Episodul 2. BREȘA de SECURITATE NAȚIONALĂ prin Buletinul Electronic CEI grație „ECHELON-ul” lui MACRON!

Saga CRIMĂ fără PEDEAPSĂ, Partea a VI-a

MACRON a plătit din banii francezilor 1 (un) MILIARD de EURO pentru a achiziționa IDEMIA Smart. O sumă colosală dar care are un MOBIL cinic: Un Big Brother francez pe tot Mapamondul, „ECHELON-ul” lui MACRON! Liderii români au comis fapte de Înaltă Trădare prin atribuirea francezilor a datelor personale ale românilor stocate de Buletinul Electronic CEI. EFECTUL? S-a produs o BREȘĂ de SECURITATE NAȚIONALĂ. Ieftina șmecherie cu „omisiunea” soft-ului și a mentenanței din TITLUL LICITAȚIEI pentru CIP-uri a fost devoalată de SECUNDA! Oare serviciile secrete – SRI, SIE și DIA – i-au informat pe guvernanți de pericolul iminent al apariției unei BREȘE de SECURITATE NAȚIONALĂ prin intermediul CEI? Iar președintele neimplicat în această TRĂDARE, Nicușor DAN, tace mefistofelic”!

Naivitatea unui popor obosit are limită!

În prima parte a serialului nostru v-am arătat cum ne mint autoritățile ca să ne adoarmă simțurile și să ne ducem ca oile căpiate la tăiere cu CEI atârnat de gât.

V-am arătat cum printr-o lege malefic ticluită – Legea 160/2020 –, Imprimeria Națională, o simplă „tiparniță”, a devenit locomotiva unei afaceri cu softuri pentru un CEI generator de o BREȘĂ de SECURITATE NAȚIONALĂ.

Astăzi vă oferim date din Documente Oficiale care demonstrează că prin licitații dubioase „inima” CEI a ajuns pe mâna unor firme deținute fie de statul francez 100%, fie de alte entități dubioase.

Nu este Teoria Conspirației. Iată Schema Breșei de SECURITATE NAȚIONALĂ dorită de MACRON, gândită la ordinul lui IOHANNIS de guvernele TUDOSE și ORBAN, aprobată de Parlamentul condus de BĂDĂLĂU și CIOLACU și pusă în practică de generalul cu patru stele Bogdan DESPESCU secondat de generalisima Roxana MIHAI.

Download (PDF, Unknown)

IDEMIA Smart Identity, interfața sistemului Big Brother al FRANȚEI pe întreaga TERRA

Pentru fabricarea CEI, Imprimeria Națională a organizat o licitația pentru achiziționarea de Sisteme PKI și CIP-uri & Soft.

În acest episod vom vorbi despre licitația de CIP-uri & Soft. Licitația a fost câștigată de un grup de companii franțuzești: IDEMIA Identity & Security France SAS și IDEMIA France SAS, în data de 21 noiembrie 2025, așa cum ne spune directorul Imprimeriei Naționale Sorin TOADER.

Dar cine este IDEMIA Identity & Security France SAS? O fostă divizie a IDEMIA GROUP care acum poartă numele de IDEMIA Smart Identity și este deținută în proporție de 100% de Imprimeria Națională a Franței!

Iar IDEMIA France SAS (IDEMIA GROUP) este deținută de ADSVENT, un fond de investiții din Boston – SUA.

N.B. MACRON a plătit din banii francezilor 1 (un) MILIARD de EURO pentru a achiziționa IDEMIA Smart. O sumă colosală dar care are un MOBIL cinic: Un Big Brother francez, un fel de ECHELON pentru MACRON. (Cine a laut comisionul? – merită o investigație separată!) Citiți ca să înțelegeți…

Ticăloasa omisiune produce BREȘA!

Conform caietului de sarcini, IDEMIA Smart Identity trebuie să asigure CIP-urile produse de compania germană Infineon Technologies AG desprinsă din corupta firmă SIEMENS – implicată substanțial în Afacerile Microsoft și EADS din România – dosare mătrășite de stimabila Codruța Kovesi și colega sa Mihaela Moraru-Iorga prin care România a pierdut circa 2,2 miliarde de euro!

Dar IDEMIA Smart Identity pe lângă CIP-uri mai trebuie să „…cipurile vor fi livrate cu sistemul de operare încărcat de către furnizor (…) să se asigure că cipul permite utilizarea instrumentelor aferente pachetului OpenSC – v. 0.22.0 sau ulterior – pentru efectuarea operațiunilor criptografice”.

