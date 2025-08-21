Vlad Pascu, condamnat definitiv la 10 ani de închisoare, după 2 ani de la accidentul din 2 Mai

Vlad Pascu, șoferul drogat care a accidentat mortal doi tineri și a rănit alți trei în localitatea 2 Mai, a fost condamnat definitiv la 10 ani închisoare, joi, de Curtea de Apel Constanța, care a menținut decizia din 31 ianuarie a Judecătoriei Mangalia.

Condamnarea pronunțată este pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și părăsirea locului accidentului.

Singura modificare adusă de Curtea de Apel Constanța la decizia primei instanțe este scăderea cuantumului despăgubirilor pentru familia uneia dintre victime, de la 50.000 euro la 20.000 euro.

BAARtrebuie să plătească 700.000 de euro familiei tânărului mort în accidentul rutier, 640.000 euro familiei tinerei decedate, precum și 100.000 euro, 20.000 euro, respectiv 250.000 euro, celor trei tineri răniți.

În dimineața zilei de 19 august 2023, Vlad Pascu a condus un autoturism pe DN 39, iar în apropiere de localitatea 2 Mai a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri și-au pierdut viața și alți trei au fost răniți. Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului și a fost găsit apoi de polițiști în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influența mai multor substanțe interzise.

Pascu se află de atunci în arest preventiv și a fost trimis în judecată în octombrie 2023.