    UPDATE! Peste 800 de actuali și foști magistrați, în frunte cu Kovesi, au semnat scrisoarea de susținere a judecătorilor Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu

    UPDATE 13 decembrie, ora 12.30: Peste 800 de actuali și foști magistrați, în frunte cu procurorul european Laura Codruța Kovesi, se solidarizează cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu.

    Judecători de la curți de apel, tribunale, judecătorii și de instanțe militare au semnat scrisoarea publică de susținere a celor doi care au denunțat problemele din justiție.

    Printre semnatari se află și procurori de la DNA, DIICOT, Parchetul General. Laura Codruța Kovesi, fosta șefă a DNA, în prezent procuror-șef al Parchetului European, li s-a alăturat, după ce și-a exprimat „îngrijorarea” cu privire la dezvăluirile care afectează independența și reputația magistraturii.

    În documentarul Recorder apar mai mulți procurori și judecători, unii cu identitatea protejată, care dezvăluie modul în care conducerea Curții de Apel București schimba în mod curent judecătorii din completuri pentru a obține decizii favorabile unor persoane acuzate de corupție. Printre dosarele analizate se numără cele ale lui Marian Vanghelie și Puiu Popoviciu.

    Judecătorul Laurențiu Beșu face dezvăluiri despre fapte grave petrecute la Curtea de Apel București, instanță unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu.

    Beșu afirmă că noii săi colegi i-au spus că a fost mutat pentru că nu se mai dorea ca el să facă parte din completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupție.

    Laurențiu Beșu, magistratul care a denunțat în documentarul Recorder abuzurile din justiție, renunță la funcția de judecător

    Acum, șefa CAB, Liana Arsenie, a cerut cercetarealui disciplinară, iar el renunță la funcția de judecător și a cerut CSM să-i aprobe să fie procuror la Giurgiu.

    Șefa CAB acuză Recorder de „instigare împotriva ordinii constituționale” și îi denigrează pe magistrații care apar în documentarul „Justiției capturată”. Judecătoarea Raluca Moroșanu o contrazice: „Suntem terorizați!”

    Judecătoarea Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova a postat un mesaj de solidaritate cu magistrații ”care au avut curajul de a sesiza problemele și presiunile din sistemul de justiție”.

    Ea a subliniat că ”adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate.

    De asemenea, Sorina Marinaș a afirmat că ”justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală – în slujba cetățeanului”.

    Având în vedere repercusiunile ce se preconizează cu privire la colegii noștri Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, dar si mesajele contradictorii publicate de Sectia pentru Judecatori si Sectia pentru Procurori, facem următoarele precizări.

    Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a sesiza problemele și presiunile din sistemul de justiție. Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol.

    Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menționați nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială.

    Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului.

    Pe parcursul zilelelor viitoare, vom informa public cu privire la actualizarea listei si a măsurilor propuse. Multumim pentru susținere!”, a scris Sorina Marinaș în mesajul său.

