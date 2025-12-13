UPDATE! Peste 800 de actuali și foști magistrați, în frunte cu Kovesi, au semnat scrisoarea de susținere a judecătorilor Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu

1. Mihaela Niță – Curtea de Apel București
2. Ruxandra Grecu – Curtea de Apel București
3. Alina Guluțanu – Curtea de Apel București
4. Corina Ciobanu – Curtea de Apel București
5. Cristina Grecu – Curtea de Apel București
6. Marilena Neacșu – Curtea de Apel București
7. Mariana Constantinescu – judecător pensionar Curtea de Apel București
8. Cristina Craiu – judecător pensionar Curtea de Apel București
9. Veronica Găina – judecător pensionar Curtea de Apel București
10. Risantea Găgescu – judecător pensionar Curtea de Apel București
11. Raluca Cîrjan – judecător pensionar Curtea de Apel București
12. Orășanu Bogdana – judecător pensionar Curtea de Apel București
13. Ioana Constantin- judecător pensionar Curtea de Apel București
14. Ionuț Matei – judecător pensionar ÎCCJ
15. Anca Alexandrescu – judecător pensionar ÎCCJ
16. Anca Viciu – judecător pensionar ÎCCJ
17. Sorina Marinaș – Curtea de Apel Craiova
18. Andrei Bodean – Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militara de Apel
19. Antonia Diaconu – DIICOT ST Pitești
20. Valentin Teodorescu – DIICOT ST Ploiești
21. Ioan Fundătureanu – Curtea de Apel Pitești
22. Diana Mușuroiu – Curtea de Apel Pitești
23. Pîrlea Alexandru Claudiu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava
24. Maria Rădulescu – Judecătoria Ploiești
25. Achiței Dragoș Bogdan – Tribunalul Prahova
26. Ardelean Cristian – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
27. Ciprian Coșniță – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
28. Ciprian Man – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
29. Ciprian Puie – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
30. Donici Viorel – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
31. Cătălina Pădeanu – Curtea de Apel Craiova
32. Lăncrănjan Alexandra – PÎCCJ
33. Cosmin Iordache – procuror
34. Raluca Mirică – PÎCCJ
35. Ionela Crina Bălan – DNA
36. Ramona Jărdieanu – DNA
37. Mihaela Beldie – procuror
38. Mihai Ghica – Curtea de Apel Cluj
39. Marius Vâlcu – PÎCCJ
40. Marius Vartic – procuror pensionar DNA
41. Sortan Monica – Curtea de Apel Cluj
42. Răzvan Alexandru Băra – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
43. Ramona Mungiu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
44. Raluca Gheorghe Anghel – DNA
45. Liviu Cîrneciu – Tribunalul Covasna
46. Alexandra Dordea – DIICOT
47. Marian Clement Virgil – Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla
48. Arpinte Nicoleta – procuror pensionar
49. Deriuș Laura – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1
50. Iulian Nica – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
51. Carnariu Bianca Diana – DIICOT ST Satu Mare
52. Ioan Amariei – procuror
53. Palaghia Monica – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași
54. Nicolae Cârlescu – procuror
55. Cătălina Stoian – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
56. Morar Ciprian – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
57. Sas George Florin – DIICOT
58. Cristian Jarca – Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
59. Sorin Beteringhe – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea
60. Moroiu Laura – Tribunalul Neamț
61. Cristi Danileț – judecător pensionar
62. Ioana Maria Câmpean – Tribunalul Timiș
63. Lavinia Rus – procuror
64. Ana Mureșan – PÎCCJ
65. Daniel Florin Ungureanu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești
66. Cazac Anca – Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov
67. Mateescu Mihaela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
68. Dumitru Alexandra – Judecătoria Cluj
69. Antonia Novițchi – Tribunalul Timiș
70. Pîrvu Ana Maria – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
71. Andrei Doncea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
72. Ursuț Cristian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
73. Andreea Luca – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
74. Andrei Cristian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
75. Claudiu Eduard Corobană – Tribunalul București
76. Radu Ganea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2
77. Diac Ana Maria – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
78. Ancuța Ailene – Tribunalul Iași
79. Mirtha Elena Meleaca – Curtea de Apel Craiova
80. Mihai Negulescu – DIICOT
81. Emanuel Mihoc – Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu
82. Anda Ungurean – Tribunalul Botoșani
83. Mihaela Bojin – Tribunalul Brașov
84. Bocai Tudor Florin – Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara
85. Anca Boeriu – DIICOT
86. Maria Rîmniceanu – DIICOT
87. Lilișor Câțu – DIICOT
88. Cătălin Moraru – DIICOT
89. George Gavrilă – DIICOT
90. Florea Sanda Cristina – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
91. Codreanu Alexandru – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
92. Baciu Maria Magdalena – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1
93. Tisu Cristina – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
94. Rarinca Felicia Tincuța – Tribunalul Brașov
95. Nanu Vladimir – DIICOT
96. Monica Cornea – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
97. Cristea Emilia – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
98. Daniel Giorgian – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
99. Ungurean Andreea Elisabeta – Judecătoria Cluj-Napoca
100. Sadîc Zafer – Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța
101. Sava Diana – Judecătoria Brașov
