Armaghedonul CEC nu există la Antena 3! În schimb, Hellvig, Coldea și Goga&Pintea transmit MESAJE!

SECUNDA a ajuns la episodul 15 din Armaghedonul CEC. În această saga am arătat metodele de hărțuire practicate de grupul Nae-Popa-Iovu-Huțanu asupra angajaților, am demonstrat cum se acordă credite neperformante – bani publici pentru partid -, am prezentat acuzațiile unor salariați, am arătat că ministrul de Finanțe, ratatul premier Cîțu, are informații despre ce se întâmplă în banca de stat 100% dar NU face mai nimic ca să schimbe conducerea coruptă din fruntea CEC Bank.

Apare întrebarea: La toate televiziunile de știri, inclusiv Antena 3, problemele de la CEC Bank nu prezintă interes jurnalistic, deși vorbim despre o bancă de stat care lucrează cu bani publici? Sau… Aceeași întrebare pentru toți liderii politici: Orban, Ciolacu, Barna, Cioloș, Tomac și Hunor – Pentru voi nu există problemele de la CEC Bank?

În schimb, în urmă cu o săptămână, mai precis duminică, 8 martie, în timpul emisiunii “Sinteza Zilei”, telespectatorii Antenei 3, au fost martorii unor mesaje extrem de dure aruncate “bilă-mantă-bilă” de actualii și foștii șefi ai Serviciului Român de Informații (SRI) – Coldea și Hellvig.

Iar “operatorii” principali ai acțiunii de la Antena 3 au fost “transmisionistul” Ovidiu Goga – actualul soț al Sorinei Pintea – și „tehnicienii” Mircea Badea și Mugur Ciuvică.

E drept, nu știm câți dintre privitorii acestui canal tv au înțeles CU ADEVĂRAT mesajul transmis în cele două momente-cheie ale emisiunii, vreme de DOAR 60 de SECUNDE, “pe bucata” de dialog de la ora 22.07 și 22.26.

Astfel că vom analiza noi extraordinara temă din scurtele dialoguri – doar 60 de secunde fiecare – dintre Ovidiu Goga și Mircea Badea – ora 22.07 și Mugur Ciuvică și Ovidiu Goga – ora 22.26.

Veți înțelege cum, la o oră de maximă audiență, duminică seara, ÎN DIRECT, au fost prezentate PATRU mesaje foarte dure emise de Hellvig, Coldea și Goga – soțul lui Pintea!

Aparent, emisiunea s-a învârtit în jurul subiectului propus de Mihai Gâdea: scandalul flagrantului organizat de DNA infractoarei Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății în Guvernul Dăncilă.

În realitate însă, intervenția lui Ovidiu Goga și dialogurile lui scurte cu Mircea Badea și Mugur Ciuvică au atins un alt nivel – unul înțeles foarte bine de INIȚIAȚI.

Mai jos, o să vă arătam adevărata TEMĂ a intervenției soțului bolnavei Pintea!

Așadar, în contextul infracțiunilor comise de Pintea, Mihai Gâdea l-a invitat în emisiunea sa, prin conexiune video-audio, pe un anume Ovidiu Goga, sub titlul “Soțul Sorinei Pintea rupe tăcerea”.

Dar fără să ne spună mai multe despre numitul Goga Ovidiu – ce profesie are, unde lucrează etc.; doar că este soțul lui Pintea. Mihai Gâdea l-a rugat pe invitat să vorbească despre boala Sorinei și starea ei de sănătate.

Am aflat din gura soțului Goga tot ceea ce spusese deja Sorina Pintea, cu lux de amănunte, într-o emisiune dedicată ei, tot la… Antena 3. Și anume că suferă de o boală extrem de rară – 10 bolnavi la 1 milion -, care poate fi depistată și diagnosticată numai de mari specialiști, iar ea a avut un mare noroc să dea peste unul dintre ei.

În afară de faptul că Sorina este foarte bolnavă, am mai aflat de la soțul ei că aceasta i-a cerut să arunce hainele pe care ea le-a purtat în timpul transportului de la Arestul Poliției Capitalei la spital, că amândoi dețin o reședință imensă – despre care Goga știe doar că toți cei din familia ei au pus mână de la mână pentru ridicarea ei: fostul șot al Sorinei, de care aceasta e divorțată de 10 ani dar fără partaj, de părinții ei, de Sorina, și, în ultima perioadă, chiar de el.

