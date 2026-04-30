MAI, BORDELUL generalului DESPESCU!

Sub Domnia Împăratului DESPESCU, Ministerul Afacerilor Interne NU mai este o instituție pentru protecția românilor față de interlopi, de grupările de interese, de mafia drogurilor și de escrocii fiscali. MAI a ajuns un BORDEL. Un BORDEL în care PROSTITUATELE cu epoleți ies cu o pensie barosană după ce au îmbolnăvit o națiune de BLENORAGIE ETICĂ. Ministerul Afacerilor Interne nu este BORDEL? Generalii și polițiștii nu sunt PROSTITUATE? Dar cum se cheamă acțiunea unui polițist care nu aplică legea, ci emite documente, hotărâri și procese verbale așa cum îi dictează șeful sau interesele de grup din care face parte? Nu se cheamă că se prostituează, că e o PROSTITUATĂ? Și cum îi spunem lăcașului în care se petrec fapte de prostituție stelată? Nu îi spunem BORDEL?!

Ca orice „Casă de Toleranță” și BORDELUL lu’ DESPESCU are MATROANE. Una dintre cele mai putrefacte CUCOANE este generalisima Roxana MIHAI, directoarea Direcției de Fonduri Externe Nerambursabile din MAI.

DAMA MIHAI are pioniere de nădejde în istoria post-decembristă a BORDELULUI. În perioada Fraudei EADS, COCOTELE „Casei de Toleranță” MAI au fost Simona PANAIT, directoarea COMICEX și Emilia COSTIN șefa Comisiei de Negociere a Afacerii EADS în care am pierdut 1,5 miliarde de euro. Prima la pensie de nabab, a doua angajată imediat după semnarea contractului la Security Officer, o divizie a… EADS!

După cum se vede, LAMPA ROȘIE arde la ușa MAI de multă vreme. Iar generalii cu patru stele, precum Bogdan DESPESCU, toarnă zilnic ulei în candelă.

Cei care doriți să apelați la serviciile PROSTITUATELOR cu epoleți trebuie doar să aveți obrazul mai gros decât râtul porcilor și punga babană. Căci, precum în orice „Casă de Moravuri Ușoare” și în BORDELUL DESPESCU-MAI plata se face în… avans: verzituri, diamante, aur sau imobiliare!

Și ca în orice „Casa de Toleranță” din România, și cea a Afacerilor Interne funcționează în ilegalitate. Dar, din când în când, BORDELUL MAI intră sub protecția unor miniștri interlopi precum David, Oprea, Blaga, Stroe, Săniuță, Dragnea, Nica, Tobă, Vela sau Bode.

Prea des, câte un ministru interlop schimbă MATROANA BORDELULUI. De exemplu, deplorabilul Gabriel OPREA a promovat-o pe Roxana MIHAI în funcția de Prima DAMĂ a BORDELULUI. Iar DESPESCU a menținut-o pe MIHAI care a continuat să presteze cea mai veche meserie din democrație: PROSTITUȚIA GUVERNANTĂ!

Desigur, cum altfel, BORDELUL MAMĂ din Capitală are și nenumărate FIICE împrăștiate prin țară, chiar și la MILANO. Dar despre DIASPORA BORDELULUI MAI vom vorbi cu alte ocazii. Că avem atâtea de povestit încât șefii DGA și „Doi și-un Sfert”, ANTONHE și DUMITRACHE, ar face GONOREE LINGVISTICĂ, de oftică!

A, era să uităm! Să nu cumva să credeți că această „picătură” este ultima picătură! Nuuuuu! Serialele cu BREȘA de SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ prin CEI și escrocheriile Clanului condus de generalisima Roxana MIHAI scrise sub titulatura comună „Saga CRIMĂ fără PEDEAPSĂ” vor comite „fapta penală” numită „în formă continuată”!

În ultimii zece ani, BORDELUL MAI a fost și este agățat pe pieptul abuziv înstelat al generalului Bogdan DESPESCU. Precum alți bărbați de mucava din politica românească și ministrul Cătălin PREDOIU este doar un client rătăcit prin camerele BORDELULUI MAI zugrăvite de DESPESCU în roz-bombon și dotate cu canapele pe „perne de apă”!