102. Pîslaru Doina – DIICOT
103. Alexandra Crina Tanasa – Tribunalul pentru minori și familie Brașov
104. Negulescu Raluca – DIICOT
105. Raducu Mihai – DIICOT
106. Răducu Mădălina – DIICOT
107. Simion Daniel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
108. Mitrofan Iuliana Floarea – Tribunalul Bistrița Năsăud
109. Vasut Claudia Diana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
110. Soltan Alexandru – PICCJ
111. Ungureanu Cerasela – procuror pensionar
112. Alma Dundev – Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș
113. Claudiu Dorian Statache – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
114. Cerbu Mircea Theodor – Judecătoria Brașov
115. Cristina Moisa – Curtea de Apel Brașov
116. Zârnă Ioana Artemiza – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
117. Cosmin Cristescu – DIICOT
118. Corina Dinică – DIICOT
119. Cristina Dufour- DIICOT
120. Paiuși Marius – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
121. Constantin Mîndroceanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
122. Radu Emilia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
123. Minea Grigoraș Cristina Florentina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
124. Ana Maria Păun – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
125. Ștefăniță Gogea – DIICOT
126. Tudor Filip – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
127. Tudor Vasiu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș
128. Cristina Gogea – Curtea de Apel Brașov
129. Iulia Crișan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4
130. Bogdan Niculescu – DIICOT
131. Cosmin Puiulescu – DIICOT
132. Rus Bogdan Florin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4
133. Iordache Irina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1
134. Dan Bubuiug – DIICOT
135. Adrian Țîrlea – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
136. Alexandra Pop – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
137. Gherghina Alina Nicoleta – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
138. Dinga Adrian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
139. Marius Borta – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4
140. Ioana Vlaston – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
141. Bucșă Nicoleta – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
142. Alexandru Ghinea – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
143. Andrei Iustin Costel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
144. Andreea Vișan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
145. Zlate Nadia – DNA
146. Enescu George – DIICOT
147. Valeriu Iordache – Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș
148. Alina Andrițoiu – PICCJ
149. Ancuța Andrițoiu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov
150. Căpăstraru Mila Ramona – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3
151. Constantin Botea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
152. Vlad Crăciun – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
153. Ioana Pasculet – Curtea de Apel Cluj
154. Florin Zereș – Tribunalul Sibiu
155. Violeta Andrei – DIICOT
156. Dumitru Alexandru Daniel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
157. Bradea Vlad – DIICOT
158. Botea Raluca Cristiana – procuror pensionar
159. Oana Bunea – Curtea de Apel Timiș
160. Scorta Robert – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timiș
161. Florentina Ivăncioiu – Tribunalul București
162. Radu Dusa – Curtea de Apel Cluj
163. Vlad Alexandru Bențan – DIICOT
164. Ioan Gaga – Tribunalul Cluj
165. Cosmin Constantin Andrei – Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraș
166. Tokos Lehel – DIICOT
167. Ghenu Andreea – DNA
168. Simona Ștefaniu – DIICOT
169. Teona Gabriela Boteanu – Tribunalul Cluj
170. Ibănescu Larion Alexandra – Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui
171. Maria Filip – Tribunalul Specializat Cluj
172. Bogdan Ștefaniu – DIICOT
173. Todea Laurențiu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
174. Pop Ciprian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduș
175. Vîlceanu Florin – Tribunalul București
176. Silvia Pietraru – Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș
177. Constantin Grăjdeanu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău
178. Taghiev Ramona – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău
179. Antaloae Ovidiu – Judecătoria Oltenița
180. Alexandru Marin – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
181. Șerban Viorel – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
182. Felicia Vlad – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov
183. Corina Dragu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov
184. Ioana Nicoară – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
185. Roșca Anda Elena – Judecătoria Cluj-Napoca
186. Iulia Ianovici – Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare
187. Baldea Diana – procuror pensionar
188. Ducu Gavril – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
189. Andrei Drăgan – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
190. Alexandra Barea Brezae – Tribunalul București
191. Elena Blidaru Mateescu – Tribunalul București
192. Olaru Camelia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 4
193. Alexandra Simona Mănescu – Tribunalul București
194. Denisa Iordan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
195. Platon Mihai Felix – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1
196. Pecincu Alina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
197. Cristea Stefan Georgian – Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
198. Stefan Ispășoiu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov
