Politica lacomilor damnați, uzați etic

Această „picătură” nu este o lecție de politică; este o explicație minimalistă a situației de azi, generată de președintele Nicușor Dan și de liderii Bolojan, Grindeanu, Olguța, Manda, Simion, Fritz și Kelemen.

Ei se fac că muncesc pentru binele nostru; noi NU ne facem că suferim!

Politica este îngrozitor de complicată atunci când este jucată de incompetenți. Pentru a face politică este nevoie de anumite calități, pe care majoritatea covârșitoare a politicienilor români nu le-au avut, nu le au și nu le vor avea niciodată.

Politica din statele democratice se bazează pe cinci piloni:

czadrul juridic enunțat de CONSTITUȚIE;

Doctrina partidelor și relația dintre ele;

Adaptarea constantă la realitate;

Strategia pe termen scurt, mediu și lung;

Respectul față de popor.

Pentru ca politicienii noștri să poată pune în practică aceste CINCI PRINCIPII esențiale unei bune guvernări a ROMÂNIEI, ar trebui să fie înzestrați cu o mulțime de calități și, simultan, să aibă puterea de a-și cenzura defectele.

Ce observăm astăzi, după 36 de ani de democrație? Că DEFECTELE precum,

lăcomia,

hoția,

aroganța,

lașitatea,

cruzimea,

cinismul,

invidia,

ipocrizia,

egoismul,

incompetența,

ignoranța,

lipsa de remușcare,

minciuna,

vanitatea

au ajuns să fie trecute de politicieni la CALITĂȚI, la VIRTUȚI.

Cu cât ești mai ticălos, mincinos, lacom, incompetent, crud și hoț, cu atât ai șanse mai mari să ajungi lider de partid, șef de țară!

OK, suntem conștienți că e greu de găsit oameni doar cu multiple calități, cum sunt

Loialitatea,

Empatia,

Responsabilitatea,

Respectul,

Sinceritatea,

Onestitatea,

Toleranța,

Compasiunea.

Dar noi tot așteptăm, de 36 de ani, ca măcar o parte dintre aleșii poporului să facă un melanj între câteva defecte și câteva calități, pentru ca plătitorul de taxe și impozite să aibă o viață decentă, demnă de Mileniul III.

NU vrem PERFECȚIUNE; vrem RESPECT, respectul pe care îl plătim zilnic prin taxe și impozite – vistieria ROMÂNIEI din care aleșii se hrănesc sistematic.

Acum STRĂBATEM o perioadă dublu-critică, din cauza acestor politicieni damnați și lacomi, din ROMÎNIA și din LUME.

Avem probleme majore în țară, dar suntem presați și de probleme uriașe din exterior.

Politica autohtonă nerealistă dusă de președintele Nicușor Dan și de liderii Grindeanu, Olguța, Manda, Bolojan, Fritz, Kelemen și Simion este turtită de politica distructivă practicată de Trump, Putin și Xi Jinping.

Politicienii știu foarte bine că lumea stă într-un echilibru dependent de un fulg de nebunie atomică.

De aceea ne cer bani. Ei zic că au nevoie de banii noștri ca să ne apere! Aiurea! Au nevoie ca să-și facă „buncăre anti-atomice” cu rezerve financiare pentru zece generații.

Dar care este unul dintre efectele acestui climat geopolitic instabil și toxic economico-social?

O scoatere la lumină, pentru încă o dată, a defectelor considerate calități de politicienii pământului. O oglindă spartă a unei politici năclăite de ticăloșia „curat murdară”.

Necesitatea unei bătălii pentru putere NU DĂ DREPTUL politicienilor Dan, Grindeanu, Olguța, Manda, Bolojan, Ciucu, Fritz, Kelemen și Simion să ostracizeze nația care i-a adus în fruntea ROMÂNIEI.

Dar ei o fac. Și zic că tot ce întreprind este pentru binele nostru!

Iar noi suntem proști și orbi, pentru că nu înțelegem munca lor titanică în folosul românilor; și sunt foarte supărați că refuzăm să le pupăm mână! Că-i ocărâm!