Oricum, nu e clar cine este proprietarul; de aceea casa și terenul nu apar în Declarația de Avere a Sorinei Pintea. Dar e foarte limpede că familia Goga & Pintea locuiește în această REȘEDINȚĂ de om bogat.

De altfel, anul trecut de Paști, Antena 3 a făcut un lung reportaj acasă la reședința Sorinei Pintea. Ministrul de atunci al Sănătății le-a arătat româncelor cum colorează ea ouăle după rețeta mamei, cu foi de ceapă.

Apoi, Pintea și-a scos în curte fetița de doar un an și jumătate – despre care a ținut să spună, imediat după preluarea postului la minister, că a înfiat-o -, să caute pentru prima oară ouă de ciocolată în iarba din uriașa curte.

Pintea se RETRAGE!

Cu un minut înainte de a declanșa mesajele extrem de dure dintre Hellvig și Coldea, Ovidiu Goga a ținut să precizeze, cu glasul și mimica de om suferind, că soția lui NU va mai candida la nicio funcție, politică sau administrativă.

Aceasta, după ce Sorina anunțase în mod repetat – încă din noiembrie 2019, la o lună după ce și-a pierdut funcția de ministru în urma căderii Guvernului Dăncilă prin moțiune de cenzură, când a revenit pe postul de manager al Spitalului Județean de Urgență Baia Mare, pe care și-l rezervase utilizând metoda autosuspendării -, că va candida la funcția de primar al municipiului Baia Mare!

Ca o glumă proastă, în acel moment, pe burtiera Antenei 3 scria: “Soțul Sorinei Pintea rupe tăcerea”!

Adică, în mod cât se poate de LIMPEDE, soțul Goga a transmis MESAJUL că bolnava Pintea a ieșit TOTAL din marile jocuri politice și că trebuie lăsată în pace.

A fost primul mesaj al serii de duminică. Dacă acesta a fost unul „așezat”, următoarele TREI au avut o duritate extremă, ca între MAFIOȚI, ca între GANGSTERI politici!

Mircea Badea pune întrebarea,

Ovidiu Goga aruncă bomba!

A intervenit inopinat în discuție realizatorul emisiunii “În Gura presei”, Mircea Badea.

Aparent fără noimă, Badea a aruncat o primă întrebare, ce părea că NU are nicio legătură cu subiectul, fiind pusă doar de amorul artei:

L-ați cunoscut pe domnul Florian Coldea?… Am și eu întrebarea mea favorită, la care renunț greu…

După două secunde de tăcere, actualul soț al lui Pintea, Ovidiu Goga, vorbind rar, de parcă se pregătea să recite un răspuns memorat, DETONEAZĂ bomba:

(Domnul Coldea n.r.) A fost șeful meu… DIRECT – a nu se înțelege nemijlocit; în materie de organizare formală, șeful nemijlocit este cel care îți coordonează activitatea nemijlocit, zi de zi… Ca șef al Serviciului Român de Informații, a fost șeful meu ca și al celorlante cadre din Serviciului Român de Informații: direct.

Și anticipând următoarea întrebare a lui Badea, Goga a „recitat” pe nerăsuflate:

„…NU am avut nicio întâlnire personală cu dânsul!”.

STOP CADRU!

Să ne oprim puțin aici, să ne întrebăm și să fim atenți la posibilele răspunsuri pertinente, ca să ne luminăm și să nu mai fim luați de proști.

Ce este cu această intervenție-șoc a lui Mircică, pe temă securistoidă?

Cum adică, Gâdea îl prezintă pe Ovidiu Goga doar ca având calitatea de soț al lui Pintea, când acesta este ditamai angajatul SRI, care i-a slujit lui Florian Coldea și acum îl slujește pe Eduard Hellvig?

Sorina Pintea fostul ministru al Sănătății în Guvernul lui Dragnea cel manipulat de Coldea și care a purtat numele premierului Dăncilă are șot de la SRI?

Goga e doar soț, nu și „securist împuțit în slujba nemernicului de Coldea”? Cum să-i scape lui Gâdea un așa cal de bătaie, motiv ultra folosit în Antena 3!?!

Pe cine încearcă să manipuleze Mihai Gâdea, prin omisiunea extrem de importantă din CV-ul „securistului” Ovidiu Goga?