199. Grip Paul Tudor – Tribunalul Covasna
200. Bojin Bogdan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea
201. Roșca Sergiu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj Napoca
202. Vieriu Tudor Ionuț – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău
203. Vieriu Dorina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman
204. Mihai Valentin – DIICOT
205. Radu Adrian – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
206. Corina Unguraș Ciaușu – Tribunalul Cluj
207. Rares Ciaușu – DIICOT
208. Mădălina Bîrlog – Tribunalul București
209. Simona Anghel – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
210. Drăgan Adrian – DIICOT
211. Oana Valeria Naș – Tribunalul București
212. Manuela Orzață – Tribunalul București
213. Ciorba Eva – Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
214. Mare Georgiana – Tribunalul Sibiu
215. Cocoșilă Corina – Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu
216. Cincă Valeriu Bogdan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3
217. Carnariu Mihai Mădălin – DIICOT
218. Bunduc Marian Cătălin – DIICOT
219. Bocai Mihaela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia
220. Popa Alina Diana – DIICOT
221. Rusca Alexandra Ioana – Tribunalul Iași
222. Alexandra Mocanu – Tribunalul București
223. Marta Chiș – procuror pensionar
224. Andreea Bușulescu – Tribunalul București
225. Mihai Zgripcea – PICCJ
226. Cosmin Ungureanu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea
227. Rebecca Dinu – Tribunalul București
228. Cristina Ionescu Lupeanu – Tribunalul București
229. Mihaela Moacă – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
230. Florin Cîrciumaru – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
231. Secota Iuliana Georgiana – Tribunalul Gorj
232. Ghiugan Ionela Mariana – judecător pensionar
233. Alina Simionescu Baron – Tribunalul București
234. Varvara Maria Cristiana – Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
235. Olimpia Maria Trastau – DIICOT
236. Moraru Alina – DNA
237. Mandache Ionut – DNA
238. Coca Daniel Alin – DNA
239. Alămaie Andreea Lavinia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3
240. Mihai Stanciu – procuror pensionar
241. Ionuț Cosmin Măgureanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3
242. Camelia Stanciu – procuror pensionar
243. Ștefan Bălănescu – PICCJ
244. Vlad Andrei Donțu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
245. Irina Hrușcă – judecător pensionar
246. Nicodim Ioan – procuror pensionar
247. Mădălina Nicoleta Vârtopeanu – Curtea de Apel București
248. Răduică Lucian – Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți
249. Bacheș Andreea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești
250. Iuliana Velniciuc Ciuparca – Tribunalul Cluj
251. Bucur Ioana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj
252. Munge Mircea Florin – DIICOT
253. Bordianu Dragoș – DIICOT
254. Dâscă Adrian Nicolae – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
255. Filită Cristian Dragoș – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3
256. Neacșu Mirel Emanuel – Judecătoria Bolintin Vale
257. Marcu Corina Andreea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg Mureș
258. Bulz Julieta – procuror pensionar
259. Stanță Doina – procuror pensionar
260. Ana Maria Ghiață – Tribunalul Iași
261. Tăbîrță Lorin – DIICOT
262. Tăbîrță Mihaela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea
263. Diana Călinescu Drăgan – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
264. Naș Bogdan Emil – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
265. Cristea Ana – DIICOT
266. Nica Loredana – DIICOT
267. Candale Laura Camelia – Tribunalul Bistrița Năsăud
268. Dinu Mihai Adrian – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
269. Dărângă Ioana Codruța – PICCJ
270. Lorelei Golea – Judecătoria Brașov
271. Alexandra Vărzaru – PICCJ
272. Florin Daniel Cășuneanu – procuror pensionar
273. Emanuela Dulgheru – jud. Pensionar
274. Mădălina Munteanu – Judecătoria Brașov
275. Monalisa Mircea Gherasim – Judecătoria Suceava
276. Andrei Claudia Ioana – Judecătoria Suceava
277. Sofrone Florina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2
278. Ciurcă Roznovăț Roxana – Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
279. Bordianu Pleșescu Roxana Angela – PJ Iași
280. Marinel Mihai Nicolae – DIICOT
281. Ivan Maria – Judecătoria Bistrița
282. Cudalb Adrian Dan – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
283. Panainte Iulian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
284. Dumitru Alexandru Florentin – DIICOT
285. Ioana Alin Costin – Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița
286. Fit Cosmin Marius- Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare
287. Neagu Adrian – Tribunalul Arad
288. Neagu Ana Maria – Tribunalul Arad
289. Marius Stancu – Curtea de Apel București
290. Laura Nicoleta Bosie – Curtea de Apel București
291. Dănuț Cătălin Manea – Curtea de Apel București
292. Nebunu Georgeta Ramona – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5
293. Dana Cristina Burduja – PICCJ
294. Abutnăriței Andreea Ionela – Curtea de Apel Brașov
295. Cătălin Borcoman – procuror EPPO
296. Irina Sfîca – DIICOT
297. Georgiana Cecilia Giurgiu – Tb Sibiu
298. Dogaru Anamaria – Parchetul de pe lângă Judecătoria 4
299. Fânariu Stefan – Parchetul de pe lângă Tribunalul Iasi
300. Florin Lucian Arion – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești
301. Filip Radu Daniel – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
302. Paul Teodor Leontica – procuror
303. Buzamat Irina – Tribunalul Brăila
304. Pintea Răzvan Mihăiță – Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare
