Victorie AUR la CCR: Numirea membrilor CA din TVR și Radio România este neconstituțională. Parlamentul, obligat să reia votul

Numirea membrilor CA din TVR și Radio România este neconstituțională, a decis miercuri CCR, care a admis contestațiile parlamentarilor AUR.
Votul a fost de 6 la 3 în ședința CCR, astfel că Parlamentul este obligat să reia votul pentru Consiliile de Administrație ale celor două instituții mass-media de stat.
AUR a contestat modul în care au fost împărțite locurile în CA, acuzând că nu a fost respectată configurația politică a Parlamentului.
Comunicatul CCR:
„Curtea a constatat că Hotărârea Parlamentului României criticată a încălcat dispoziţiile art.19 alin.(2) lit.a) teza finală din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Romane de Radiodifuziune şi Societăţii Romane de Televiziune, cele 8 locuri alocate grupurilor parlamentare trebuind a fi ocupate de candidaţii propuşi de acestea, potrivit configuraţiei politice şi ponderii lor în Parlament.
În consecință, hotărârea antereferită este neconstituţională în ceea ce priveşte desemnarea candidaţilor de către grupurile parlamentare reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, fiind încălcate dispozițiile art.1 alin.(5) din Constituţie, care prevede că respectarea legilor este obligatorie, precum și cele ale art.1 alin.(3) din Constituţie, referitoare la principiul statului de drept.
Astfel, Hotărârea Parlamentului României nr.46/2025 îşi încetează efectele juridice în privinţa celor 8 candidaţi desemnaţi de către grupurile parlamentare la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
Noul Consiliu de Administraţie al SRTv a a fost aprobat pe 18 noiembrie 2025, cu 270 de voturi „pentru” şi 4 voturi „împotrivă”.
Cei 12 membri titulari ai noului CA sunt:
1. Ana Adriana Săftoiu – Președinte al Consiliului de Administrație al SRTv (din partea Guvernului României)
2. Anderco Aliz-Timea (din partea UDMR)
3. Radu Carp (din partea PNL)
4. Camelia Loredana Corchiş (din partea PSD)
5. Monica Simona Ghiurco (din partea AUR)
6. Cristinel Godinac (din partea salariaţilor SRTv)
7. Cristiana Narcisa Manciu (din partea Preşedintelui României)
8. Nicoleta Amalia Matei (din partea PSD)
9. Gheorghe Croitoru (din partea PNL)
10. Emanuel Sorin Torică (din partea salariaţilor SRTv)
11. Catrinel Paula Trofin (din partea USR)
12. Borislav Velimirovici (din partea Minorităţilor Naţionale)
Membrii supleanţi sunt:
Daniela Sava (din partea PNL); Cătălin Ghiță (din partea USR); Rafael Udriște (din partea AUR); Kis Timea (din partea UDMR), Gjorgji Ivanovski (din partea Minorităţilor Naţionale); Bogdan-Alexandru Cuza (din partea Președintelui României); Mariana Luca (din partea Guvernului României); Gabriela Luminița Iordănescu şi Alina Amza (din partea salariaţilor SRTv).
TVR îşi desfăşoară activitatea sub controlul Parlamentului, în conformitate cu Legea nr. 41/1994 de organizare şi funcţionare a SRR şi SRTv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Noul Consiliul de Administraţie al SRR:
1. Robert Cristian Schwartz – președinte director general și membru
2. Ruxandra Ileana Săraru
3. Radu Bogdan Herjeu
4. Alexandru Ioan Şerbănescu
5. Vlad Mircea Pufu
6. Alexandra Coliban
7. Bodoczi Annamária
8. Dragoș Gabriel Pătlăgeanu
9. Maria Muntean
10. Nadina Ioana Dogioiu
11. Nicoleta Viorica Balaci
12. Marius Dorian Tănase
13. Roxana Georgeta Gheorghe