De ce NU reacționează nimeni din studio, după ce Ovidiu Goga afirmă că este agent SRI? AGENT SRI! Brusc, toți de la Antena 3 au devenit jurnaliști de mâna a zecea? Ziariști pafarezi?

Aaa, și era să uit: Ovidiu Goga, angajat SRI, iese în public fără permisiunea directorului Eduard Hellvig (de 5 ani șef al SRI, fost parlamentar PNL, votat în funcție în februarie 2015 – la doar două luni de la depunerea jurământului de către președintele Klaus Iohannis -, cu largă majoritate de Parlamentul condus de PSD)? Sau a primit ORDIN să intre ÎN DIRECT pentru a transmite mesajele à la Pablo Escobar?

În curând, în SECUNDA:

Să fim serioși!

Niciunul dintre cei trei din studio, Gâdea, Badea și Ciuvică, nu sunt imbecili și știu foarte bine cu ce se manâncă o astfel de dezvăluire făcută ÎN DIRECT.

Și, mai ales, cei trei știu cum să reacționeze la o astfel de afirmație: Mă numesc Ovidiu Goga, sunt de 10 ani soțul Sorinei Pintea, sunt angajat al SRI și am lucrat DIRECT cu Florian Coldea!

Să fie limpede: conform mecanismului de organizare al SRI, Directorul Executiv – pe atunci Florian Coldea – lucrează DIRECT doar cu doi șefi zonali: șeful de Unitate și șeful de la Contrainformații. ATÂT! Așadar, ce funcție are agentul Goga? Că, dacă e de la Contrainformații, se schimbă problema…

Agentul Goga și secretele!

Și, ca într-o scenetă cu naivi fără măsură, Mircea Badea se face că nu aude ultima propoziție rostită clar de Goga: „NU am avut nicio întâlnire personală cu dânsul! Și întreabă:

Când l-ați văzut ultima dată pe domnul Florian Coldea?

Liniștit precum un om care este stăpân pe situație, agentul SRI Ovidiu Goga răspunde:

„Nu am avut prilejul să mă întâlnesc personal cu dânsul… doar prin intermediul unor schimburi de rapoarte specifice activității de informații…”.

Așadar, telespectatorii Antenei 3 au fost martorii a două momente incredibile! ÎN DIRECT! Mircea Badea se mulțumește cu răspunsurile și schimbă subiectul, iar Ovidiu Goga ne spune senin ce metode de comunicare are cu șeful său din SRI: “Prin rapoarte specifice activității de informații”. Oare agentului Goga i s-a obturat mintea din cauza problemelor generate de soția Pintea și a uitat că astfel de informații din bucătăria internă a SRI sunt secret de serviciu? Sau…

Mugur Ciuvică vrea MANEVRA,

Agentul Goga aruncă AMENINȚAREA!

După 20 de minute de la anunțul că e agent SRI, Mugur Ciuvică sătul să-l ia securistul Goga de prost “la preț de matineu”, cum ne spunea ex-premierul Mihai Tudose referindu-se la “servicii”, pe nepusă masă, cu un ton de om enervat a revenit asupra subiectului securistoid.

Întrerupând agresiv discuția dintre Gâdea și Goga, ușor strident, Ciuvică l-a ATACAT pe soțul lui Pintea:

„Totuși… sănătate vă doresc… Vă spun cu tot respectul… pentru un om care a colaborat, chiar dacă nemijlocit, cu domnul Coldea: păreți foarte DEZINTERESAT de chestiunile astea care țin de informații, de ce se AFLĂ în SPATE, de MANEVRELE care se fac…”.

Hopa Penelopa! Stai că s-a trezit Ciuvică din letargie. De fapt, dându-și seama de ce MESAJ a aruncat agentul Goga pe masă, neprostul Ciuvică s-a dezlănțuit.

“Securistul” Goga a încercat să pareze insinuarea lui Ciuvică prin “Să știți că dacă ați avea soția…”, dar Mugur nu l-a mai lăsat din lesă. L-a întrerupt și l-a cravașat pe Ovidiu, ÎN DIRECT, la o oră de maximă audiență:

„Eu am înțeles asta foarte bine, dar cu atât mai mult cu cât soția a fost chinuită…, totuși, nu a venit așa soarta, s-au întâmplat niște lucruri acolo, că de aia s-au întâmplat lucrurile, că CEVA s-a MIȘCAT în SPATE… Și eu dacă aș avea, Doamne ferește, și ar face cineva MANEVRE cu cineva din familie, aș fi interesat să știu cine a făcut MANEVRELE astea…”.