305. Ciocoiu Mihaela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Videle
306. Bratu Tiberiu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
307. Cătălin Marginea – DIICOT
308. Anca Elena Ștefănescu – Tribunalul București
309. Starasciuc Ana Maria – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
310. Florina Dinescu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
311. Ioana Mădălina Mihai – Judecătoria Brașov
312. Florea Ionela – procuror pensionar
313. Patras Alexandra Maria – Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
314. Mintari Mihaela – DIICOT
315. Cristina Georgiana Ciulpan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
316. Baran Florin – DIICOT
317. Marius Romaș – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
318. Mihaela Păcuraru – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
319. Marcela Antofie – Tribunalul Ilfov
320. Andreea Tiglăr – Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești
321. Radu Oprescu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
322. Diana Rusu – Curtea de Apel Brașov
323. Angela Hanga – Farcaș – Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
324. Gabriela Brandiu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
325. Taus Simona – Curtea de Apel Brașov
326. Tarnovschi Alexandra – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
327. Marius Liță – Curtea de Apel Brașov
328. Anca Codreanu – Curtea de Apel Brașov
329. Melinda Codreanu – Curtea de Apel Brașov
330. Necula Mihai – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
331. Meszaros Tiberiu – Tribunalul Satu Mare
332. Gradina Valentina Laura – Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel București
333. Mihai Bălănescu – Tribunalul București
334. Căruțașu Ioana – DIICOT
335. Mădălina Potârniche – CA Brașov
336. Gîtan Dan Andrei – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj
337. Dan Constantinescu- Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila
338. Arina Corsei Vultureanu – DIICOT
339. Mare Felix – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
340. Ciprian Dominte – DNA
341. Georgian Huști – Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea
342. Florin Bogdan Munteanu – procuror
343. Ana Maria Gorcea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
344. Bogdana Irina Pînta – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu
345. Mihai Laura Adina – Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj
346. Monica Munteanu – PCA Brașov
347. Sergiu Coșoreanu – Tribunalul Brașov
348. Stan Bianca Amalia -Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
349. Soponar Adriana – Tribunalul Satu Mare
350. Gabriela Chihaia – Curtea de Apel Brașov
351. Vlad Neagoe – Curtea de Apel Brașov
352. Antonescu Romeo – judecător pensionar
353. Paisa Cristina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
354. Alba Radu – DNA
355. Andreea Beatrice Popa – Tribunalul Brașov
356. Bîrgoan Andree – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
357. Alexandru Puiu – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
358. Tudor Mădălin Hurducaciu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
359. Mădălina Voiculescu – PTB
360. Ioana Meszaros – Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare
361. Baches Cristian Ionuț – Judecătoria Brașov
362. Bălășanu Alexandru – Tribunalul Botoșani
363. Maria Bobocel – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
364. Simon Oana – DIICOT
365. Daciana Deritei – procuror pensionar
366. Monea Crina Corina – procuror pensionar
367. Bădan Mihai Claudiu – DNA
368. Esanu Mihai – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
369. Marian Andrei Marius – Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanta
370. Monica Nicola – judecător pensionar
371. Liana Anișoara Cociș – judecător pensionar
372. Maxim Cezar Sebastian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița
373. Chiper Adrian – Judecătoria Zărnești
374. Ioana Maftei – Tribunalul Brașov
375. Elena Ecaterina Grama – Tribunalul Brașov
376. Ene Silviu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3
377. Cristea Dănuț – DIICOT
378. Hălălău Cosmin – DNA
379. Cornaciu Larisa – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
380. Iulia Lupu – Tribunalul Timiș
381. Dordea Alina – Tribunalul Sibiu
382. Raluca Munteanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2
383. Stere Corina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța
384. Alexandru Liviu Colcieru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului
385. Cristina Boaje – Tribunalul București
386. Cristolovean Adrian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman
387. Păiuși Liviu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
388. Cosmina Mihaela Colcieru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești
389. Adina Fundătureanu – Curtea de Apel Pitești
390. Ecaterina Florea – Tribunalul București
391. Bursuc Andreea Claudia – DIICOT
392. Urziceanu Liviu – Judecătoria Arad
393. Alexandru Nistor Cîrstoc – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
394. Sava Alexandra Teona – Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău
395. Eva Emanuel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
396. Carmen Dena – DIICOT
397. Alexandru Adrian Anghel – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
398. Olteanu Mihaela – Curtea de Apel Brașov
399. Andrada Ioana Petrescu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești
400. Sofranca Dragos Vlad – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1
401. Miron Andreea Daniela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare
