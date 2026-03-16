Viorel Cerbu, aviz favorabil de la CSM pentru șefia DNA. Florența și Voineag au ratat și a doua „strigare”; urmează a treia

Viorel Cerbu a obținut luni, de la Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), aviz favorabil pentru funcția de procuror șef al DNA.

Votul a fost unanim din partea celor 5 membri ai secției, plus ministrul Justiției, Radu Marinescu, pe această propunere de numire transmisă de acesta din urmă.

În schimb, au primit câte trei voturi „pentru” și trei „împotrivă” Alex Florența, care candidează pentru un post de șef adjunct al DIICOT, și Marius Voineag, care candidează pentru funcția de adjunct al procurorului general.

În această situație, votul vafi reluat.

Alex Florența (actualul procuror general) și Marius Voineag (în prezent șeful DNA) nu au mai dorit să candideze pentru un al doilea mandat, însă au optat pentru funcții de rangul doi.

Până în prezent, din șase candidați audiați la CSM, doar Codrin Horațiu Miron și Viorel Cerbu au reușit să obțină aviz favorabil pentru funcția de șef al DIICOT, respectiv procuror șef al DNA.

În schimb, Cristina Chiriac – propusă pentru funcția de procuror general și Gill-Julien Grigore-Iacobici – pentru procuror-șef adjunct al DIICOT au primit aviz negativ, iar Alex Florența și Marius Voineag – balotaj.

Conform legii, Secția pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat, după care propunerile făcute de ministrul Justiției, Radu Marinescu, sunt înaintate președintelui Nicușor Dan.

Președintele României poate refuza, motivat, numirea în funcțiile de conducere, aducând la cunoștința publicului motivele refuzului. Decretul președintelui de numire în funcție sau refuzul motivat al acestuia se emite în maximum 60 de zile de la data transmiterii propunerii de către ministrul Justiției.