Așadar, Ciuvică NU pune o întrebare directă dar sugerează că agentul Goga e laș, nu are curajul să spună ce gândește.

Pus de Mugur Ciuvică într-o dilemă delicată – ești laș sau nu ești laș – angajatul SRI Ovidiu Goga a lansat MESAJUL de AMENINȚARE:

„N-am spus că nu o să fiu interesat NICIODATA, am spus că la momentul actual, în perioada asta, suntem preocupați de un singur lucru: sănătatea ei (Sorina Pintea – n.r.)”!

Imediat după ce agentul SRI Ovidiu Goga și-a explicat strategia, Gâdea a preluat definitiv frâiele emisiunii și l-a trimis la culcare pe soțul lui Pintea. Mesajele mafiote fuseseră transmise!

TREI mesaje pentru doi „securiști”:

Hellvig și Coldea!

Așadar, într-un interval de 20 de minute, în două intervenții de doar 60 de SECUNDE legate strict de jocurile de culise cu Florian Coldea în centru, s-au transmis TREI mesaje. Iată-le traduse într-un limbaj drag agenților secreți:

Eduard Hellvig, directorul SRI, către Florian Coldea, ex-prim-adjunctul directorului SRI:

Coldea, nu mai face jocuri politice și economice folosindu-te de anagaja ții SRI sau de actualii politicieni, că le arestăm membrii de familie, că avem cu ce, din punct de vedere legal. Acum, NUMAI noi, noii șefi de la SRI și Cotroceni, avem dreptul să facem jocuri politice! Nu ți-e bine la pensie?!?

Angajați ai SRI, NU mai răspundeți la comenzile fostului vostru șef, Florian Coldea, că vă arestăm soțiile sau copiii și vă nenorocim cariera!

Florian Coldea, prin Ovidiu Goga, către cei care au decis arestarea Sorinei Pintea:

Domnilor care ați fost în SPATELE manevrelor de arestare (e drept, având motive legale) a Sorinei Pintea, recunosc că ne-ați prins și ne-ați belit! Dar o să vină vremea când o să NE INTERESĂM și o să AFLĂM cum ați făcut-o și prin ce mijloace. Cu DOVEZI palpabile!

Agentul poate, SRI nu poate!

Ca să aflăm dacă Ovidiu Goga este angajat al SRI și nu este un IMPOSTOR, am trimis către Domnul Eduard Hellvig, directorul SRI, o adresă cu o unică întrebare:

În prezent, domnul Ovidiu Goga este angajat al SRI?

Solicitarea SECUNDA a fost trimisă în 11 martie, pe adresa de e-mail pusă la dispoziția presei de către SRI, precum și prin WhatsApp, pe numărul de mobil al purtătorului de cuvânt al Serviciului, Ovidiu Marincea.

Ieri, Ovidiu Marincea, purtătorul de cuvânt al SRI, ne-a răspuns:

“Calitatea de angajat al SRI este exceptata de la 544/2001, potrivit articolului 12, alin. 1, lit.a.”.

Și iată ce legiferează Articolul 12:

(1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 11^1, următoarele informaţii:

a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;

Adică, potrivit legii de funcționare a SRI, numele angajațiilor sunt trecute la secret, cu anumite excepții, cum ar fi cea de directori.

Ce tare! Agentul Ovidiu Goga are voie să iasă în media și să declare că este angajat al SRI, dar SRI NU are voie să confirme sau să infirme dacă numitul Goga Ovidiu este angajat al SRI sau un IMPOSTOR! Sau, din răspunsul lui Marincea, putem trage concluzia că Ovidiu Goga este angajat al SRI, dar SRI nu ne poate spune că este angajat al… SRI!

N.B. Oricum, Ovidiu Goga a fost coordonat de Coldea și apoi de Hellvig. Sub motivul real de a-și scoate soția din ghearele DNA, Goga a ieșit în public ca să transmită un MESAJ pentru salvarea soției, precum și alte TREI mesaje, în războiul de gherilă politico-economic dintre Hellvig și Coldea. Goga, agent SRI și soț al infractoarei Pintea, și-a respectat angajamentul. Urmează…