402. Grumezescu Iuliana Gina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
403. Babenco Dragoș – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
404. Corda Liviu – Tiberiu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj
405. Vîntu Ana Maria – Tribunalul Bistrița Năsăud
406. Benchea Vlad Cristian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig
407. Sohorca Florin – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud
408. Grip Alexandra Laura – Tribunalul Harghita
409. Anca Loredana Gheorghiu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
410. Liviu Bontea – Tribunalul Covasna
411. Vlad Gabriel Ciocan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești
412. Pîrvanescu Florin Daniel – Judecătoria Brașov
413. Pîrvanescu Theodora Maria – Judecătoria Brașov
414. Fabiana Gabriela Sosoi – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
415. David Maricel – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
416. Secheres Cristiana Gesara – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2
417. Iordan Laurentiu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
418. Alin Bodnar – Tribunalul București
419. Dragoș Călin – Curtea de Apel București
420. Lucia Zaharia – Curtea de Apel București
421. Grăjdeanu Oana – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău
422. Ana Maria Candet – judecător pensionar
423. Irina Raclaru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighișoara
424. Irina Isar – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2
425. Mihnea Stoicescu – Tribunalul București
426. Stela Stoicescu – Tribunalul București
427. Andreea Oana Nica – DNA
428. Baboș Florin Eugen – Judecătoria Jibou
429. Diana Mădălina Budau – Judecătoria Bacău
430. Adriana Grigore – Judecător pensionar
431. Andronie Violeta Diana – Judecătoria Brașov
432. Alexandru Olaru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
433. Olteanu Dragoș – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
434. Ramona Dumitru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
435. Naghiu Dida Adina – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea
436. Andra Mutu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5
437. Brîndea Dan Eugen – Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj
438. Anamaria Renata Vida – Tribunalul Arad
439. Pecincu Alexandru – judecător pensionar
440. Cristea Oriana Lavinia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârlău
441. Ghidarcea Cristian Lucian – Judecătoria Brașov
442. Raluca Veștemeanu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov
443. Simon Cristina Ingrid – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
444. Tatar Emanuela Anca – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5
445. Mitocaru Bianca Elena – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 5
446. Mocanu Vlad – jud. Câmpulung Moldovenesc
447. Mocanu Macar Ioana – Judecătoria Câmpulung Moldovenesc
448. Agisuna Hacan Emrah – Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea
449. George Victor Ciornei – Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni
450. Ana Maria Stoica – Tribunalul București
451. Bacinschi Cristina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași
452. Stoica Florin – Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița
453. Hodorogea Ana Maria – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
454. Negruț Catalina – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
455. Lavinia Cobiscan – Tribunalul București
456. Botezatu Andreea – Tribunalul Brașov
457. Sorin Flonta – Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj
458. Andreea Grancea – Curtea de Apel Iași
459. Stanculeanu Maria Gabriela – Curtea de Apel Iași
460. Moraru Marius Andrei – Curtea de Apel Iași
461. Mititelu Maricica – Curtea de Apel Iași
462. Tarlion Gabriel – Curtea de Apel Iași
463. Victoria Oana Daniela – Curtea de Apel Suceava
464. Tamas Andrei – Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț
465. Spoeala Valentina – procuror pensionar
466. Arsene Ion Cătălin – procuror pensionar
467. Pîrlea Denisa – Judecătoria Sighișoara
468. Irina Perjoiu – DNA
469. Luchian Ana Maria – DNA
470. Crina Muntean – Tribunalul Bihor
471. Delia Mihai – DNA
472. Fota Carmen – DIICOT
473. Ioana Elena Câmpean – PÎCCJ
474. Teodora Sorescu – judecător pensionar
475. Coadă Ciprian – judecător pensionar
476. Daniela Mitrea Muntean – judecător pensionar
477. Cătălina Dan – Curtea de Apel Pitești
478. Elena Popescu – judecător pensionar
479. Ioana Bâlciu – procuror
480. Corina Voicu – judecător pensionar Curtea de Apel Pitești
481. Rusu Larisa – procuror pensionar
482. Lavinia Cîrciumaru – Tribunalul București
483. Anda Băleanu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
484. Alina Stamate Tămășan -Tribunalul Maramureș
485. Nicolae Stamate Tămășan -Tribunalul Maramureș
486. Ligia Coman-Tribunalul Maramureș
487. Mihai Popa – procuror
488. Dragoș Păduraru – procuror
489. Marius Bulancea – procuror pensionar
490. Cosmin Grancea – procuror
491. Lucian Rus – procuror
492. Ana Dana – procuror
493. Paul Daniel Moglan – Tribunalul Bacău
494. Horațiu Dumbravă – judecător pensionar
495. Laurențiu Hetriuc – Curtea de Apel Suceava
496. Ciulei Georgiana – DIICOT
497. Gîdea Iulian – DIICOT
498. Cristian Borș – DIICOT
499. Mihai Constantinescu – DIICOT
500. Vlad Grigorescu – DIICOT
501. Daniela Matei – PÎCCJ
502. Teofil Ilisie – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj
503. Dieac Ana – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
504. Kovesi Codruța Laura – procuror șef EPPO
505. Daniela Panioglu – judecător CAB
506. Gabi Stanciu – EPPO
507. Tudor Vasile – Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanta
