UPDATE! Percheziții la compania aeriană FlyLili, care îi ducea în Congo pe mercenarii lui Potra

Compania aeriană FlyLili, care îi ducea în Congo pe mercenarii lui Potra, este vizată de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 12 milioane de lei.

Site-ul Context scrie că avioane ale Fly Lili, firmă deținută de omul de afaceri sibian Jurgen Faff, au dus în Congo mercenarii lui Horațiu Potra, fugit din țară chiar înainte ca Parchetul General să emită pe numele lui mandat de arestare.

Potra și 18 mercenari arestați preventiv sunt inculpați în dosarul în care fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, este acuzat de complicitate la acțiuni contra ordinii constituționale.

Poliția Capitalei a transmis, miercuri, că ofițeri ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1 au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară și trei mandate de aducere, în București și în județul Sibiu, într-un dosar penal de evaziune fiscală. Fără a divulga numele FlyLili, Poliția spune că „este vizată o firmă ai cărei reprezentanți sunt suepectați că, în perioada 2024 – prezent, au reținut și nu au plătit în termenul impus de lege impozite și contribuții cu reținere la sursă, în valoare de 12.000.000 de lei”.

„De asemenea, din cercetări s-a mai stabilit că societatea vizată este un operator aerian activ pe piața transportului de pasageri, deținând mai multe aeronave și având peste 170 de angajati (piloti, însoțitori de bord și personal tehnic aerian). Prejudiciul stabilit a fost generat prin neplata contribuțiilor sociale și a impozitelor reținute de la angajați, cuantumul său fiind influențat, în mod direct, de valoarea ridicată a drepturilor salariale plătite pe acest segment de piață. Două persoane, una având calitatea de martor, au fost duse la audieri, în baza mandatelor de aducere care au fost emise pe numele lor. Totodată, în prezenta cauză, față de o persoană bănuită sunt efectuate demersuri pentru depistarea acesteia”, se arată în comunicatul Poliției Capitalei.

Patronul FlyLili nu se află în țară

Reprezentanții FlyLili au transmis miercuri că „Jürgen Faff nu a avut cunoștință prealabilă despre acțiunea organizată astăzi, aflându-se din ziua precedentă în afara României pentru întâlniri comerciale. A fost informat și urmează să revină în țară pentru a participa la discuțiile necesare”.

Despre zborurile în Congo, reprezentanții operatorului aerian precizează că au fost efectuate cu respectarea legislației.

Publicăm integral comunicatul FlyLili:

„FlyLili își asumă plata restanțelor către stat și aplică măsuri ferme pentru redresare și continuitate

Compania aeriană FlyLili anunță că, după un 2024 dificil, marcat de pierderi operaționale generate de activitatea bazei de la Brașov, se află în prezent într-un proces de stabilizare și redresare.

Context financiar

Lipsa de clienți din perioada 2023–2024 și pierderile semnificative generate de baza operațională de la Brașov au determinat întârzieri în plata obligațiilor fiscale. Începând cu anul 2025, compania a inițiat o reorganizare, renunțând la zborurile regulate și concentrându-se pe operarea ACMI și charter, activități care asigură fluxuri de venit mai stabile.

Măsuri de redresare

FlyLili a implementat un plan de redresare financiară, în paralel cu multiple discuții purtate cu autoritățile fiscale pentru identificarea unor soluții de conformare. Ca parte a acestui proces, compania a efectuat o plată în valoare de 2,2 milioane de lei, în luna iulie 2025, și a depus documentația necesară pentru obținerea unei eșalonări, conform prevederilor legale.

Angajamente și perspective

Operatorul aerian își menține angajamentele față de angajați și parteneri, asigurând plata la timp a salariilor și respectarea obligațiilor contractuale. Totodată, compania continuă să aplice planul de redresare, având ca obiectiv rambursarea integrală a creanțelor acumulate în perioada 2023–2024. Din primăvara anului 2025, compania înregistrează o evoluție pozitivă, consolidându-și poziția în piață și pregătindu-se pentru o dezvoltare sustenabilă pe termen mediu și lung.

Dialogul cu autoritățile publice

FlyLili a manifestat deschidere și are în continuare disponibilitate pentru dialog cu autoritățile publice, având ca obiectiv identificarea celor mai bune soluții pentru achitarea creanțelor către bugetul de stat.

Prin depunerea planului de redresare, compania își reafirmă capacitatea de a rambursa integral sumele acumulate în perioada 2023–2024 și intenția clară de a continua activitatea pe piața aeriană, evitând astfel orice risc de prejudiciu la adresa bugetului public.

Înțelegem importanța eficientizării procesului de colectare a creanțelor și ne exprimăm angajamentul de a contribui în mod responsabil la acest proces, prin respectarea procedurilor legale de eșalonare și prin efectuarea plăților asumate.

Impactul asupra companiei

Informațiile apărute în spațiul public și procedurile inițiate generează presiuni suplimentare asupra activității FlyLili, cu potențial impact asupra relațiilor comerciale și a stabilității într-o piață extrem de competitivă.

Clarificări suplimentare

Situația domnului Jürgen Faff – Domnul Jürgen Faff nu a avut cunoștință prealabilă despre acțiunea organizată în 10 septembrie, aflându-se din ziua precedentă în afara României pentru întâlniri comerciale. A fost informat și urmează să revină în țară pentru a participa la discuțiile necesare.

Southwind – FlyLili a efectuat zboruri pentru compania Southwind înainte ca aceasta să fie inclusă pe vreo listă de sancțiuni a UE, oprind imediat orice colaborare după aflarea măsurilor impuse de autorități. Menționăm că FlyLili nu are nicio legătură directă cu acest operator aerian.

Operare Congo – Atât FlyLili , cât și alți operatori aerieni din România și Europa au efectuat zboruri către această destinație. Toate aceste zboruri au respectat normele de siguranță în vigoare, fiind suplimentate cu numeroase controale desfășurate pe aeroporturile din România imediat după aterizarea aeronavei. Niciodată nu a fost identificat vreun obiect suspect.

Administratorul FlyLili , domnul Jürgen Faff, nu are nicio legătură sau relație cu beneficiarul contractului din Congo, relația fiind strict contractuală și respectând termenii agreați. Este foarte important să menționăm că FlyLili nu are nicio relație cu Rusia , așa cum unele publicații continuă să insinueze. Pentru aceste afirmații false, anumite publicații se află deja în proces cu FlyLili . Toate contractele companiei au fost transmise organelor competente pentru verificare.

Concluzie

FlyLili și conducerea companiei asigură toți clienții și colaboratorii că obligațiile asumate vor fi onorate integral, iar zborurile și activitatea operațională nu sunt afectate.

În egală măsură, facem precizarea că atât FlyLili, cât și întreaga sa echipă colaborează cu organele de urmărire penală pentru a asigura aflarea adevărului și dovedirea nevinovăției, subliniind caracterul exclusiv fiscal–comercial al prezentului incident”.