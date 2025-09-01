Vanghelie a amenințat-o cu moartea pe Oana Niculescu Mizil și s-a ales cu ordin de protecție provizoriu

Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie,s-a ales cu ordin de protecție provizoriu, după ce ar fi amenințat-o cu moartea pe Oana Niculescu Mizil.

Astfel, duminică în jurul orei 15:20, polițiști din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați prin 112 de către o femeie, cu privire faptul că, în timp ce se afla la locuința sa din orașul Voluntari, a fost amenințată de fostul concubin cu acte de violență.

„Polițiștii care s-au deplasat la fața locului au identificat persoanele implicate, iar în urma verificărilor efectuate și a completării formular evaluare a riscului, conform Legii 217/2003, a reieșit că există risc iminent, fapt pentru care împotriva bărbatului în vârstă de 57 de ani a fost emis ordin de protecție provizoriu”, informează Inspectoratul Poliției Județene Ilfov.

Cercetările sunt continuate de polițiști în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.