508. Livia Bunu – Tribunalul Argeș
509. Mihaela Achimoiu – Tribunalul Argeș
510. Ruxandra Vișinoiu – Tribunalul Argeș
511. Dan Sarău – procuror DIICOT pensionar
512. Julien Stoiculescu – DIICOT
513. Sas Remus – judecător pensionar
514. Paul Dumitriu – procuror pensionat
515. Cozma Alin – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
516. Aurora Coadă – Tribunalul Constanța
517. Elena Veronica Andreea Iura – Curtea de Apel București
518. Alexandru Bogdan Georgescu – procuror pensionat
519. Mihaela Neacșa – Curtea de Apel Pitești
520. Natalia Stoiculescu – judecător pensionar Curtea de Apel Craiova
521. Luchian Constantin Constantinescu – Curtea Militară de Apel București
522. Marinela Mitan – judecător pensionar
523. Felicia Marcu – judecător pensionat
524. Mihaela Vlăsceanu – judecător pensionar
525. Monica Tănase – judecător pensionar
526. Lucian Onea – procuror pensionar
527. Liliana Gliga – PICCJ
528. Anca Avram-Platon – Tribunalul Maramureș
529. Elena Aneta Popa – CA București
530. Adriana Danciu-Abraham – Tribunalul Maramureș
531. Claudia Veronica Vasiliu – Tribunalul Neamț
532. Mihaela Mihai Popa – DNA ST Suceava
533. Boca Tudor Dragoș – Judecătoria Pașcani
534. Ana-Irina Sarcane-Rotărescu – Judecătoria Câmpulung
535. Cristina Bădălan-Voicu – procuror
536. Constantin Irina – procuror
537. Mihai Radu Cristian – Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș
538. Codrin Gavra – procuror pensionat
539. Larisa Blănaru – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov
540. Roxana Dan – Tribunalul Specializat Cluj
541. Adriana Mesaroș-Pau – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
542. Dăianu Alexandru Mădălin – Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj
543. Cristina Florența Birtoc – Judecătoria Cluj-Napoca
544. Dănescu Alexandru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3
545. Ramona Muscalu – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Brașov
546. Laurențiu Palaghiea – Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș
547. Bondar Elena Teodora – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
548. Andrei Soare – Tribunalul Brașov
549. Florian Darius – Judecătoria Zalău
550. Diana Călbeaza – Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad
551. Alexandru Cobiscan – Tribunalul București
552. Ionela Florina Tinca – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
553. Stanciu Denisa Ramona – Parchetul de pe lângă Judecătoria Zărnești
554. Zaharia Ștefania Nicoleta – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
555. Enculescu Veta – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
556. Bocai Adina – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
557. Ana Elena Huțanu – DIICOT BT Sibiu
558. Ana Maria Ruta – Tribunalul București
559. Violeta Trăistaru – procuror pensionar
560. Curea Maria Laura – procuror pensionar DNA
561. Raluca Vîlculescu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș
562. Simona Nițescu – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
563. Alexandru Vasile Barcan – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
564. Moldoveanu Mitruț Cosmin – Judecătoria Brașov
565. Sava Petria Gabriela – Judecătoria Brașov
566. Cătălin Rusu – Tribunalul Covasna
567. Monica Macovei – Tribunalul Brașov
568. Gheorghe Mihai Andrei – Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș
569. Fiț Mădălina – Judecătoria Satu Mare
570. Bicu Ilie – Tribunalul Botoșani
571. Mihaela Apostol – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași
572. Tremura Mirel Cristian – Tribunalul Botoșani
573. Dorin Parascheva – Tribunalul Constanța
574. George Vioreanu – Curtea de Apel Brașov
575. Ancuța Vioreanu – Curtea de Apel Brașov
576. Angelica Ulianov – Curtea de Apel Brașov
577. Mihai Birtoc – DNA ST Cluj
578. Floriana Miroiu – DNA
579. Ramona Lungu – DNA ST Timișoara
580. Vlangar Ștefan Adrian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1
581. Stoler Andy Christian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare
582. Sirca Luana Letiția – Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare
583. Tomșa Ileana Anamaria – Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare
584. Stegeran Roxana – Parchetul de pe lângă Tribunalul Baia Mare
585. Pirscoveanu Andra – Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraș Severin
586. Ulianov Gabriel – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
587. Luciana Vîlcea – DIICOT
588. Irina Sandu – Tribunalul Brașov
589. Pârvu Magdalena – judecător pensionar
590. Daniela Croitoru – DIICOT
591. Ligia Oprea – DIICOT
592. Ion Florina – DIICOT
593. Georgică Ivănescu – DIICOT
594. Țurlui Cristina – DNA
595. Banea Marian – procuror pensionar
596. Cătălin Serghei – Tribunalul Neamț
597. Condac Ciobanu Irina Andreea – Judecătoria Iași
598. Schipor Cristina – Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași
599. Ungureanu Cerasela Mihaela – procuror pensionar PT Vâlcea
600. Draghiciu Denisa – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
601. Răzvan Plic – DIICOT
602. Iulia Alina Zedler – Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia
603. Oaneș Corina Raluca – DIICOT
604. Andrei Daniel Olaru – Tribunalul București
605. Flavius Bidihon – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
606. Rusanda Cojocar – Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov
607. Mona Anton – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu
608. Temeian Marius – Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare
609. Istovan Anda Izabela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare
610. Couti Roxana Andreea – Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș
611. Maris Constantina Lenuța – Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș
