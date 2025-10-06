UPDATE! Sorin Oprescu a fost eliberat sub control judiciar, după arestarea în Grecia; cum va fi extrădat

UPDATE ora 17.00: Sorin Oprescu a fost plasat sub control judiciar în Grecia, până la finalizarea procedurilor de extrădare, care pot dura câteva săptămâni.

Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, care a fost condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție, a fost reținut sâmbătă de autoritățile din Grecia, țară unde fugise și își luase cetățenie în speranța că va scăpa de pușcărie. Și chiar reușise inițial, când judecătorii eleni au refuzat să îl extrădeze, în urmă cu 3 ani, după ce au acceptat eliberarea lui pe o cauțiune de 5.000 de euro.

Acum, Ministerul Justiției a transmis, într-un comunicat, că „pe teritoriul Greciei sunt în curs de desfășurare activitățile specifice executării mandatului european de arestare a fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în proximitatea aeroportului din Salonic”.

Iată ce mai scrie MJ în comunicat:

„Tribunalul București a emis, la data de 13 mai 2022, mandatul de executare a pedepsei închisorii pe numele cetățeanului român Sorin Mircea Oprescu, condamnat la executarea unei pedepse de 10 ani și 8 luni, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, luare de mită și spălare a banilor.

La data emiterii mandatului, față de cel în cauză s-a dispus urmărirea la nivel național și internațional, ulterior, la data de 17 mai 2022, persoana menționată fiind arestată pe teritoriul Greciei, însă predarea sa în România a fost refuzată de către autoritățile elene. În luna mai 2025, Biroului SIRENE a solicitat Tribunalului București să aprecieze dacă mandatul european de arestare poate fi executat din nou, în contextul modificării condițiilor de detenție. Tribunalul București a fost de acord, astfel încât s-a reiterat menținerea arestării. În urma colaborării între autoritățile române și omologii eleni, numitul Sorin Mircea Oprescu a fost reținut, sâmbătă, în proximitatea aeroportului din Salonic, Grecia.

Rezultatul de sâmbătă reprezintă un succes al cooperării strânse dintre autoritățile din România și cele din Grecia și, totodată, o direcție fermă de implicare permanentă pentru aducerea în țară a persoanelor urmărite, în vederea executării pedepselor pe teritoriul statului nostru”.

Împăunarea reprezentanților MJ în frunte cu ministrul Radu Marinescu survine după decizia recentă a Curții Europene de Justiție (CJUE), care a stabilit că o extrădare nu poate fi blocată fără acordul țării în care a fost pronunțată sențința de condamnare sau care a emis mandatul de arestare.

Însă, acum, statul român trebuie să convingă instanțele din Grecia că motivele pentru care au refuzat extradarea lui Sorin Oprescu în urmă cu 3 ani nu mai există – invocaseră condițiile precare din închisorile românești – sau că deficiențele au fost remediate.

Curtea de Apel București

În țară, avocații lui Sorin Oprescu au atacat prin toate căile extraordinare sentința defintivă de condamnare. Pe 8 octombrie (exact ziua în care CCR se pronunță pe legea lui Bolojan de modificare a condițiilor de pensionare a magistraților), Curtea de Apel București urmează să se pronunțe asupra unei astfel de cereri.

În cazul fugarei Alina Bica însă, judecătorii CAB au hotărît definitiv, pe 3 octombrie, să retragă mandatul european de arestare, astfel că aceasta nu va ispăși pedeapsa de 4 ani de închisoare.

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu a fost condamnat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, luare de mită, abuz în serviciu și spălare de bani. În 2015, el a fost prins în flagrant de DNA cu 25.000 de euro asupra să, bani pe care ii primise mită de la fostul șef al Adiministrației Cimitirelor din Capitală. Era un procent din mita colectată de funcționari de la oamenii de afaceri care voiau să încheie contracte de lucrări cu Primăria Municipiului București.

Procedura de extrădare va începe luni, când un procuror din Grecia va analiza solicitarea autorităților judiciare din România, de predare a lui Sorin Oprescu, în baza mandatului de arestare emis de autoritățile din țara noastră.

Până la extrădare, este posibil ca Sorin Oprescu să fie eliberat sub control judiciar, având în vedere și faptul că va împlini 74 de ani pe 7 noiembrie.