De asemenea, IDEMIA Smart Identity trebuie să „asigure pe o perioadă de minim 10 ani de la data emiterii cardului, upgrade-uri/update-uri gratuite de securitate pentru sistemul de operare al cardului, applet-uri și middleware, făra a se limita exclusiv la aceasta”.

AICI, în aceste două cerințe ascunse ticălos de opinia publică în Caietul de Sarcini conceput de DESPESCU stă TRĂDAREA și TRANSFERUL identități a circa 18 milioane de români pentru pofta lui MACRON. Pentru că dacă licitația se limita doar la achiziționarea de CIP-uri, așa cum se afirmă în TITULATURA OFICIALĂ a LICITATIEI, fără SOFT și MENTENANȚĂ, IDEMIA ar fi fost un simplu vânzător de CIP-uri. De fapt, NICI nu ar mai fi participat la LICITAȚIE pentru că IDEMIA nu produce CIP-uri, le-a achiziționat de la Infineon Technologies AG ca să poată participa la LICITAȚIA concepută de maleficul DESPESCU.

Așadar, 18 milioane de secrete vor ajunge pe mâna unei firme deținută 100% de Franța lui MACRON.

Unii vor spune, STOP! Softul CIP-ului va fi predat statului român și nu va putea fi corupt de nimeni – că doar așa se spune în declarațiile generalului cu patru stele Bogdan DESPESCU.

OARE? Iată ce afirmă specialiștii în domeniu:

„Cu toate acestea, deși criptarea permite transferul sigur al datelor de la un capăt la altul ea NU garantează că cheia publică a fost utilizată de proprietarul efectiv al acelei chei. Cheia poate fi obținută de altcineva (n.r. producătorul softului). Acesta poate să o folosească pentru a trimite informații criptate, dar înșelătoare, în interesul său.”

Și cei 10 ani de mentenanță – adică de acces integral la TOATĂ baza de date a 18 milioane de români oferită cu tandrețe de DESPESCU firmei lui MACRON?! Nu suntem atât de naivi chiar dacă suntem obosiți. Avem limită! Pentru noi e clar că DESPESCU vrea să fie și el decorat de MACRON așa cum a fost uns penalul COLDEA.

N.B. Sunt nenumărate scandaluri internațional în care au fost implicate firmele producătoare de software și care după predare au accesat ilegal baza de date secretizată de soft-ul produs de ei! De aceia Franța a decis să achiziționeze cu un miliard de euro IDEMIA Smart Identity și să o plaseze sub umbrela Imprimeriei Naționale. Dar, Macron a avut și un gând mult mai periculos și plin de secrete de stat…

De ce este grav, de ce este o BREȘĂ de SECURITATE NAȚIONALĂ?

Pentru că acest CEI va fi obligatori și pentru înalți funcționari de stat, parlamentari, miniștrii, militari, generali, polițiști, jandarmi, inspectori fiscali, angajați ai serviciilor secrete etc.

Practic, software-ul produs de firma IDEMIA aflată la discreția Franței lui Macron va avea acces la toate datele importante ale românilor: CNP, amprente, semnătură electronică etc. Mai simplu de atât nici că se putea ca un alt stat – Franța – să aibă acces prin CEI la datele personale a peste 18 milioane de români și a persoanelor care contează pentru democrația română și, astfel, să producă o BREȘĂ de SECURITATE NAȚIONALĂ.

Evident, președintele Nicușor Dan și guvernanții săi ne vor spune că să stăm liniștiți, IDEMIA doar ne-a oferit software-ul și că NU va avea acces la datele din CEI? Le reamintim acestor „oameni de bine” că există o regulă primară când vine vorba de producătorul unui soft: printr-o „buclă” poate accesa oricând programul realizat de el fără să lase urme! Este un fapt demonstrat în timp, nu este o alegație fantasmagorică a unui jurnalist! (Dacă nu ne credeți întrebați-l pe fugarul penal Sebi GHIȚĂ!)

MACRON vrea prin IDEMIA Smart Identity să contracareze ECHELON

Vă prezentăm în continuare MOBILUL care l-a determinat pe Macron să achiziționeze cu UN miliarde de euro IDEMIA Smart Identity.

În lume, în timpul „Războiului Rece”, anii ‘60, a fost înființat un sistem general de supraveghere a cetățenilor acestei planete de către cinci state vorbitoare de limbă engleză: SUA, Canada, Marea Britanie, Australia și Noua Zeelandă.