612. Buda Mihaela – Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș
613. Brânzei Alexandru – Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureș
614. Violeta Hobincu Acsinte – procuror
615. Teodoru Raluca – Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova
616. Bălineanu Adrian – DIICOT BT Bistrița Năsăud
617. Iulian Păcurar – judecător pensionar
618. Florina Carmen Ionescu – Tribunalul Neamț
619. Roncea Ecaterina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău
620. Daniel Oltean – procuror pensionar
621. Berende Ruxandra – DNA
622. Ghira Raluca – Parchetul de pe lângă Judecătoria Brașov
623. Fesnic Jakab Timea – Judecătoria Turda
624. Petrescu Ileana Luminița – Tribunalul Sibiu
625. Daniel Popescu – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
626. Lapadat Coralia – Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș
627. Elena Curea – Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu
628. Niță Burcea Andreea Laura – Tribunalul București
629. Niță Burcea Ionuț Nicușor – PICCJ
630. Bărbulescu Ramona – Tribunalul Brașov
631. Ionel Răileanu – Tribunalul București
632. Năstase Alexandru Mihai – Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești
633. Dohan Oana – Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj
634. Bic Denisa Maria – Curtea de Apel Alba Iulia
635. Alexandru Șerban – judecător pensionar
636. Diana Bulancea – Curtea de Apel București
637. Cioplea Augustina Maria – DIICOT
638. Bojin Marian Daniel – DIICOT
639. Halută Andrei Georgian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
640. Mirăuță Daniel – Curtea de Apel Iași
641. Sorin Iercoșan – procuror pensionar
642. Nicolae Marin – procuror pensionar, procuror-șef adjunct SIIJ
643. Moglan Lăcrămioara – judecător pensionar Curtea de Apel Bacău
644. Borca Dan – Parchetul Militar Timișoara
645. Nicolescu Roberta Lia – procuror pensionar DNA
646. Nica Viorel Ioan – procuror pensionar
647. Galan Marius – judecător pensionar
648. Turculeț Ana Maria – Curtea de Apel Suceava
649. Șerbănoiu Eusebiu Octavian – procuror militar pensionar
650. Guș Octavia Raluca – Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba
651. Gheorghiță Vlad-Andrei – Parchetul de pe lângă Judecătoria Rupea
652. George Pelican – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
653. Crăciun Ioana Alexandra – Judecătoria Sibiu
654. Cristea Valentin Nicușor – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud
655. Mitu Stegaru – judecător pensionar Tribunalul București
656. Ispas Angela Bianca – DIICOT
657. Bianca Grosu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
658. Lăloianu Constantin – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
659. Alina Mihaela Niță – Tribunalul Neamț
660. Thea Zinca – Tribunalul Bihor
661. Tudorache-Stroe Corina – Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău
662. Debreni Cristian Desideriu – judecător pensionar
663. Debreni Camelia Lucia – judecător pensionar
664. Cătălin Galcea – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
665. Ionuț Iftimie – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
666. Ștefania Anton – Curtea de Apel Suceava
667. Iuliana Mihai – Curtea de Apel Brașov
668. Diana Pop – Curtea de Apel Brașov
669. Anca Mihaela Ion – Curtea de Apel Brașov
670. Pojoga Valerian Adrian – Tribunalul Brașov
671. Levinta Elvira – Judecătoria Rupea
672. Alexandru Cotelnic – Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov
673. Iordache Viorel – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
674. Moldoveanu Mihai Dan – Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman
675. Tudorache Neluța Marinica – judecător pensionar Tribunalul Călărași
676. Georgiana Delea – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj
677. Dana Iulia Stancu – Curtea de Apel Pitești
678. Sorin Chiriazi – PICCJ
679. Vlad Vrânceanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București
680. Vasile Adriana – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 București
681. Colceriu Sorin-Mihai – DIICOT BT Harghita
682. Budușan Dan – DIICOT BT Sălaj
683. Livia Chiriazi – Tribunalul București
684. Bianca Laura Găzdac – DIICOT
685. Mircea Radu Wechter – DIICOT
686. Costin Andrei Stancu – Curtea de Apel Pitești
687. David Flavius Ionuț – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București
688. Maria Camelia Stoina – procuror pensionar DIICOT
689. Florentin Riza – Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar București
690. Carmen Simona Ricu – procuror pensionar DNA
691. Andreea Verde – Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna
692. Lucaciu Nicoleta – Tribunalul Brașov
693. Cristina Nedea – Tribunalul București
694. Chetraru Mariana – Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș
695. Bisca Elena Daniela – judecător pensionar
696. Scarlat Cristian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
697. Codreanu Victor – procuror pensionar
698. Maciuc Sorin Ilie – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 6
699. Raluca Olteanu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3
700. Andrei Liviu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Călărași
701. Oana Hîncu – DIICOT
702. Teslovan-Sîrbu Teodor Calin – Tribunalul București
703. Teslovan-Sîrbu Roxana Beatrice – Judecătoria Sectorului 6
704. Munteanu Maria-Mirabela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3
705. Obreja Irinciuc Andreea – Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui
706. Vale Daniel – DIICOT
707. Drulă Carim – Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți
708. Tudose Ionuț Cristian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui
