USR: Legea care interzice agresorilor sexuali să lucreze cu persoane vulnerabile, promulgată

Senatorul USR Ștefan Pălărie anunță că a fost promulgată legea prin care se interzice explicit agresorilor sexuali condamnați, înscriși în Registrul Agresorilor Sexuali, să lucreze sau să facă voluntariat în orice instituție care presupune contact direct cu copii sau vârstnici.

El a fost inițiatorul actului normativ și precizează că au fost necesari doi ani de negocieri și dezbateri pentru adoptarea actului normativ.

„Prea mult timp, potențiale victime ale prădătorilor sexuali au fost lăsate în voia sorții: copii, femei, persoane cu dizabilități, vârstnici, cât și alte persoane vulnerabile. Prin această lege vom oferi mai multă siguranță în școli, spitale, azile și alte instituții care lucrează cu persoanele vulnerabile. Putem interzice agresorilor să mai lucreze cu acestea, poliția poate ști unde sunt și ce fac”, a transmis senatorul, într-un comunicat al USR.

Noua lege prevede că în registru vor fi înscrise și informații privind locul de muncă al agresorului. De asemenea, persoanele înscrise în registru vor fi obligate să anunțe poliția dacă încheie un contract de muncă sau de voluntariat.

Registrul agresorilor sexuali a fost creat în 2019. În prezent, conține informații despre 65.000 de persoane, se arată în comunicat.