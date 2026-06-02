UPDATE! Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, acuzat de complicitate la uzurparea funcției (DNA)

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, este acuzat de procurorii Secției Militare a Direcției Naționale Anticorupție (DNA) de comiterea infracțiunii de complicitate la uzurparea funcției.

Comunicatul DNA a fost emis în timp ce gen. Vlad este audiat de două ore și jumătate la sediul central al DNA, unde a venit însoțit de avocatul său și a refuzat să le dea vreo declarație jurnaliștilor.

El a intervenit pentru ca fiicele altor colegi să urmeze studii universitare pe locuri fără taxă, pentru ca apoi să fie angajate automat în Armată.

Comunicatul DNA:

La data de 02.06.2026, procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul pentru efectuarea urmăririi penale în cauze privind infracțiuni de corupție săvârșite de militari, i-au adus la cunoștință generalului VLAD GHEORGHIȚĂ, șef al Statului Major al Apărării din cadrul M.Ap.N., calitatea de suspect într-un dosar penal instrumentat la nivelul acestui serviciu, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la uzurparea funcției, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Din probatoriul administrat până în prezent, procurorii militari au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul lunii iulie 2025, generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării din cadrul M.Ap.N., prin actele sale de complicitate, ar fi înlesnit emiterea și semnarea de către general-locotenent Berdilă Iulian, locțiitorul pentru operații și instrucție al Șefului Statului Major al Apărării, a unei solicitări adresate Ministerului Educației și Cercetării, privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport București – Facultatea de Educație Fizică și Sport, cu depășirea limitelor atribuțiilor conferite de legislație, în condițiile în care, solicitarea în cauză era atributul exclusiv al Direcției Generale Management Resurse Umane, structură centrală în cadrul M.Ap.N.

Înscrisul oficial emis în condițiile mai sus descrise ar fi determinat luarea deciziei pentru suplimentarea cu un număr de 20 de locuri de la buget, prin promovarea candidaților admiși inițial pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate.

Prin această modalitate, ar fi fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării Naționale, prin afectarea relațiilor instituționale, și, corelativ, ar fi fost creat un folos necuvenit în beneficiul celor 20 de candidați, prin promovarea acestora, de pe locurile cu taxă, pe locurile de la buget suplimentate, urmând ca la finalizarea studiilor universitare, un număr de 3 candidați, să fie încadrați pe posturi de ofițer, la Ministerul Apărării Naționale.

Suspectului Vlad Gheorghiță i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 307 din Codul de procedură penală.”

UPDATE ora 10:25: Statul Major al Apărării a transmis următorul comunicat:

„În acest moment, Direcția Națională Anticorupție desfășoară activități specifice de verificare. Pentru a nu influența acțiunile aflate în desfășurare, Statul Major al Apărării nu poate face comentarii suplimentare. Instituția cooperează pe deplin cu autoritățile abilitate și va comunica informațiile care pot fi făcute publice, în condițiile legii”.

Generalul Gheorghiță Vlad a fost numit în funcția de șef al Statului Major al Apărării pe 30 noiembrie 2023, prin decret semnat de președintele Klaus Iohannis, la propunerea ministrului de atunci al Apărării, Angel Tîlvăr (PSD).

Anterior, el a fost locțiitor al șefului Statului Major al Apărării, iar în perioada 2020-2022 a deținut funcția de locțiitor pentru operații și instrucție în aceeași instituție.

Audierea are loc la doar câteva zile de la cel mai grav incident militar – drona prăbușită