709. Laurențiu Călina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2
710. Cristina Mocioi – DNA Constanța
711. Laloianu Lucia – Curtea de Apel Craiova
712. Ana Maria Lixandru – Tribunalul Olt
713. Mihaela Cristina Lică – Tribunalul București
714. Laura Nadia Pena – procuror pensionar
715. Nastac Radu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna
716. Costin Bîrlează – Judecătoria Sibiu
717. Tudor Cristian Ciobanu – Tribunalul Iași
718. Camelia Ivănuș – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2
719. Duros Delia – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
720. Manoli Lucian – Tribunalul Covasna
721. Adrian Petrescu – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 2
722. Cristina Garda – Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia
723. Nicoleta Oancea – procuror pensionar
724. Cristian Oancea – procuror pensionar
725. Alina Neculai – Curtea de Apel Suceava
726. Ciprian Căzăceanu – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
727. Popescu Cristian Ovidiu – Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt
728. Corbu Georgiana Corina – Tribunalul București
729. Bivolaru Ștefania Irinel – Tribunalul București
730. Valentina Petrescu – judecător pensionar
731. Pop Paula – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
732. Constandache Alexandra Nicoleta – Parchetul de pe lângă Judecătoria Pașcani
733. Nicoleta Grigorescu – judecător pensionar
734. Iftode Anamaria – Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava
735. Roxana Sintimbrean – Judecătoria Brașov
736. Georgiana Iorguță – Curtea de Apel Ploiești
737. Kegyes Monika – Tribunalul Bihor
738. Niță Cosmin – Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău
739. Niță Manole Simona Daniela – Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău
740. Androne Larisa – Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău
741. Magdalena Dietrich – Curtea de Apel Timișoara
742. Sandru Alexandra – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București
743. Constantin Topliceanu – DIICOT
744. Narcisa Vintilă – judecător pensionar
745. Topalea Iulian – Curtea de Apel Suceava
746. Augustin Lazăr – procuror pensionar PÎCCJ
747. Monica Niculescu – judecător pensionar
748. Bianca Patraș – judecător pensionar
749. Maria Monica Niță – Tribunalul Neamț
750. Oana Elena Gheorghe – Parchetul de pe lângă Judecătoria Costești
751. Simona Troacă – DNA
752. Maria Izdrugă – DNA
753. Vasile Liviu Lupu – Judecătoria Roman
754. Eleonora Centea – procuror pensionar PICCJ
755. Alexandrina Cucu – Tribunalul București
756. Salar Felix Lucian – Curtea de Apel București
757. Adrian Voinigescu – PÎCCJ
758. Mihai Gavril Lazăr – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3
759. Cristina Păun – Judecătoria Sibiu
760. Constantinescu Bertha – Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj
761. Lucan Mihai – Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj
762. Dumitrică Adrian – Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj
763. Harnagea Ștefan Petrișor – Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui
764. Ioana Ciobănescu – Judecătoria Turda
765. Cristina Florea – judecător pensionar
766. Florin Tohătan – DIICOT BT Maramureș
767. Crețan Daniel-Alexandru – Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba
768. Andreea-Alexandra Nechita – Tribunalul Iași
769. Alunaru Cristian Claudiu – Tribunalul Arad
770. Mocanu Marius – Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea
771. Macasoiu Raluca Cristina – Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad
772. Rad Alina – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca
773. Acatrinei Alexandru – Tribunalul Suceava
774. Jere Amalia – Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc
775. Chiriac Dragoș – Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc
776. Tudor Radian – EPPO
777. Lapteş-Zănoagă Tatiana – Tribunalul Brașov
778. Gheorghe Cristian – procuror pensionar
779. Constantin Florydana – Judecătoria Zărnești
780. Papp-Todea Andra Maria – Parchetul de pe lângă Judecătoria Sebeș
781. Ochean Alina-Nicoleta – Judecătoria Sectorului 3
782. Popescu Corina Mihaela – Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgășani
783. Adriana Lucia Pușcașu – Judecătoria Turda
784. Dohan Ioan Călin – Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău
785. Neagoe Ana Petruța – Tribunalul Brașov
786. Maria-Luiza Căpăţînă – procuror pensionar DNA
787. Șestacovschi Simona Cristina – procuror pensionar PICCJ
788. Alexandru Narcis Lăzărescu – DNA
789. Navadaru Mădălin-Ionuț – DIICOT BT Brăila
790. Sandu Marcel – PÎCCJ
791. Vasile Prața – DIICOT
792. Palihovici Liliana – judecător pensionar Curtea de Apel Iași
793. Popescu Getty Gabriela – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați
794. Mădălina Iuliana Larion – Curtea de Apel București
795. Nestor Raul Alexandru – Tribunalul București
796. Valeriu Ciucă – judecător pensionar TUE
797. Daniel Otovescu – Curtea de Apel Craiova
798. Florinela Baroană – PJ Câmpina
799. Mihai Andrei Balan – judecator pensionar
800. Cristian Mihai Ban – procuror pensionar
801. Florin Deac – procuror pensionar
802. Balint Kinga – Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț
803. Venter Alexandru – Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeș
804. Călin Daniela – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș
805. Cristina Daina – DIICOT
806. Pop Stefan Roxana Maria – Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureș
807. Bogatu Iulian – DIICOT
808. Andreea Alexandra Mateescu – Tribunalul București
809. Elena Bezdadea – Parchetul de pe lângă Tribunalul București
810. Iulia Fadei – Tribunalul Cluj
811. Alina Ghinescu – procuror pensionar