Crimă fără Pedeapsă! „Dottore” Bogdan Despescu este Împăratul Poliției Române!

PRIMUL EPISOD. NU se pot face afaceri ilegale în formă continuată fără PROTECȚIE! NU pot exista clanuri interlope fără CORUPȚIE! NU se poate spolia banul public de către Grupurile de Interese de tip crimă organizată fără IMPLICAREA înalților funcționari de stat! Toate dovezile oficiale și circumstanțiale din zona MAI – IGPR duc către aceeași persoană: generalul cu patru stele Bogdan Despescu.

Ludovic Orban l-a făcut șef pe generalul Bogdan Despescu peste Imperiul Instituțional Poliția Română – IGPR. De atunci, maleficul Despescu distruge sistematic țara, mimând lupta împotriva clanurilor mafiote și a drogurilor, a grupurilor de interese care spoliază banul public, lăsând românii fără protecție; de fapt, Împăratul îi pedepsește pe români pentru că își cer drepturile elementare. În Piața Victoriei!

Răul pe care îl face în formă continuată Despescu în MAI via IGPR este imens. Sub pulpana lui de Împărat al Poliției Politice, pardon Române, au proliferat grupuri de crimă organizată, clanuri interlope și grupuri de interese cu lideri din cele mai mari structuri și cele mai înalte grade: directori și generali din IGPR și MAI.

În 11 ani de domnie Despescu, cancerul drogurilor de orice fel a explodat în România. Iar președintele Nicușor Dan REFUZĂ să pună Flagelul Drogurilor pe masa de lucru a CSAT. Așa cum au evitat problema Iliescu, Constantinescu, Băsescu și Iohannis! O Trădare Națională! O Mizerie Umană!

Pentru unii polițiști, generalul cu patru stele Bogdan Despescu este o mană cerească – le dă posturi nemeritate (vezi actual scandal de la Poliția Sector 2); pentru alții este un despot – îi demite la cerea unor „oameni de bine” sau a unor lideri de grupuri de crimă organizată; pentru români este un malefic – puterea clanurilor mafiote și consumul de droguri au cresc ca „voinicul din poveste” sub pulpana Împăratului Despescu! Iar spolierea banului public de către grupuri de interese conduse de directorii și generalii din MAI a atins cote inimaginabile: de miliarde de lei pe an!

Organigrama IGPR îl pune în frunte sa pe generalul Bogdan Despescu, inspector general cu rang de secretar de stat! Îl face ÎMPĂRAT.

Și ministrul, acum Cătălin Predoiu, ce rol mai are? De PAIAȚĂ. De vorbe goale în conferințe de presă, de umblat hai-hui prin străinătăți, de pus stele pe umeri alterați de mită și distincții în piepturi compromise. O funcție mare într-un CV grotesc!

Ca să fie clar: un secretar de stat este numit și demis de premier, ministrul de resort neavând nicio putere față de al doilea om în ministerul pe care a fost pus politic să-l conducă.

Bogdan Despescu este un caz clar de conducere antidemocrată: este ETERN în funcția de șef de facto al Poliției Române. Este Împărat sau, dacă vreți, că tot suntem în București, Micul Napoleon.

Iată, pe scurt, traseul generalului Despescu spre fotoliu de Împărat:

în decembrie 2015, ministrul corupt Petre Tobă l-a pus pe plagiatorul Despescu în funcția de șef al Poliției Române – la acea dată ministrul încă era dirijorul întregului MAI. A fost brânciul ascensiunii lui Despescu, care a început să-și agățat pe umeri, tot timpul la excepțional, stele după stele.

în noiembrie 2019, premierul Ludovic Orban îl unge Împăratul Poliției Române și-i pune la picioare Imperiul MAI.

Imperiu MAI? Nu credeți că este un Imperiu? Iată ce declara Împăratul Despescu la b1TV, în noiembrie 2025, referindu-se la eventuala reducerea de personal cu 10%:

„Ministerul Afacerilor Interne este cel mai complex minister din România, cu un volum impresionant de activități, atât la nivelul de intervenție cât și la nivel de solicitări. Nu cred că astăzi există vreo activitate unde să nu vedem polițiști, jandarmi, pompieri, oameni care ajută cetățenii, oameni care salvează vieți, oameni care sunt acolo unde este nevoie de ei.”

