Domnule Președinte Dan, de ce v-ați umilit votanții?!

Câteva milioane de români v-au votat, domnule Președinte Nicușor DAN, pentru că au văzut în Dumneavoastră o posibilă alternativă viabilă la politicienii execrabili care ne-au condus după ’89.

Desigur, cei care v-au votat au știut că nu o să vă fie ușor să navigați sărmana noastră navă eșuată în marea învolburată arbitrar de tot felul de grupuri de interese, autohtone și internaționale, excesiv de lacome.

Au spus că vă vor susține până în pânzele albe!

Cei peste 6 milioane de români nu au sperat că veți muta munții, că veți pune apele în mătcile naturale sau că lumina stinsă de la capătul tunelului o să lumineze profund.

Au cerut să o aprindeți!

Nici măcar unul dintre cei care v-au votat nu a dorit o schimbare minoră în politica românească.

Au dorit o schimbare radicală!

Toți, dar absolut toți v-au votat pentru a vedea că membrii lumii politice, grație exemplului și luptei Dumneavoastră, vor arăta empatie față de poporul român. Că principiile vor începe să guverneze viața românească.

Au dorit ca visul să devină realitate!

Iar Dumneavoastră ce ați făcut, Domnule Președinte Nicușor DAN? Le-ați arătat că faceți politică precum cei care i-au condus spre prăpastia socio-economică.

NU asta și-au dorit!

Ați părăsit Guvernul, care încerca să schimbe paradigma, în favoare unor grupuri de interese interne și externe. Ați oferit sceptrul administrării țării unui om fără cunoștințele necesare. L-ați trădat și pe el în plin joc electoral. Apoi, ați venit cu un alt candidat, membru al unui partid, fără consultări prealabile cu liderii acelei formațiuni politice parlamentare; ați încălcat unul din cele mai simple principii constituționale de respectat.

NU așa v-au visat politica!

I-ați întors, domnule Președinte Nicușor DAN, în coșmarul infinit pe care l-ați găsit când ați fost pus, de peste 6 milioane de români, pe cea mai importantă treaptă a Constituției: funcția de Președinte de Republică Democrată!

I-ați UMILIT!

Am ajuns un popor obosit. O oboseală ce ne-a transformat în naivi, în credului. Iar Dumneavoastră, domnule Președinte Nicușor DAN, ne-ați arătat că am greșit votându-vă!

Ne-a ieșit pe nas credința în Dumneavoastră, domnule Președinte Nicușor DAN. Ați devenit IOHANNIS!