Până înainte de 2014, când un raport al Parlamentului European a prezentat public date despre existența Sistemului ECHELON, „presa ticăloasă” expusese publicului timp de peste 25 ani existența acestui flagel planetar.

Ce au făcut țările vizate și UE? Au negat vehement existența Sistemului ECHELON bazat pe informații colectate prin metoda COMIT-SIGINT, metodă folosită azi în România de SRI împotriva cetățenilor. I-au dat în judecată pe jurnaliști și au reușit să blocheze apariția articolelor în presă, tv și pe NET.

Iată ce scria, negru pe alb, în 2014, Parlamentul European într-un raport intitulat „The ECHELON AFFEIR – Parlamentul European și sistemul global de interceptare 1998 – 2002”:

„…ECHELON este conceput în principal pentru ținte non-militare: guverne, organizații și companii din aproape fiecare țară. Sistemul ECHELON funcționează prin interceptarea fără discriminare a unor cantități foarte mari de comunicații electronice și apoi sifonarea a ceea ce este valoros folosind instrumente de inteligență artificială precum Memex2…”

(Să ne închipuim ce poate face în aceste zile și în viitor acest sistem ticălos odată cu dezvoltarea Inteligenței Artificiale și a soft-urilor speciale!)

„…Operațiunile de informații ale ECHELON au acoperit colectarea de informații tehnice și secrete în comunicațiile externe de către alte persoane decât destinatarii acestor comunicații (COMINT)4”.

Prin urmare, ECHELON este un sistem COMINT înființat în baza acordului secret cunoscut sub numele de UKUSA între sistemele COMINT britanic și american. Canada, Australia și Noua Zeelandă au aderat ulterior la acord.

Cel mai important cadru american pentru COMINT și gestionarea ECHELON este NSA, al cărui omolog britanic este GCHQ. În ceea ce privește cantitatea, Raportul STOA a estimat că în anii 1998-2002 „sistemul UKUSA a gestionat circa 120 de sisteme satelitare de colectare a datelor, 40 dintre ele vizând sateliții comerciali de comunicații occidentale”.

ADICĂ, pe românește, ECHELON a FURAT datele personale, corespondența, datele cofidențiale dintre firme etc! EXACT ce face MACRON în ROMÂNIA prin CEI!

(Despre Sistemul ticălos ECHELON vom vorbi într-un alt episod din Saga Crimă fără Pedeapsă. Până la publicare, îi invit pe cei interesați să citească ce am scris despre COMIT – SIGINT, clik aici.)

Ca să înțelegem pe deplin manevra președintelui MACRON – exclus de la „masa bogaților” – de a pune mâna pe informații despre cetățenilor din UE, de a avea un Big Brother PLANETAR, iată ce declara președintele Imprimeriei Naționale a Franței (IN Groupe), Agnès DIALLO, la data achiziției IDEMIA Smart Identity:

„…permite IN Groupe să devină liderul global în soluții avansate de identitate fizică și digitală, complete și servicii de încredere, cu rădăcini europene puternice și capacități de neegalat pentru a deservi piețele internaționale”.

DIABOLICUL menaj MACRON & DIALLO

Agnès DIALLO, numită de MACRON, în 2025, în funcția de președinte și CEO al IN Groupe, a numit achiziția ca fiind o „nouă eră” pentru IN Groupe și a mai spus că achiziția „extinde semnificativ capacitățile noastre, consolidează poziția noastră pe întregul lanț valoric al identității și îmbogățește portofoliul nostru de produse și soluții. Aceste capacități îmbunătățite ne vor permite să servim mai bine clienții din întreaga lume și să accelerăm creșterea noastră… ”

Sper că acum s-a înțeles de ce considerăm că prin CEI și software-ul produs de IDEMIA Smart Identity a lui Macron s-a produs o BREȘĂ de SECURITATE NAȚIONALĂ!

N.B. În Franța, CEI este produs de Imprimeria Națională a Franței iar software-ul de către IDEMIA Smart Identity, firmă deținută de Franța. Așadar, în țară lui, Macron și-a protejat cetățenii de imixtiunile altor țări „pretene”. În Germania, CEI este produs de firma federală Bundesdruckerei Gruppe GmbH iar software-ul de către Governikus GmbH & Co. KG din Bremen, Germania. Adică, liderii germanii nu trădează, la noi DA! În acest moment, în Olanda s-a pus în discuție problema unei BREȘE de SECURITATE NAȚIONALĂdin cauza software-ului produs de aceeași firmă franceză, IDEMIA Smart Identity și imixtiunile SUA!

VA URMA

Citiți și…