Observați că Despescu a uitat să spună că ministerul toarnă apă vie la rădăcina tuturor relele din societate și că ocupația de bază a polițiștilor este de a da amenzi și a amenința oameni cu arestarea și încătușare pentru fapte de contravenție… NUP-urile date de șefii DGA și DGPI la sesizările interne ce arată infracțiunile polițiștilor corupți stau mărturie! Iar Despescu „administrează” toate aceste fărădelegi! Dar el se face că lucrează.

Așadar, de peste șapte ani de când este în fruntea MAI via IGPR, Bogdan Despescu, generalul cu patru stele și salariu galactic, face în România ce vrea Grupul de Interese din care face parte, ce vor clanurile interlope, ce doresc grupurile de crimă organizată, ce nevoi au rețelele de trafic de droguri.

Pentru toți premierii care ar fi putut să-l demită pe Despescu – Orban, Ciucă, Cîțu și Predoiu – nu a contat faptul că:

are un doctorat furat: 150 de pagini din 345 sunt plagiate, circa 70 furate integral dintr-o singură carte, cuvânt cu cuvânt;

a permis negocieri „de liniște” cu interlopii;

permite în formă continuată escaladarea violenței juvenile;

permite/protejează în formă continuată traficul de droguri alături de o secțiune din SRI;

permite/protejează în formă continuată spolierea banului public inclusiv de către grupuri infracționale conduse și protejate de directorii și generalii din subordinea sa directă;

are o putere totală în promovări și demiteri în IGPR;

coordonează direct Sistemele de Forță, de Corupției Internă, de Control din IGPR cu rezonanțe în MAI;

Redăm mai jos Schema Imperiului IGPR condus de Împăratul Bogdan Despescu:

Apropo de Paiață! În conferințele de presă, infatuatul ministru Predoiu plagiază fără discernământ politic opiniile expuse în amonte de către Împăratul Despescu. Exemplu cel mai deplorabil: NU putem să spunem opiniei publice despre toate capturile de droguri pentru că am periclita prinderea rețelei!

Ziceți zău, Predoiule și Despescule! Adică liderii rețelelor de droguri stau 24 de ore din 24 cu ochii în televizoare ca să afle ce s-a întâmplat cu transportul X? Ei, care știu în TIMP REAL unde se găsește fiecare gram de droguri au nevoie de informații publice?! Ce idioțenie ați emanat stimabililor!

Ca să fie clar: atunci când orice cantitate de droguri nu ajunge la timpul prognozat în posesia persoanei avizate, liderii cartelurilor intră în alertă și declanșează planul de redresare. Așadar, orice CAPTURĂ de droguri pune în gardă clanul mafiot, în timp real. Apariția informației la televizor despre captură este deja tardivă pentru o eventuală operațiune de destructurare a unei rețele.

Adevăratele operațiuni se desfășoară în întuneric, fără capturi la vedere – o știe opinia publică. Dar unde sunt capturile după destructurarea rețelelor? Drogurile au fost împrăștiate pe străzile Românei?!

Ce rezultă de aici: că cei doi – Împăratul Despescu și Paiața Predoiu – încearcă să scuze cu o minciună deplorabilă lipsa lor de combativitate în lupta împotriva drogurilor.

În perioada Ceaușistă, traficul de droguri în România se făcea sub protecția Securității. După ’89, Măgureanu ne-a asigurat că această pecingine a fost eradicată și că vechea Securitate a fost divizată în două părți independente care nu se mai ocupă cu astfel de practici: SRI și SIE.

Oare cine l-a crezut pe Măgureanu? Nu după mult timp s-a aflat că infecta Miliție transformată în Poliția Română, prin intermediul generalului Toma Zaharia, a pus la punct o rețea de distribuție și tranziție a drogurilor prin România.

Dar cocaina este scumpă, nu se fac bani frumoși din vânzarea ei în România sărăcită, ci doar din traficarea ei spre societatea din Vest. Așa că, Grupul de Interese din care face parte și Micul Napoleon a trecut la etnobotanice, amfetamine și droguri ușoare – o etichetă în spatele căreia se ascunde sclavagismul intelectual prin dependență a viitorului acestei nații: copiii!

Iar președintele Nicușor Dan REFUZĂ să pună Flagelul Drogurilor pe masa de lucru a CSAT. Așa cum au evitat-o Iliescu, Constantinescu, Băsescu și Iohannis! O Trădare Națională! O Mizerie Umană!

VA URMA