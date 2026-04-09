PROLOG. Urzeala interlopă a generalului de Poliție Roxana MIHAI

Saga CRIMĂ fără PEDEAPSĂ, Episodul 4

Din motive independente de voința noastră, azi începem un alt subiect important din Saga CRIMĂ fără PEDEAPSĂ. Dar vă asigurăm că în episoadele următoare vom reveni și la subiectul „Breșă de Securitate Națională prin intermediul Buletinului electronic – CEI”.

Din toate documentele, plângerile penale și mărturiile pe care le deținem, Gabriel POPESCU este un escroc fiscal, un șarlatan, un spoliator al banului public și un șantajist odios.

Pentru ași pune în aplicare planurile ilegale, Gabriel POPESCU se folosește de fiica sa, de soția sa, de fratele său, de soacra sa, de tot felul de oameni certați cu legea sau prea creduli.

Dar Gabriel POPESCU este un om „ordinar”, cu un liceu și ceva școală de asfalt. Ca să-și pună în practică escrocheriile are nevoie de PROTECȚIE în Poliție, în Justiție, în Administrație etc. O protecție pe care parțial i-o oferă în formă continuată FINA sa, Doamna General de Poliție Roxana Elena I. MIHAI, parțial i-a oferit-o ex-decanul Academiei de Poliție Claudiu ȚUPULAN precum și alte persoane importante din ANAF, ISU și Primăria Sectorului 4.

Dar NU este de ajuns! La rândul său, interlopa general MIHAI are nevoie de susținere, o susținere oferită de Domnul General de Poliție cu patru stele Bogdan DESPESCU.

De ce stăpânul de facto al Ministerului de Interne, secretarul de stat DESPESCU, o ține în brațe pe Roxana MIHAI? Funcția deținută de ea în minister, Directorul Direcției de Fonduri Externe Nerambursabile ne oferă un MOBIL.

Aparent, vom asista la un scandal pecuniar între mai mulți cetățeni români – o poveste de cancan. Aparent! Dar după cum știți, SECUNDA nu se ocupă de astfel de istorii. SECUNDA scrie doar despre acțiuni care sunt de „interes public major”.

Așadar, care este „interesul public” în acest scandal cu bani mulți în joc? „Interesul public” este pecuniar, generat de

impozite neachitate,

fraude fiscale,

spolierea banului public,

escrocherii cu TVA,

este dat de faptele comise de înalți funcționari de stat

trafic de influență,

protecție instituțională,

fals în declarații și în acte publice,

corupție,

cât și de siguranță socială privind Complexul HUEDIN – un centru comercial public din Sectorul 4 al Bucureștilor.

Înainte de a publica ancheta noastră jurnalistică, Marca SECUNDA, am trimis un set de întrebări către persoanele implicate în afacerile ilegale puse în practică de escrocul Gabriel POPESCU, așa cum rezultă din documente și mărturii.

Cu excepția Doamnei Florentina Nicoleta NIȚU căreia i-am înmânat plicul cu întrebări la sediul Notarului Nicolai FLOREA, pentru celelalte persoane, din cauza faptului că operează în umbră, am luat legătura cu avocatul lui Gabriel POPESCU, Domnul Mario Ianculescu.

Deși în prima fază Domnul Ianculescu a fost de acord să intermedieze transmiterea întrebărilor, în ziua programată pentru întâlnire nu ne-a mai răspuns la telefon. În această situație am deci să trimitem, pe adresa sa publică de E-mail, o scrisoare la care am atașat întrebările pentru „asociații” lui Gabriel POPESCU.

Au trecut 10 zile de când i-am rugat să ne răspundă la întrebările SECUNDA. NU ne-au contactat. Pentru a nu fi acuzați că nu le-am oferit dreptul la un punct de vedere înaintea publicării serialului nostru, am luat decizia să îi informăm și pe această cale, publicând aici întrebările SECUNDA către următoarele persoane:

Gabriel POPESCU – interfața Grupului de Crimă Organizată condus de generalul de poliție Roxana MIHAI

Claudiu ȚUPULAN – polițist, fost coordonator de doctorate în Academia de Poliție

Gabriel PETRE – concubinul generalului Mihai și bărbatul care administrează pușculița ascunsă de ANI

Roxana Daniela POPESCU – soția lui Gabriel POPESCU

Diana-Lavinia POPESCU – fiica lui Gabriel POPERSCU

Ștefan POPESCU – fratele lui Gabriel POPESCU

Florentin NEACȘU – argat, cel acare deține pe suporturi media toate datele despre ilegalitățile comise de Grupul MIHAI, un fel de Codruț MARTA al Clanului Blejnar-Florea

