puțin 29 de ani;

l) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2037-31 decembrie 2037 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 60 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste, sub condiția unei vechimi totale în muncă de cel puțin 30 de ani;

m) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2038-31 decembrie 2038 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 61 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste, sub condiția unei vechimi totale în muncă de cel puțin 31 de ani;

n) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2039-31 decembrie 2039 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 62 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste, sub condiția unei vechimi totale în muncă de cel puțin 32 de ani;

o) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2040-31 decembrie 2040 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 63 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste, sub condiția unei vechimi totale în muncă de cel puțin 33 de ani;

p) persoanele pentru care condiția de vechime de cel puțin 25 de ani realizată numai în aceste funcții se împlinește în intervalul 1 ianuarie 2041-31 decembrie 2041 se pot pensiona după împlinirea vârstei de 64 de ani, indiferent de momentul împlinirii acestei vârste, sub condiția unei vechimi totale în

muncă de cel puțin 34 de ani.

Se pot adăuga până la 5 ani la vechime

La calculul vechimii de cel puțin 25 de ani se poate lua în considerare, eșalonat, în funcție de data pensionării, și o perioadă maximă de 5 ani în care judecătorul, procurorul sau magistratul-asistent ori personalul de specialitate

juridică prevăzut la art. 221 alin. (1) din aceeași lege a îndeplinit funcțiile de judecător financiar, procuror financiar sau consilier de conturi la secția jurisdicțională a Curții de Conturi, avocat, notar, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, grefier cu studii superioare juridice, consilier juridic sau

jurisconsult, după cum urmează:

a) în perioada 1 ianuarie 2026-31 decembrie 2027, poate fi valorificată o vechime de cel mult 5 ani în aceste funcții;

b) în perioada 1 ianuarie 2028-31 decembrie 2029, poate fi valorificată o vechime de cel mult 4 ani în aceste funcții;

c) în perioada 1 ianuarie 2030-31 decembrie 2031, poate fi valorificată o vechime de cel mult 3 ani în aceste funcții;

d) în perioada 1 ianuarie 2032-31 decembrie 2033, poate fi valorificată o vechime de cel mult 2 ani în aceste funcții;

e) în perioada 1 ianuarie 2034-31 decembrie 2035, poate fi valorificată o vechime de cel mult un an în aceste funcții.

CCR a publicat motivarea cu o zi în urmă, deși luase pe 18 februarie decizia că legea este constituțională. Votul a fost de 6 la 9, iar judecătorul Gheorghe Stan a făcut opinie separată.

Astfel, după șase luni de amânări din partea CCR și de tertipuri ale Instanței supreme conduse de Lia Savonea, premierul Ilie Bolojan își vede visul cu ochii: economii la buget.

Urmează pensiile militare

În plus, decizia din 18 februarie a CCR, care a declarat constituțională legea, îi deschide calea prim-ministrului să crească vârsta de pensionare și celorlalte categorii profesionale care, în prezent, ies la pensie la 48-51 de ani.

Este vorba despre cei din Poliție, Jandarmerie, Armată și Servicii. Ei primesc așa-zisele „pensii militare”, care nu sunt bazate exclusiv pe contributivitate.

Modificarea legii care privește celelalte categorii de pensii speciale este prevăzută pentru sfârșitul lunii martie.

Guvernul a prevăzut deja, în Ordonanța de urgență (OUG) 7, adoptată pe 24 februarie și publicată a doua zi în Monitorul Oficial, ca miniștii de Interne, Cătălin Predoiu, și ministrul Apărării, Radu Miruță, să facă pun proiect în acest sens și să-l trimită Guvernului.

Este vorba despre creșterea la 65 de ani a vârstei de pensionare, care în prezent, potrivit legii adoptate de Parlament în 2023, prevede ca aceasta să crească eșalonat, până în anul 2035.

