Donald Trump a supraviețuit miraculos unui atac armat!

„Vreau să mulţumesc US Secret Service şi tuturor forţelor de ordine pentru răspunsul lor rapid la împuşcăturile care tocmai au avut loc în Butler, Pennsylvania. Cel mai important, vreau să transmit condoleanțele mele familiei persoanei care a fost ucisă la miting şi, de asemenea, familiei unei alte persoane care a fost grav rănită. Este incredibil că un astfel de act poate avea loc în ţara noastră. Nu se ştie nimic în acest moment despre atacator, care este acum mort. Am fost împuşcat cu un glonţ care a străpuns partea de sus a urechii mele drepte. Am ştiut imediat că ceva nu era în regulă când am auzit un şuierat, împuşcături şi am simţit imediat glonţul sfâşiindu-mi pielea. Am sângerat mult, aşa că am realizat atunci ce se întâmpla. DUMNEZEU Binecuvântează AMERICA!”, a scris Trump pe „Truth Social”, rețeau online care îi aparține.