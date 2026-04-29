Victorie AUR la CCR: Numirea membrilor CA din TVR și Radio România este neconstituțională. Parlamentul, obligat să reia votul

Numirea membrilor CA din TVR și Radio România este neconstituțională, a decis miercuri CCR, care a admis contestațiile parlamentarilor AUR.

Votul a fost de 6 la 3 în ședința CCR, astfel că Parlamentul este obligat să reia votul pentru Consiliile de Administrație ale celor două instituții mass-media de stat.

AUR a contestat modul în care au fost împărțite locurile în CA, acuzând că nu a fost respectată configurația politică a Parlamentului.

Comunicatul CCR:

„Curtea a constatat că Hotărârea Parlamentului României criticată a încălcat dispoziţiile art.19 alin.(2) lit.a) teza finală din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Romane de Radiodifuziune şi Societăţii Romane de Televiziune, cele 8 locuri alocate grupurilor parlamentare trebuind a fi ocupate de candidaţii propuşi de acestea, potrivit configuraţiei politice şi ponderii lor în Parlament.

În consecință, hotărârea antereferită este neconstituţională în ceea ce priveşte desemnarea candidaţilor de către grupurile parlamentare reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, fiind încălcate dispozițiile art.1 alin.(5) din Constituţie, care prevede că respectarea legilor este obligatorie, precum și cele ale art.1 alin.(3) din Constituţie, referitoare la principiul statului de drept.

Astfel, Hotărârea Parlamentului României nr.46/2025 îşi încetează efectele juridice în privinţa celor 8 candidaţi desemnaţi de către grupurile parlamentare la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Consiliul de Administraţie al SRTv este numit de Parlamentul României pentru o perioadă de 4 ani şi este format din 12 persoane, desemnate prin votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.