Zece tone de motorină furate din vagoane – suspecți și angajați ai CFR; 37 de percheziții

Zece tone de motorină au fost furate din vagoane-cisternă staționate în zona Gării Mogoșoaia, iar 37 de percheziții au loc, marți, inclusiv la angajați ai CFR care sunt suspecți în acest caz.

Descinderile sunt efectuate de Polițiștii Direcției de Poliție Transporturi și Secției Regionale de Poliție Transporturi București în București și în județele Dâmbovița, Ilfov, Prahova, Ialomița și Teleorman.

Dosarul instrumentat este unul de „furt calificat, delapidare și neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu, constând în sustragerea, în formă continuată, de combustibili din vagoane-cisternă, respectiv însușirea de diferite cantități de produse petroliere, lubrifianți și material rulant”, informează Biroul de presă al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

Polițiștii au documentat activitatea infracțională a 35 de persoane fizice și două persoane juridice, în două dosare penale, aflate sub supravegherea Parchetelor de pe lângă Judecătoriile Sectorului 1 București și Buftea.

Gruparea ar fi fost activă încă de anul trecut, când o parte dintre suspecți, inclusiv angajați CFR, ar fi mers la vagoanele-cisternă, ar fi rupt sigiliile robinetelor și vanelor, apoi ar fi luat motorina pentru a o vinde mai departe.

Carburantul ar fi fost comercializat cu prețuri cuprinse între 6 și 8 lei litrul, în condițiile în care motorina se vinde în prezent la pompă cu peste 9 lei litrul.